Индивидуальные экскурсии в Валенсии с личным гидом

Найдено 43 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Валенсии на русском языке, цены от €21, скидки до 40%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с дивной Валенсией
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
271 отзыв
Знакомство с дивной Валенсией: культурное погружение
Погрузитесь в историю и культуру Валенсии во время индивидуальной прогулки по её самым значимым местам
Начало: У башни Torres de Serranos
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
80 за всё до 5 чел.
Принцесса Валенсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
132 отзыва
Принцесса Валенсия: Индивидуальная пешеходная экскурсия по Валенсии
Пешеходная экскурсия по историческому центру Валенсии: Чаша Святого Грааля, картины Гойя, узкие улочки и Музей Керамики
Начало: Крепостные ворота Torres de Serranos (возле арки)
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
120 за всё до 6 чел.
Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
🚶 Пешая
Квест
2 часа
141 отзыв
Поймать дракона: увлекательная квест-прогулка по исторической Валенсии
Приглашаем вас на захватывающее путешествие по Валенсии, где каждый уголок скрывает тайны истории и культуры
Начало: Torres Serranos
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
134 за всё до 7 чел.
Валенсия мавританская, иудейская и христианская
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
27 отзывов
Валенсия мавританская, иудейская и христианская: путешествие сквозь века
Погрузитесь в удивительный мир истории Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: В районе Центра современного искусства Кармен
Завтра в 11:00
11 июня в 11:00
99 за всё до 5 чел.
Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
48 отзывов
Центр Валенсии и основы испанского языка за 3 часа
Погрузитесь в атмосферу Валенсии и начните говорить по-испански, исследуя её знаменитые достопримечательности
Начало: У Арены для боя быков
18 июня в 09:00
19 июня в 09:00
160 за всё до 6 чел.
Из глубины веков до наших дней
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
24 отзыва
Валенсия: путешествие от древности до футуризма, эксклюзивная экскурсия
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии, где история и современность переплетаются в едином танце архитектуры, культуры и искусства
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
222 за всё до 5 чел.
Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
🚶 Пешая
скидка
9%
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Город искусств и наук Валенсии: уникальное путешествие с гидом
Погрузитесь в мир архитектуры Сантьяго Калатравы в Валенсии. Футуристические сооружения и неповторимый стиль ждут вас
Начало: В Городе искусств и наук
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 6559 за всё до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия на винодельни Рекены
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
5 отзывов
Гастрономическое путешествие по винодельням Рекены, Валенсия
Погрузитесь в мир валенсийского вина и кавы, прогуляйтесь по средневековым пещерам и насладитесь дегустацией
Начало: У вашего отеля
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
260 за всё до 4 чел.
Подземная река в пещерах Святого Иосифа
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
14 отзывов
Подземная река в пещерах Святого Иосифа: эксклюзивная экскурсия в Валенсии
Присоединяйтесь к захватывающему путешествию по самой длинной подземной реке Европы, окруженной тайнами и красотами природы
Начало: В холле вашего отеля в Валенсии
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
214 за всё до 4 чел.
Валенсия Таро: трансформационная игра
🚶 Пешая
скидка
40%
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Валенсия Таро: трансформационная игра
Этот чат-бот поможет познакомиться с Валенсией и найти ответы на личные вопросы. Выберите темп прогулки и концентрируйтесь на том, что вам интересно
Начало: В Старом городе Валенсии
Завтра в 00:00
10 июня в 00:00
3521 за всё до 2 чел.
Пеньискола и мистический замок тамплиеров
🚶 Пешая
Индивидуальная
6.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Пеньисколе и замку тамплиеров
Отправляйтесь в Пеньисколу, чтобы увидеть знаменитый замок тамплиеров, насладиться панорамными видами и прогуляться по колоритным улочкам
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
235 за всё до 4 чел.
Валенсия и шедевры модерна
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Валенсия и шедевры модерна: путешествие по архитектуре
Погрузитесь в мир модерна Валенсии: откройте для себя историю и архитектуру, уникальные здания и символику, скрытую в их декоре
Начало: В районе Центрального рынка
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
99 за всё до 5 чел.
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город
🚶 Пешая
Индивидуальная
9 часов
7 отзывов
«Висячие дома» Куэнки и Зачарованный город: путешествие по Кастилье-Ла-Манче
Погрузитесь в мир средневековой Испании, увидев «Висячие дома» и впечатляющие скалы Зачарованного города
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
260 за всё до 4 чел.
Святая пещера и средневековый Сегорбе
🚶 Пешая
Индивидуальная
4.5 часа
6 отзывов
Святая пещера и средневековый Сегорбе: эксклюзивное путешествие в Валенсии
Погрузитесь в атмосферу средневековья и узнайте секреты оливкового масла на экскурсии по Валенсии
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
155 за всё до 4 чел.
Влюбиться в Валенсию за один день
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
17 отзывов
Влюбиться в Валенсию за один день: индивидуальная экскурсия
Познакомьтесь с Валенсией через её легенды, тайные уголки и вкуснейшую паэлью. Экскурсия покажет вам всё самое интересное
Начало: Torres Serranos
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
107 за всё до 5 чел.
Валенсия - первое знакомство
🚶 Пешая
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Валенсия: историческое путешествие и архитектурные шедевры
Погрузитесь в мир истории и культуры Валенсии, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю
Начало: Около башен Серранос
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
119 за всё до 5 чел.
Вся Валенсия за 3,5 часа
скидка
10%
Индивидуальная
3.5 часа
3 отзыва
Валенсия: башни Серранос, Кафедральный собор и Город искусств за 3,5 часа
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии: от исторических памятников до современных архитектурных чудес за всего 3,5 часа
Начало: В любом месте Валенсии
Сегодня в 15:00
Завтра в 07:00
140126 за всё до 4 чел.
Римский акведук и прогулка среди скал
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
8 отзывов
Римский акведук и прогулка среди скал в Валенсии: уникальное приключение
Откройте для себя величие древнего Рима и неповторимую красоту природы в одной экскурсии, не покидая Валенсии
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
156 за всё до 4 чел.
Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль
🚶 Пешая
Квест
2 часа
7 отзывов
Индивидуальная квест-экскурсия «Тайны рыбацкого поселка Кабаньяль» в Валенсии
Погрузитесь в уникальный мир рыбацкого поселка Кабаньяль в Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: В яхтенном порту Валенсии
18 июня в 10:00
19 июня в 10:00
134 за всё до 10 чел.
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
10 отзывов
Винная дегустация вслепую и прогулка по модному району Валенсии
Насладитесь атмосферой района Eixample, узнайте его историю и побывайте на четырёх винных дегустациях в разных местах Валенсии
Начало: Puerta del Mar
14 июня в 18:00
15 июня в 17:00
от 120 за человека
Вся Валенсия на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
15 отзывов
Уникальное путешествие по Валенсии на автомобиле: от Старого Города до Города искусств
Погрузитесь в атмосферу Валенсии: от исторических улочек до футуристических сооружений Города искусств
Начало: В холле вашего отеля в городе Валенсии
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Из Валенсии в Аликанте на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Из Валенсии в Аликанте: путешествие на авто с посещением крепости и старого города
Погрузитесь в историю и культуру Аликанте в увлекательной поездке из Валенсии. Вас ждут захватывающие виды и архитектурные шедевры
Начало: В удобном вам месте
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
259 за всё до 4 чел.
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из средневековой Валенсии - в футуристический Город искусств и наук
Откройте для себя Валенсию: средневековый центр, Город искусств и наук, парк Турия. Погрузитесь в историю и архитектуру с индивидуальной экскурсией
Начало: На площади Мэрии (Plaza del Ayuntamiento)
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
от 111 за всё до 10 чел.
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
11 отзывов
Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
Пройдитесь по улицам, где история Валенсии оживает. Вас ждут величественные достопримечательности и секретные уголки города
Начало: Башни Torres de Serranos. Plaça dels Furs, Valenci...
Расписание: ежедневно в любое время
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
от 80 за всё до 5 чел.
Вся Валенсия и Пещеры Святого Иосифа
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
1 отзыв
Валенсия и Пещеры Святого Иосифа: от доисторического прошлого до будущего
Погрузитесь в удивительный мир Валенсии и Пещер Святого Иосифа: от доисторических наскальных рисунков до архитектурных чудес
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
320 за всё до 5 чел.
Валенсия и ее секреты - история и гастрономия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
3 отзыва
Увлекательная экскурсия по Валенсии: история и гастрономия
Погрузитесь в уникальный мир Валенсии, где каждый уголок хранит свои тайны и каждое блюдо рассказывает историю
Начало: Площадь Мэрии, дом 1 (Plaza de Ayutamiento,1)
Расписание: По договоренности
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Вся Валенсия за несколько часов
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Валенсия за несколько часов: от Города Искусств до исторического центра
Погрузитесь в уникальную атмосферу Валенсии, открывая величественные достопримечательности и скрытые сокровища за несколько часов
Начало: S/n, Moll de Ponent, 46024 Valencia для круиза
Расписание: ежедневно в любое время
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
120 за всё до 4 чел.
