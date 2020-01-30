54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Мы представим себя путешественниками Средневековья и войдем в город через Ворота Сан Джованни. Арелиановые стены расскажут вам о страхе Римской Империи перед набегами варваров.
Перед вами откроется великолепный вид на Базилику Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме и Баптистерий, где было перекрещено пол-Рима, и вы узнаете о приходе христианства в языческий Рим.
Мимо руин гладиаторской школы мы направимся к Колизею, кровавому театру смерти и ужаса. Здесь я расскажу о величии Древнего Рима, гладиаторских боях, императорах и повседневной жизни людей, живущих 2000 лет назад.
Пройдя по улице Императорских Форумов, мы поднимемся на Капитолий, один из самых древних холмов города, где вы увидите «капитолийскую волчицу» и узнаете историю основания Рима двумя близнецами Ромула и Рема, по версии современных ученных.
А впереди нас ожидают Викториан — символ объединенной Италии XIX века и Площадь Венеции, которая была центром фашистского Рима.
По узким улочкам мы направимся к Фонтану ди Треви. Здесь царит тот истинный дух Вечного города, который манил писателей и художников со всего мира. Я расскажу об эпохе барокко и ее героях.
Совершив традиционный ритуал путешественников, мы устремляемся Испанской лестнице. И перед нами оживает Рим 1617 века с его традициями, Папскими проделками, курьезами и героями.
Немного отдохнув у Фонтана «Баркачча», полюбовавшись на город с панорамы Пинчо, мы завершим наш путь на Народной площади у северных Ворот Рима. Здесь вы узнаете об эпохе Наполеона и реализации последнего проекта Папского Рима.
Кроме истории, я познакомлю вас с разнообразием и особенностями архитектурных стилей города, расскажу о современном Риме (транспорте, заведениях, музеях, культуре итальянцев, правилах поведения), посоветую, как здорово провести время после экскурсии.
Таким образом, вы проследите основные исторические периоды Рима, узнаете героев каждой эпохи, познакомитесь с бессмертным наследием великих времен, а также с насущной жизнью города и римлян сегодня. Вы научитесь ориентироваться в столице, откроете секреты настоящих римских каникул и сможете с удовольствием продолжить изучение города самостоятельно!
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура по договоренности.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Мне 34 года. Живу в Риме десятый год. Предлагаю всем гостям города свои услуги гида-экскурсовода. Есть высшее экономическое образование и диплом Римского Государственного Института им. К. Колумба. В 2014 прошла курсы с ведущими римскими историками и искусствоведами «Romaelazioperte». Сейчас являюсь активным членом этой культурной ассоциации и продолжаю свое удивительное знакомство с Римом. Кроме этого, хожу на выставки, путешествую по стране и открываю для себя все новые обличья Апеннинского полуострова .С удовольствием открою и для вас известные и неизвестные страницы 28-вековой истории Рима.
Отличная обзорная экскурсия! Информация преподносилась настолько легко и интересно, что казалось будто то мы не на экскурсии, а на увлекательной прогулке. Более того, Вита подробно рассказала, где можно провести время с учетом наших пожеланий. Еще раз спасибо за такое замечательно знакомство с городом :)
Марина
23 декабря 2019
Качественная, интересная и незабываемая экскурсия – это большая редкость.
Но благодаря Вите эти несколько часов пролетели как один миг.
После экскурсии по Риму, хочется окунуться в историю этого «вечного» города, наверстать уроки истории, а главное пересказывать каждому о путешествии по этому волшебному городу полному тайн и многовековой истории.
Спасибо за классную экскурсию, за незабываемые впечатления.
Познакомившись с Римом, понимаешь, что забыть его невозможно...
Ольга
25 ноября 2019
Получили большое удовольствие от прогулки по городу. С помощью гида узнали много интересной и полезной информации. Вита провёла нас по самым интересным уголкам города.Однозначно рекомендую и гида и саму экскурсию! И ещё раз огромное спасибо за экскурсию.
Наталья
11 ноября 2019
Время экскурсии пролетело совершенно незаметно. Услышали много нового. Понравилось, что Вита не просто отрабатывала привычный маршрут, а вносила в него корректировки по нашему желанию. Более того, во всех словах Виты была видна любовь как к Риму, так и к ее работе, и это сделало совместно проведенное время еще приятнее. Отдельное еще спасибо за советы по Риму.
Александр
4 октября 2019
Это был наш третий день в Риме и мы наконец дождались самой интересной экскурсии.Вита оказалась прекрасным рассказчиком ,а помимо этого,ответит вам на все интересующие вопросы...в следующий раз,обязательно прогуляемся с ней опять...
