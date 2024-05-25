Валенсия - скрытые жемчужины

Познакомьтесь с историей Валенсии через христианские, мусульманские и иудейские следы. Откройте для себя старейшие уголки города и его богатое наследие
Экскурсия «Валенсия трёх культур» предлагает уникальную возможность исследовать малоизвестные, но значимые места города.

Участники посетят старейшую церковь Святого Иоанна Крестителя, увидят ворота Вальдигны и узнают об истории инквизиции.

Прогулка по историческому центру позволит понять, как взаимодействие культур сформировало облик Валенсии. Завершится тур посещением центра современной культуры в монастыре и старейшей винодельни города
5
27 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Погружение в три культуры
  • ⛪ Посещение старейшей церкви
  • 🏛️ Исторические ворота и башни
  • 🍷 Старейшая винодельня
  • 🎨 Центр современной культуры
Валенсия - скрытые жемчужины
Валенсия - скрытые жемчужины
Валенсия - скрытые жемчужины
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30, 11:00, 11:30, 12:00

Что можно увидеть

  • Ворота Вальдигны
  • Церковь Святого Иоанна Крестителя
  • Башня XI века
  • Королевский монастырь Богоматери Кармельской

Описание экскурсии

Валенсия сквозь века

Гуляя по старейшему району исторического центра, вы отыщете ворота Вальдигны, разделявшие мавританский и христианский кварталы, и услышите, как вышло, что именно в Валенсии появилась первая психиатрическая больница Европы и была напечатана первая книга на Пиренейском полуострове. Найдёте кусочек мавританской улицы и скрытую башню 11 века. Кроме того, зайдёте в самую старую действующую церковь Валенсии — Святого Иоанна Крестителя — и рассмотрите древние скульптуры. А также узнаете, как и почему помогали друг другу основавший её орден госпитальеров и еврейская община города.

История христианства в Испании

Вы узнаете, с чего началась история инквизиции в Испании, и услышите историю пострадавшего от нее великого валенсийца Хуана Луиса Вивеса, одного из светил эпохи гуманизма. Я расскажу, где в Валенсии проводились казни, откуда за религиозными празднествами наблюдали власти и служители церкви, а также где находился первый в городе кафедральный собор 6 века.

Первая винодельня в городе и центр современной культуры

В сердце Валенсии находится Королевский монастырь Богоматери Кармельской, основанный в 1281 году. Вы не только узнаете, как менялось на протяжении веков его предназначение, но и и посетите центр современной культуры, расположенный сегодня в этих стенах. А также заглянете во двор дома, где находится старейшая винодельня города 13 века.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто в городе первый раз, но хочет погулять вдали от популярных троп и увидеть то, что не найдёт сам, и тем, кто уже посмотрел главные достопримечательности Валенсии и хотел бы увидеть её менее известные, но тоже очень интересные места.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе Центра современного искусства Кармен
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 27 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Валенсия - скрытые жемчужины (Артур)
А
25 мая 2024
Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
Прекрасная интересная экскурсия. Нам с женой очень понравилось. Советую
михаил
9 апр 2024
Очень хороший гид. Всем рекомендую
Татьяна
25 фев 2024
Александра провела прекрасную экскурсию, которая не только познакомила с Валенсией, но и показала такие стороны, которые ускользают от поверхностного взгляда. Роскошный монастырь госпитальеров с одной из самых древних церквей и старинным кладбищем. Камень, сохранивший запись римского посетителя спортивной арены, интересные факты о Валенсийском университете. Спасибо большое Александре и рекомендую всем, кто хотел бы узнавать на экскурсии что-то новое.
С
6 янв 2024
Экскурсия понравилась, экскурсовод интересный и компетентный, также Александра дала несколько полезных рекомендаций.
Е
8 ноя 2023
Проведенная экскурсия нам очень понравился. Она была проведена в подходящем для нас темпе, была содержательной и вместе с тем не перегруженной. Александра грамотно разработала маршрут, делала вовремя паузы. Мы желаем ей больших успехов и надеемся встретиться ещё раз в Валенсии!
Anetta
22 окт 2023
Очень приятно прогулялись, познакомились с Валенсией! Спасибо Александра
O
14 окт 2023
Александра прекрасный гид и интересный собеседник! К сожалению мы опоздали на экскурсию, но Александра, спасибо ей большое, нас дождалась и провела экскурсию без потерь содержания. Настоятельно рекомендую!!
О
24 сен 2023
Александра!!! Большое Вам спасибо! Очень интересная, а главное познавательная экскурсия. Два часа прошли не заметно.
Ю
20 июл 2023
Александра - очень эрудированный гид. Экскурсия была организована очень профессионально, с учетом жаркой июльской погоды:). Мы воспользовались всеми советами Александры и самостоятельно посмотрели многое. Рекомендованный ею ресторан был очень хорош. Если будем еще раз в Валенсии - обязательно обратимся к Александре
В
30 июн 2023
Александра провела и по известным местам так и по местам, которых нет в топ- списках и можно легко обойти сторонй не поняв мимо чего прошёл. Если вам кажется что вы уже всё посмотрели в Валенсии — возьмите эту экскурсию.
Э
12 мая 2023
Все было очень интересно. Узнали много нового про город, его жителей и историю
Д
13 мар 2023
Очень интересная экскурсия, понятным языком рассказано много интересных вещей, не перегружена информацией и датами, Александра показала места, которые сами мы бы не нашли, познавательно и необычно.
Александра
25 фев 2023
Отличная позновательная экскурсия, мы были с маленькими детьми и Александра адаптировала свой рассказ под маленьких слушателей. При том что мы живём в Валенсии, узнали много нового! Рекомендуем от всей души!
В
31 янв 2023
Спасибо Александре за прекрасно организованную экскурсию. Мы познакомились с не общепринятыми гостями Валенсии местами, Александра отлично знает историю Валенсии. Было очень интересно. Василий и Гюзель.
Марина
3 янв 2023
Экскурсия с Александрой прошла очень интересно, познакомив нас с историей города и нюансами архитектуры. Время пролетело незаметно, все понравилось!

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