Экскурсии проходящие только летом в Витории-Гастейсе

Найдено 3 экскурсии в категории «Летние» в Витории-Гастейсе на русском языке, цены от €150. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия
Пешая
2 отзыва
2 часа
Индивидуальная
до 6 чел.
Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия
Пешеходная прогулка по историческим достопримечательностям столицы Страны Басков
Начало: Возле Кафедрального Собора Непорочной Девы
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
150 за всё до 6 чел.
Белая жемчужина Страны Басков - Салинас де Аньяна
На машине
3 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Белая жемчужина Страны Басков - Салинас де Аньяна
Увлекательный дегустационный тур на выдающуюся соляную разработку Европы с неповторимым пейзажем
Начало: У Вашего отеля в Витории-Гастейс
Сегодня в 11:30
Завтра в 10:00
200 за всё до 4 чел.
Гастрономические столицы Испании
На машине
9 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастрономические столицы Испании
Витория-Гастейс, Бургос и Логроньо - вкусы, памятники и традиции
Завтра в 09:00
22 сен в 09:00
450 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Витории-Гастейсу в категории «Летние»

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  1. Витория-Гастейс - город для жизни! Обзорная экскурсия
  2. Белая жемчужина Страны Басков - Салинас де Аньяна
  3. Гастрономические столицы Испании
Сколько стоит экскурсия по Витории-Гастейсу в сентябре 2024
Сейчас в Витории-Гастейсе в категории "Летние" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 450. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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