Пещеры Святого Иосифа и путешествие на лодке по подземной реке
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Подземное путешествие по реке и пещерам Святого Иосифа в Валенсии
Погрузитесь в удивительный мир подземных озер, сталактитов и сталагмитов на экскурсии по пещерам Святого Иосифа
Начало: В холле отеля или в удобном вам месте в городе
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Экскурсия по солнечной Валенсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Валенсии: памятники и истории
Познакомьтесь с Валенсией на индивидуальной экскурсии. Прогулка по историческим местам, легенды и тайны города, а также местные традиции и вкусы
Начало: Башни Торрес де Серрнос
Расписание: По договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
80 за всё до 5 чел.
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия «Вся Валенсия»
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная автомобильно-пешеходная экскурсия по Валенсии с лицензированным гидом
Погрузитесь в уникальную атмосферу Валенсии вместе с профессиональным гидом. Откройте город с новой стороны, наслаждаясь каждым моментом
Начало: В удобном для вас месте в городе Валенсии
Расписание: Пон-воск. в любое время дня
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
200 за всё до 6 чел.
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
🛴 На самокатах
Индивидуальная
2 часа
Тур в морской порт Валенсии на сегвеях
Начните путешествие с Торрес де Серранос, через парк Турия и футуристическую архитектуру Калатравы, до самого важного порта Средиземного моря
Начало: Calle de Zapateros, 8 Valencia
Расписание: каждый день с 9:30 до 20:00
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
65 за человека
Экскурсии на винодельни Рекены
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия на винодельни Рекены: вино, шампанское и деликатесы
Погрузитесь в мир виноделия Рекены: от виноградников до дегустации. Узнайте секреты производства и насладитесь местными деликатесами
Начало: По желанию клиентов
Расписание: по договоренности
Завтра в 20:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 4 чел.
Персональная прогулка с гидом по Валенсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Персональная прогулка с гидом по Валенсии: Синий и Красный маршруты
Погрузитесь в атмосферу Валенсии вместе с личным гидом. Два уникальных маршрута на выбор обещают незабываемые впечатления
Расписание: Ежедневно в 11:00
125 за экскурсию
Римский акведук, арабский замок и каньоны в часе езды от Валенсии
Индивидуальная
4 часа
Римский акведук, арабский замок и каньоны: экскурсия из Валенсии
Погрузитесь в историю и природу Валенсии с экскурсией, включающей поход по римскому акведуку и осмотр арабского замка
Начало: Подъеду за вами в любое место Валенсии
Расписание: в любой день недели
Завтра в 09:00
11 июня в 09:00
156 за всё до 4 чел.
Зачарованная Валенсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
Зачарованная Валенсия: Пешая экскурсия с дегустацией на Центральном рынке
Познакомьтесь с историческим сердцем Валенсии в увлекательной пешей экскурсии. Живые рассказы, дегустация деликатесов и незабываемые впечатления ждут вас
Начало: Fuente Turia Plaza de la Virgen
Сегодня в 15:00
Завтра в 09:00
120 за всё до 5 чел.
Шоколадная фабрика, озеро Альбуфера и валенсийская паэлья
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Валенсия: Шоколад, Альбуфера и валенсийская паэлья - гастрономическое приключение
Погрузитесь в мир вкусов и ароматов Валенсии с эксклюзивной экскурсией, включающей дегустацию шоколада, прогулку по озеру и настоящую паэлью
Начало: в любом месте Валенсии
11 июня в 10:00
13 июня в 10:00
170 за всё до 4 чел.
Из Валенсии - в пещеру Святого Иосифа и замок Сагунто
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Путешествие из Валенсии: пещера Святого Иосифа и замок Сагунто
Приглашаем на уникальное путешествие по историческим и природным жемчужинам Валенсии. Откройте для себя древние руины и загадочные пещеры
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
380 за всё до 5 чел.
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
🚶 Пешая
Квест
3 часа
Загадки древней Валенсии: экскурсия-квест для детей
Познакомиться с историей города через легенды и тайны, выполняя интерактивные задания
11 июня в 10:00
12 июня в 12:00
150 за всё до 6 чел.
Валенсия: искусство, карнавал и паэлья
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
Погружение в Валенсию: Город искусств, карнавал и аутентичная паэлья
Погрузитесь в атмосферу Валенсии, исследуя её архитектурные шедевры, наслаждаясь аутентичной паэльей и посещая музей карнавальных кукол
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 300 за всё до 10 чел.
