Полезная информация о Витория-Гастейсе
Что нужно знать о Витория-Гастейсе: 🌇 расположение на карте, сколько у них сейчас время и какой часовой пояс, население города, как пишется по-английски, в какой стране находится, а так же 3 экскурсии
Местное время в Витория-Гастейсе
22:3642
18 мая 2021
Разница с вами:
|Страна
|🇪🇸 Испания
|Название города
|Витория-Гастейс
|По-английски
|Gasteiz / Vitoria
|Столица региона
|Витория-Гастейс является столицей региона
|Население города
|235 661 чел.
|Аэропорт
|Витория VIT (гражданских аэропортов нет)
|Часовой пояс
|Europe/Madrid
|Средняя высота
|547 м. от уровня моря
Где находится Витория-Гастейс на карте
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5
2 отзыва
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