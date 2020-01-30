54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Вита, просто волшебный человечек. Время проведенное с ней на экскурсии прошло легко, незаметно и очень увлекательно (при том что мы пошли на экскурсию сразу после прилёта)!!! Она умудрялась и отвечать на наши вопросы, и при этом рассказывать о прошлом и настоящем Рима и Италии. Я была в восторге от экскурсии!:)

P.S. Также отдельное спасибо за рекомендации и советы после экскурсии, и готовности помочь по возникающим вопросам!!!

ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую Виту, как гида, Вы не пожалеете:)