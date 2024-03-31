Индивидуальные экскурсии в Жироне с личным гидом

Найдено 6 экскурсий в категории «Индивидуальные» в Жироне на русском языке, цены от €120, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Жирона - билет в Средневековье
🚶 Пешая
скидка
10%
Билеты
2.5 часа
24 отзыва
Жирона - билет в Средневековье
Пройти по местам «Игры престолов», услышать старинные легенды и проникнуться местным колоритом
Начало: У моста Святого Феликса
13 июня в 11:00
15 июня в 10:00
174157 за всё до 5 чел.
Жирона - обзорная экскурсия
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Жирона - обзорная экскурсия
Начало: Plaça de Sant Feliu, Girona у памятника львице
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 120 за всё до 3 чел.
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Жирона: пройти, увидеть, полюбить
Осмотреть главные символы города, совершить секретный ритуал на площади и угоститься мороженым
Начало: Мост Святого Феликса
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.
Рупит и Бесалу
Индивидуальная
11 часов
Рупит и Бесалу
Начало: По договоренности
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
312 за всё до 4 чел.
Жирона - город тысячи осад
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Жирона - город тысячи осад
Начало: Жирона, площадь Каталонии
Расписание: по договоренности
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
200 за всё до 5 чел.
Замок Гала Дали
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Замок Гала Дали
Начало: По договоренности
Расписание: Любой день по согласованию
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
160 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    31 марта 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Замечательная экскурсия с Натальей! Интересно составлен маршрут. Действительно окунулись в Средневековье, узнали много исторических фактов о городе и стране. Наталья показывала лучшие точки для фотографирования и интересные гастрономические места. Однозначно прекрасно провели время, рекомендуем гида другим экскурсантам
  • М
    Марина
    2 марта 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Экскурсия в Жироне нам очень понравилась! Гид замечательный!
  • А
    Александр
    5 января 2024
    Жирона - билет в Средневековье
    Спасибо Наталье за погружение в эпохи. Как будто ходили по городу, а нас окружали тени живших здесь людей! А ведь были тут десяток раз)
  • T
    Tatjana
    29 декабря 2023
    Жирона - обзорная экскурсия
    Благодарю за прекрасную и содержательную экскурсию! Получила массу положительных эмоций и полезной информации, без внимания не остался ни один вопрос!
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    Олег увлекательно поведал о Жироне, приправляя рассказ легендами старого города. День, проведенный в городе, оставил хорошие впечатления и желание вернуться в Испанию снова.

Ответы на вопросы от путешественников по Жироне в категории «Индивидуальные»

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  3. Жирона: пройти, увидеть, полюбить
  4. Рупит и Бесалу
  5. Жирона - город тысячи осад
Сколько стоит экскурсия по Жироне в июне 2024
Сейчас в Жироне в категории "Индивидуальные" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 120 до 312 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 25 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 5 из 5
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