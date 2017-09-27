Италия — великолепие страны и городов не затронутых временем

Куда поехать отдыхать в Европе? Задавали ли вы себе такой вопрос? В Европе множество вариантов для самого разнообразного отдыха. Люди едут в Финляндию за горнолыжными курортами, Санта Клаусом, прогулками с оленьими упряжками. В Германию отправляются на событийные туры, например, Октоберфест, и за лечением. Великобританию посещают из-за деловых поездок, готической английской архитектуры, шотландской природы и, конечно, футбола. Австрия славится невероятными альпийскими горами, знаменитыми лечебницами и кристальными озерами.

Если вы точно не знаете, чего ожидаете от отдыха или хотите сразу всего, то непременно отправляйтесь в Италию.

Италия – удивительная страна, в ней собраны развлечения на любой вкус и возраст. Италия это страна, где собрано достопримечательностей больше, чем во всем мире. В списке Всемирного наследия ЮНЕСКО в Италии значится 51 наименование, по культурным критериям - 47 объектов, причем 23 из них признаны шедеврами человеческого гения.

Природа Италии

Радует и ее природа: вулканы, заповедники, ботанические сады, парки. При этом в Италии средиземноморский климат, который еще больше затягивает туристов со всего мира. Отдыхая с детьми, обязательно посетите разнообразные парки, аквапарки, дельфинарии. Отдыхая в зимнее время программу отдыха можно дополнить посещением горнолыжного курорта.

Столица Италии

Какой бы маршрут вы не выбрали, обязательным к посещению является Рим. Рим это не просто столица. Можно сказать, что он живет своей отдельной жизнью. Он чем-то схож с Москвой, своей столичной суетой, но при этом красив и загадочен, как Санкт-Петербург. Будто два в одном. В этом городе можно утонуть буквально на одной улице.

Рим является одним из самых посещаемых городов всего мира

Прекрасная архитектура древних времен не оставит равнодушным самого искушенного туриста. Центр столицы просто усыпан полуразрушенными строениями античных времен, но это ничуть не умаляет их величия. Наоборот, вы погружаетесь в атмосферу другой эпохи одной из самых великих цивилизаций за всю историю человечества.

Все эти роскошные достопримечательности просто впитали в себя время расцвета Римской Империи и доносят до вас отголоски ее былого величия. Если у вас имеется такая возможность, оставайтесь в Риме как минимум на неделю, ведь можно долго жалеть, что упустили возможность провести столько времени в таком замечательном месте. Потом вам захочется посещать этот город снова и снова. Более того, находясь в Риме, можно посетить Ватикан, духовную столицу Европы.

Итальянские города

В Италии так же есть и другие города, которые заслуживают отдельного внимания. Например, Венеция. Замечательный город, стоящий на воде, со своей неповторимой архитектурой и романтическим духом, хотя бы на день заставит вас забыть обо всех проблемах и наполнить душу умиротворением. Можно хоть целый день провести, путешествуя по каналам этого красивейшего города, наблюдая за духом целого города, его маленьких улочек и наидобрейших людей.

Милан, являющийся центром высокой моды, тоже не оставит без хороших впечатлений большинство посетителей. Приехав туда в любое время года, вы все равно, скорее всего, сможете попасть на один из показов одежды, от дизайнеров высочайшего уровня, а так же сможете приобрести уникальные вещи, от лучших модельеров, многие из которых продаются в единственном экземпляре в лучших бутиках Европы в центре Милана. Не стоит расстраиваться, если это слишком дорого, в этом городе еще очень много фирменных магазинов с очень качественной и модной итальянской одеждой и обувью, которой будут завидовать все ваши знакомые, по привлекательной цене.

Есть еще множество прекрасных городов Италии, куда можно заглянуть при удобном случае или личном желании. Пиза, с ее башней, готический Триест, Турин, где проходила олимпиада.

Стоит уделить внимание разнообразию отдыха, который можно встретить в Италии.

Каждый турист с легкостью может найти наиболее подходящий для него город в этой стране, ведь она сочетает в себе практически все: возвышенные архитектурные строения, религиозные центры, отголоски Римской Империи, модернизированные, новейшие города, курорты возле моря для отдыха, высокие снежные горы; все это можно встретить в Италии.

Развлечения и еда Италии

Большое количество культурных мест, которые можно посетить: музеи, театры, спортивные события, все это может быть интересно для просмотра при визите сюда. Обязательно стоит попробовать знаменитую Итальянскую кухню. Пасту, которую делают здесь, не попробуешь больше нигде. Мастера своего дела работают во множестве мест. Пицца, лазанья, уникальные соусы и приправы от итальянских шеф-поваров будут приятнейшим дополнением ко всему прочему.

Может стать увлекательным событием поход на футбольный матч чемпионата или еврокубков, проходящие в данный момент. Так же Италия славится своими стеклодувами. Специально для туристов они в очень эффектном шоу, показывают свое мастерство по изготовлению различных красивых предметов из стекла, которые вы можете сразу же купить. Также вам на месте демонстрируют прочность товара, постучав по стеклу молотком, а оно и не треснет, настолько все качественно.

Большое количество сувенирных лавок, большинство из которых оборудованы очень уютно и наполнены не обыкновенными безделушками, а действительно стоящими предметами, которые можно с удовольствием подарить родным и близки или же оставить навсегда крохотную частичку Италии самому себе. Бонус выбора этой страны, заключается еще и в том, что если вы захотите путешествовать между городами, есть возможность делать это не только по суше, но и по воде.

Пароходы высокого класса доставят в вас в нужное место, сэкономив время, да еще и показав красоту Италии с моря. Если вы любитель не самого активного отдыха и не ищете большое количество экскурсий, вам отлично подойдут Сицилийские острова. Солнечные пляжи, голубое море, роскошные отели или уютные гостиницы, все это ждет вас на данном курорте.

Если до этого момента вы все же сомневались, какую западную страну выбрать для отдыха, сейчас ответ должен быть очевиден - это Италия!