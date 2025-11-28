Трансфер из Валенсии в Бенидорм, Альбир, Кальпе, Алтею.
Довезем быстро и комфортно! Если Вы вылетаете из аэропорта Валенсии, то мы предлагаем Вам приобрести нашу экскурсию в Валенсию, которая включает в себя помимо осмотра самых известных достопримечательностей и трансфер в аэропорт.
Описание трансферМы проедем по очень красивой дороге и полюбуемся горами, апельсиновыми и гранатовыми рощами, маленькими историческими городками, а по приезду Вас будет ожидать автобусно-пешеходная экскурсия, которая включает в себя осмотр Исторического Центра Города: Северный Вокзал, площадь Быков, Историческая Мерия, Центральный Рынок, Шелковая Биржа, Кафедральный Собор, площадь Королевы и площадь Богородицы с базиликой Санта Мария и великолепным фонтаном, посвященным реке Турия. После свободного времени на перекус и покупку сувениров мы переедем в роскошный современный квартал: Город Науки и Искусства, где полюбуемся на настоящий город будущего, каким его видел выдающийся архитектор-валенсиец Сантьяго Калатрава. Мы прогуляемся по паркам и садам, полюбуемся на Дворец Искусства королевы Софии, Музей Науки, оранжерею, где проживают зеленые попугаи и многое другое. После, мы переедем в аэропорт Валенсии. Время в пути до аэропорта составляет 30 минут.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Валенсия
- Бенидорм
- Алтея
- Кальпе
- Альбир
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Еда, напитки
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт или город Валенсия
Завершение: По Вашему запросу
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
