54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

🌟 Уникальный маршрут через исторические ворота Рима
🏛️ Посещение ключевых достопримечательностей города
📜 Погружение в историю и культуру Вечного города
👣 Прогулка по знаменитым улицам и площадям
🗺️ Ориентирование в столице и советы по дальнейшему изучению
Что можно увидеть
Ворота Сан Джованни
Арелиановые стены
Базилика Святого Иоанна Крестителя
Баптистерий
Колизей
Улица Императорских Форумов
Капитолий
Викториан
Площадь Венеции
Фонтан ди Треви
Испанская лестница
Фонтан Баркачча
Панорама Пинчо
Народная площадь
Описание экскурсии
Войдём в город через ворота Сан-Джованни. Арелиановые стены расскажут о страхе Римской империи перед набегами варваров.
Полюбуемся видом на базилику Святого Иоанна Крестителя и Баптистерий, где крестили половину Рима. И обсудим приход христианства в языческий город.
Направимся к Колизею. Я расскажу о величии Древнего Рима, гладиаторских боях, императорах и повседневной жизни людей того времени.
Поднимемся на Капитолий, где вы увидите капитолийскую волчицу и откроете историю основания Рима.
Побываем на площади Венеции, которая была центром фашистского Рима. И посмотрим на Витториано — символ объединенной Италии 19 века.
Прогуляемся до фонтана Треви. Здесь царит тот истинный дух Вечного города, который манил писателей и художников со всего мира.
Затем — устремимся к Испанской лестнице. Перед нами оживёт Рим 16–17 веков с его традициями, папскими проделками, курьезами и героями.
Завершим прогулку на Народной площади у северных ворот Рима. Вы узнаете об эпохе Наполеона и реализации последнего проекта папского Рима.
Организационные детали
Я с радостью расскажу о современном Риме (транспорте, заведениях, музеях, культуре итальянцев, правилах поведения) и посоветую, как здорово провести время после экскурсии.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вита — ваш гид в Риме
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1181 туриста
Мне 34 года. Живу в Риме десятый год. Предлагаю всем гостям города свои услуги гида-экскурсовода. Есть высшее экономическое образование и диплом Римского Государственного Института им. К. Колумба. В 2014 прошла читать дальшеуменьшить
курсы с ведущими римскими историками и искусствоведами «Romaelazioperte». Сейчас являюсь активным членом этой культурной ассоциации и продолжаю свое удивительное знакомство с Римом. Кроме этого, хожу на выставки, путешествую по стране и открываю для себя все новые обличья Апеннинского полуострова. С удовольствием открою и для вас известные и неизвестные страницы 28-вековой истории Рима.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 106 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Маргарита
Вита провела замечательную экскурсию! Мы заранее обсудили удобное время и встретились на месте. Она рассказывала много исторических фактов очень интересно, увлекательно и спокойно, ответила на все наши вопросы! От души рекомендую!
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А
Анжела
Экскурсия понравилась. Впервые все части Рима для нас объединились, потому что мы прошли весь Рим пешком от южных ворот до северных. Вита рассказывает очень интересно. Мы вживую увидели все эпохи читать дальшеуменьшить
Рима: от древних легендарных символов до улочек с современными бутиками. Мы не первый раз в Риме. Но Вита открыла для нас много новых интересных фактов. Также в ходе экскурсии посоветовала места, куда можно сходить в жаркую погоду днем, и места где действительно вкусно готовят) Очень рады, что выбрали именно эту экскурсию" От ворот и до ворот" с Витой!
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Э
Эльвира
экскурсия понравилась,интересная подача,мило и интелегентно,смело могу рекомендовать
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О
Ольга
Нам с мужем очень понравилась экскурсия! И хотя мы довольно искушенные путешественники, и в Риме далеко не первый раз, экскурсия помогла структурировать знания и получить новую интересную информацию. Вита, прекрасный рассказчик, внимательный гид, отвечает на все вопросы. Хочется еще не раз приехать в Рим и вместе с Витой посмотреть и изучить другие аспекты великого города! Очень рекомендую Виту!
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Вера
Три часа с Витой пролетели незаметно. Чудесный рассказчик, приятный собеседник, мастер своего дела. С её помощью мы получили незабываемые впечатления от прогулки по Риму. Спасибо за интересную экскурсию!
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В
Владимир
Вита просто выше всех похвал!!!
Из 5 я бы поставил 10.
Спасибо за великолепную экскурсию!!!
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