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Жирона — город тысячи осад

Дарья и.
Дарья и. – Гид из Жироны
Жирона — город тысячи осад
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  • 🎩Индивидуальная
  • 🔭Обзорная
  • 🕐Длительность 4 часа
  • 👫 Для 1-5 человек

  • €120 за экскурсию

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Жирона — город тысячи осад
Жирона — город тысячи осад

Что вы увидите

  • Кафедральный Собор
  • Еврейский квартал
  • мосты через реку Оньяр
  • Крепостная стена
  • церковь Святого Феликса
  • жиронская львица

Во время экскурсии 🧭 вы:

  • узнаете, почему у города Жирона греческие корни; побываете на месте десятого подвига Геракла;
  • прикоснетесь к остаткам древнеримской стены;
  • удивитесь наличию арабских бань, которые арабам никогда не принадлежали;
  • поцелуете старейшую каталонскую львицу на счастье;
  • увидите, где зародилась каббала;
  • восхититесь величием самого большого после Святого Петра в Ватикане Собора Европы;
  • подниметесь по самой длинной испанской лестнице;
  • проверите на прочность одно из первых изобретений автора Эйфелевой башни;
  • сделаете живописные фотографии 📸 домиков с набережной реки Оньяр;
  • купите сувениры 🎁 с гигантскими мухами, которые неоднократно спасали Жирону.
Что входит
  • услуги гида
Что не входит
  • билет на поезд до Жироны
  • обед
Начало
🚩 Жирона, площадь Каталонии
Место завершения
🏁 по договоренности
Жирона — город тысячи осад
Жирона — город тысячи осад

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Дарья и.
Дарья и.
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