Экскурсия «Валенсия трёх культур» предлагает уникальную возможность исследовать малоизвестные, но значимые места города. Участники посетят старейшую церковь Святого Иоанна Крестителя, увидят ворота Вальдигны и узнают об истории инквизиции. Прогулка по историческому центру позволит понять, как взаимодействие культур сформировало облик Валенсии. Завершится тур посещением центра современной культуры в монастыре и старейшей винодельни города

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Описание экскурсии

Валенсия сквозь века

Гуляя по старейшему району исторического центра, вы отыщете ворота Вальдигны, разделявшие мавританский и христианский кварталы, и услышите, как вышло, что именно в Валенсии появилась первая психиатрическая больница Европы и была напечатана первая книга на Пиренейском полуострове. Найдёте кусочек мавританской улицы и скрытую башню 11 века. Кроме того, зайдёте в самую старую действующую церковь Валенсии — Святого Иоанна Крестителя — и рассмотрите древние скульптуры. А также узнаете, как и почему помогали друг другу основавший её орден госпитальеров и еврейская община города.

История христианства в Испании

Вы узнаете, с чего началась история инквизиции в Испании, и услышите историю пострадавшего от нее великого валенсийца Хуана Луиса Вивеса, одного из светил эпохи гуманизма. Я расскажу, где в Валенсии проводились казни, откуда за религиозными празднествами наблюдали власти и служители церкви, а также где находился первый в городе кафедральный собор 6 века.

Первая винодельня в городе и центр современной культуры

В сердце Валенсии находится Королевский монастырь Богоматери Кармельской, основанный в 1281 году. Вы не только узнаете, как менялось на протяжении веков его предназначение, но и и посетите центр современной культуры, расположенный сегодня в этих стенах. А также заглянете во двор дома, где находится старейшая винодельня города 13 века.

Кому подойдёт экскурсия

Тем, кто в городе первый раз, но хочет погулять вдали от популярных троп и увидеть то, что не найдёт сам, и тем, кто уже посмотрел главные достопримечательности Валенсии и хотел бы увидеть её менее известные, но тоже очень интересные места.

Организационные детали

Экскурсия полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов.