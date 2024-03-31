Замечательная экскурсия с Натальей! Интересно составлен маршрут. Действительно окунулись в Средневековье, узнали много исторических фактов о городе и стране. Наталья показывала лучшие точки для фотографирования и интересные гастрономические места. Однозначно прекрасно провели время, рекомендуем гида другим экскурсантам

А Александр

Спасибо Наталье за погружение в эпохи. Как будто ходили по городу, а нас окружали тени живших здесь людей! А ведь были тут десяток раз)