Башни Серранос и 7 мостов парка Турия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Башни Серранос и 7 мостов парка Турия
Узнать, для чего Валенсии башни, чем отличаются её мосты и что растёт в знаменитом парке
Начало: у башен Серранос
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 65 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка по парку Турия, Королевскому саду и саду Монфорте
🚶 Пешая
Фотопрогулка
3 часа
Фотопрогулка по зелёным оазисам Валенсии: парк Турия, Королевский сад, сад Монфорте
Захватывающая прогулка по самым живописным паркам Валенсии с профессиональной фотосессией. Откройте для себя красоту и историю города через объектив
Начало: У входа в Королевский сад
Сегодня в 15:00
Завтра в 10:00
от 72 за всё до 5 чел.
Выгодный трансфер в Валенсии
🚗 На машине
Индивидуальная
30 минут
Выгодный трансфер в Валенсии
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Завтра в 11:00
10 июня в 00:00
40 за всё до 3 чел.
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Эль-Кармен - богемный район Валенсии
Эль-Кармен - это район, где сочетаются старинная архитектура и современное искусство. Прогуляйтесь по его улицам и узнайте историю Валенсии
Начало: в районе Placa De Tossal
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
80 за всё до 9 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    5 июня 2024
    Валенсия Таро: трансформационная игра
    Отличный способ познакомиться с городом за короткое время, больше подойдет для индивидуальных путешественников) запоминается больше фактов, чем обычно в экскурсиях
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    такого формата (аудио, чат-боты), так как всю информацию нужно в прямом смысле пропускать "через себя". Спасибо за эту чудесную и бюджетную возможность!

  • Е
    Евгений
    1 июня 2024
    Знакомство с дивной Валенсией
    Интересно, увлекательно и познавательно! Дмитрий прекрасный рассказчик-это сделало длительную экскурсию очень приятной прогулкой по городу с интересным человеком.
  • Ю
    Юрий
    1 июня 2024
    Принцесса Валенсия
    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно, но вместе с тем
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    появилось чувство понимания города, представление о его прошлой и настоящей жизни. Было настолько интересно, что несмотря на восхитительные ракурсы, хотелось только слушать гида, а не фотографироваться. Гид очень тонко чувствует что нужно именно вам, отвечает на все интересующие сопутствующие вопросы, что превращает экскурсию в прогулку старых друзей, которые давно не виделись.

    В первый раз были в Валенсии и не пожалели, что взяли эту экскурсию. Время пролетело незаметно
  • А
    Александр
    30 мая 2024
    Принцесса Валенсия
    Большое спасибо Татьяне! Прекрасная экскурсия. Много интересной информации. Исторические факты и версии от местных жителей. Интересная прогулка по центральному рынку. 3 часа пролетели незаметно. Рекомендую!!!
  • E
    Elena
    30 мая 2024
    Обзорная пешая экскурсия по историческому центру Валенсии
    Мы остались Дмитрием очень довольны, за короткое время он показал нам все достопримечательные места Валенсии. Большое спасибо Дмитрий
  • А
    Андрей
    28 мая 2024
    Валенсия - первое знакомство
    Были на экскурсии всей семьёй, все слушали с интересом, дети тоже вовлекались в беседу. Александра очень грамотно построила маршрут, успели обойти почти все важные точки в Валенсии. Спасибо, нам очень понравилось! Отдельная благодарность за рекомендацию ресторана!
  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Город искусств и наук: мистика творений Сантьяго Калатравы
    Спасибо!!!
  • O
    Oxana
    26 мая 2024
    Валенсия и шедевры модерна
    Спасибо!!
  • А
    Артур
    25 мая 2024
    Валенсия мавританская, иудейская и христианская
    Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
    Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
  • О
    Ольга
    25 мая 2024
    Из глубины веков до наших дней
    Мы провели с Татьяной больше четырех часов и могли бы гулять бесконечно! Экскурсия продумана до мелочей- нам было интересно весело
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    комфортно. Татьяна очень позитивная, открытая, энергичная. Она рассказывала увлекательно, эмоционально, погружала нас в удивительные истории! Конечно мы влюбились в Валенсию! И мы хотим приехать еще! Спасибо огромное🫶🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Валенсии в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Валенсии
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 43
  1. Знакомство с дивной Валенсией
  2. Принцесса Валенсия
  3. Поймать дракона: прогулка-квест по Валенсии
  4. Валенсия мавританская, иудейская и христианская
  5. Центр Валенсии и испанский язык за 3 часа
Сколько стоит экскурсия по Валенсии в июне 2024
Сейчас в Валенсии в категории "Индивидуальные" можно забронировать 43 экскурсии от 21 до 380 со скидкой до 40%. Туристы уже оставили гидам 796 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Валенсии? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Испании на русском языке
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