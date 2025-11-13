В Жирону приходит загадочное письмо, предвещающее бедствие.
Участникам предстоит разгадать тайну кражи опорного камня, который защищает город от разрушительного землетрясения.
Квест проходит по историческому центру, где можно увидеть Эйфелев мост, музей археологии и другие знаковые места.
Идеально для любителей истории и мистики, квест не требует участия гида, достаточно одного телефона на группу. Время прохождения зависит от доступности объектов
5 причин купить этот квест
- 🗺️ Захватывающий маршрут по историческому центру
- 🕵️♂️ Разгадка тайны кражи опорного камня
- 🏛️ Посещение знаковых достопримечательностей
- 📱 Удобный формат мобильного приложения
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Что можно увидеть
- Эйфелевый мост
- Здание Музея археологии Каталонии
- Немецкие сады
- Монастырь Сан-Доменек
- Базилика Святого Феликса
Описание квеста
Вам предстоит пройти захватывающий маршрут по историческому центру. Если вы интересуетесь религией, а также мистикой, этот квест — идеальный способ познакомиться с прошлым и настоящим города.
Вы увидите
- Эйфелевый мост (le pont de les Peixateries Velles)
- Здание Музея археологии Каталонии
- Немецкие сады, смотровую площадку и крепостную стену
- Монастырь Сан-Доменек
- Базилику Святого Феликса (нужно будет купить билеты и зайти внутрь)
Обратите внимание
- Полноценное прохождение квеста возможно с 10:00 до 18:00 (понедельник-суббота) и с 13:00 до 18:00 (воскресенье и праздничные дни)
- Перед покупкой квеста проверьте календарь многочисленных праздников Испании: от этого зависит доступность некоторых объектов
Организационные детали
- Квест не предполагает участия гида: вы скачиваете приложение на свой телефон и последовательно выполняете серию заданий
- Для прохождения достаточно одного телефона на группу, но, если вы путешествуете компанией, можете приобрести его для нескольких устройств и разгадывать загадки на скорость
- Начать квест вы сможете в любое удобное для вас время (с учётом доступности объектов осмотра)
- Одно из заданий проходит в церкви: при входе нужно будет заплатить €7,5 евро за взрослого, €5 за каждого пенсионера или студента, €1,5 за ребёнка до 16 лет. Дети до 7 лет посещают церковь бесплатно
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эйфелева моста
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная квест-экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Снежана — Организатор в Жироне
Провела экскурсии для 3403 туристов
Мы занимаемся созданием уникальных квестов по всему миру. Благодаря большому выбору каждый сможет найти программу по душе. Разгадывание загадок и выполнение заданий квеста — далеко не единственный опыт, который вы получите. По мере прохождения вы узнаете новую информацию, изучите необычные места и весело проведёте время!Задать вопрос
