Что вы увидите
- Кафедральный Собор
- Еврейский квартал
- мосты через реку Оньяр
- Крепостная стена
- церковь Святого Феликса
- жиронская львица
Во время экскурсии 🧭 вы:
- узнаете, почему у города Жирона греческие корни; побываете на месте десятого подвига Геракла;
- прикоснетесь к остаткам древнеримской стены;
- удивитесь наличию арабских бань, которые арабам никогда не принадлежали;
- поцелуете старейшую каталонскую львицу на счастье;
- увидите, где зародилась каббала;
- восхититесь величием самого большого после Святого Петра в Ватикане Собора Европы;
- подниметесь по самой длинной испанской лестнице;
- проверите на прочность одно из первых изобретений автора Эйфелевой башни;
- сделаете живописные фотографии 📸 домиков с набережной реки Оньяр;
- купите сувениры 🎁 с гигантскими мухами, которые неоднократно спасали Жирону.
Что не входит
- билет на поезд до Жироны
- обед
Начало
🚩 Жирона, площадь Каталонии
Место завершения
🏁 по договоренности
Выберите дату для вашей экскурсии
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
- Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
- Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
- Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Дарья и.
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