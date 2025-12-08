читать дальше

на него и сверху и изнутри, разобрались с историей и как он развивался. Главное берите удобную обувь - Жирона город холмистый. И потом еще вместе посмотрели замок Пуболь. Алена отличный гид, деликатная, общительная и очень отзывчивая. И у нее много экскурсий. По поводу деталей происхождения Гала мы еще потом переписывались, так заинтересовали разные версии, о которых рассказывала Алена.

У нас возникла проблема с арендованной машиной, Алена быстро помогла ее решить, и «спасла» нам целый день отпуска. За что отдельная тысяча благодарностей.