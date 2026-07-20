54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Представьте себя путешественником времени, пересекающим Рим от юго-восточных до северных ворот его крепостных стен.Вместе с опытным гидом вы пройдете путь, охватывающий важнейшие исторические эпохи и архитектурные стили, от древнеримских времен

до Наполеоновской эры. Начиная с Ворот Сан Джованни, вы узнаете о защите Рима от варваров, о величии Колизея и гладиаторских боях, о борьбе за христианство и о барокко, символизирующем истинный дух Вечного города. Ваш путь будет усеян рассказами о героях каждой эпохи, о великолепии архитектуры и о жизни современного Рима. Эта экскурсия станет не просто прогулкой, а настоящим путешествием сквозь время, после которого Рим и его жители станут вам гораздо ближе и понятнее

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от €144 за экскурсию

Ваш гид в Риме

Описание экскурсии

Войдём в город через ворота Сан-Джованни. Арелиановые стены расскажут о страхе Римской империи перед набегами варваров.

Полюбуемся видом на базилику Святого Иоанна Крестителя и Баптистерий, где крестили половину Рима. И обсудим приход христианства в языческий город.

Направимся к Колизею. Я расскажу о величии Древнего Рима, гладиаторских боях, императорах и повседневной жизни людей того времени.

Поднимемся на Капитолий, где вы увидите капитолийскую волчицу и откроете историю основания Рима.

Побываем на площади Венеции, которая была центром фашистского Рима. И посмотрим на Витториано — символ объединенной Италии 19 века.

Прогуляемся до фонтана Треви. Здесь царит тот истинный дух Вечного города, который манил писателей и художников со всего мира.

Затем — устремимся к Испанской лестнице. Перед нами оживёт Рим 16–17 веков с его традициями, папскими проделками, курьезами и героями.

Завершим прогулку на Народной площади у северных ворот Рима. Вы узнаете об эпохе Наполеона и реализации последнего проекта папского Рима.

Организационные детали

Я с радостью расскажу о современном Риме (транспорте, заведениях, музеях, культуре итальянцев, правилах поведения) и посоветую, как здорово провести время после экскурсии.