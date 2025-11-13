Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

В Жирону приходит загадочное письмо, предвещающее бедствие.



Участникам предстоит разгадать тайну кражи опорного камня, который защищает город от разрушительного землетрясения.



Квест проходит по историческому центру, где можно увидеть Эйфелев мост, музей археологии и другие знаковые места.



Идеально для любителей истории и мистики, квест не требует участия гида, достаточно одного телефона на группу. Время прохождения зависит от доступности объектов