Наталья
19 сентября 2019
Вита, просто волшебный человечек. Время проведенное с ней на экскурсии прошло легко, незаметно и очень увлекательно (при том что мы пошли на экскурсию сразу после прилёта)!!! Она умудрялась и отвечать на наши вопросы, и при этом рассказывать о прошлом и настоящем Рима и Италии. Я была в восторге от экскурсии!:)
P.S. Также отдельное спасибо за рекомендации и советы после экскурсии, и готовности помочь по возникающим вопросам!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую Виту, как гида, Вы не пожалеете:)
Ольга
2 июня 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия. Интересно было и детям и взрослым. Спасибо большое Вите. Всем рекомендуем!
Наталья
9 мая 2019
Большое спасибо Вите! Отличная экскурсия, хорошая и увлекательная подача материала, четкая организация.
Мария
6 мая 2019
Благодарим Виту за чудесную и увлекательную эскурсию. С нами был пожилой человек, и Вита подстроилась под наш неторопливый темп, при этом мы ничего не упустили и остались полны впечатлений. С таким чудесным рассказчиком экскурсия превратилась в прогулку с добрым другом, и Рим открылся нам со всех сторон.
Дарья
2 мая 2019
Отличная экскурсия, Вита очень приятный человек, компетентна в своём деле. 3 часа экскурсии пролетели очень быстро, всем рекомендуем! Вита также порекомендовала нам отличные пиццерии в Риме!
Осознать величие и мощь знаменитой базилики через ее историю и наследие великих творцов
Собор Святого Петра — выдающийся памятник истории, архитектуры и религии. Я хочу, чтобы на этой экскурсии его величие и мощь максимально раскрылись перед вами — я расскажу о значении и строительстве самого большого собора в мире, о потрясающем наследии эпохи папского Рима и великих творцов, которое восхищает посетителей собора на протяжении столетий.
Проследить путь города от Античности до современного облика и узнать о жителях прошлого и настоящего
Когда, как и почему — на моей прогулке вы не запутаетесь в вопросах истории и обилии значимых памятников Вечного города. За три часа благодаря профессиональным, но нескучным рассказам прошлое Рима сложится в понятную и яркую картину. А маршрут охватит самое главное от Колизея до площади Навона, но пройдет через аутентичный район бывшего гетто без толп туристов.
Во время экскурсии по Вечному городу вы погрузитесь в «живой» Рим и познакомитесь с его историей, легендами, главными достопримечательностями и нетуристическими уголками, гуляя по непроторенным дорожкам. Вы посмотрите на многовековой Рим глазами местного жителя, увидите в нём гармонию разных эпох и современных реалий, быстро сориентируетесь в городе и почерпнёте главные лайфхаки: где попробовать лучшую кухню, почему здесь можно не тратиться на питьевую воду и куда обязательно надо попасть.
Главные достопримечательности, тайные уголки и местные деликатесы на дружеской обзорной экскурсии
Приглашаю прожить вместе один итальянский день! Вы раскроете секреты Вечного города и полюбуетесь его живописными улицами, древними площадями и роскошными фонтанами. А заглянув на рынок, увидите римскую жизнь изнутри.
Познакомиться с городом в темпе «piano-piano», не теряясь в обилии его достопримечательностей
Эта экскурсия — ёмкий и неформальный путеводитель для тех, кто впервые в Риме. Я покажу must-see места и секретные панорамные точки, сопровождая исторические справки древними легендами. А еще расскажу, куда идти за настоящей римской атмосферой, типичной кухней, лучшим джелато и отличным аперитивом.
Обзорная экскурсия по достопримечательностям Рима с историком искусств
Моя главная задача – за 4 часа изменить ваше представление о классической экскурсии, познакомить вас с главными объектами обожаемого мною Рима, преподнести его историю живо, красочно и нетривиально. Вы окунетесь в разные эпохи города, загадаете желание у фонтана Треви, увидите легендарный Колизей и восхитительные скульптуры Бернини, а главное, обязательно влюбитесь в Рим на нашей дружеской прогулке!
Главные достопримечательности и увлекательные истории о нравах местных жителей на обзорной экскурсии
Вы увидите культовые места «вечного города»: Колизей, Капитолийский холм, Пантеон, фонтан Треви, площадь Испании. Узнаете римские тайны, попробуете вкуснейшее мороженое и услышите легкий непринужденный рассказ об архитектуре, искусстве и великолепной кухне итальянской столицы. Рим удивит, вдохновит и заставит полюбить себя навсегда!