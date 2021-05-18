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Полезная информация о Витория-Гастейсе

Что нужно знать о Витория-Гастейсе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Витория-Гастейсе
22:3642
18 мая 2021
Разница с вами:
Страна🇪🇸 Испания
Название городаВитория-Гастейс
По-английскиGasteiz / Vitoria
Столица регионаВитория-Гастейс является столицей региона
Население города235 661 чел.
АэропортВитория VIT (гражданских аэропортов нет)
Часовой поясEurope/Madrid
Средняя высота547 м. от уровня моря

Где находится Витория-Гастейс на карте

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