54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать самое важное из истории и насущной жизни столицы и открыть секреты настоящих римских каникул

Вита
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Вита – ваш гид
Мы пересечем город с юго­-восточных до северных ворот его крепостных стен, ознакомимся с разнообразием и великолепием архитектурных стилей, увидим основные достопримечательности Рима и с их помощью проследим важнейшие периоды эволюции Вечного города.

Я помогу вам выстроить логическую цепочку исторических событий и превращу нашу экскурсию в интересную прогулку, после которой город и его жители станут вам понятнее и ближе.
126 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча по договоренности
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии54 отзыва
4.96
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму

Программа

  • Мы представим себя путешественниками Средневековья и войдем в город через Ворота Сан Джованни. Арелиановые стены расскажут вам о страхе Римской Империи перед набегами варваров.
  • Перед вами откроется великолепный вид на Базилику Святого Иоанна Крестителя на Латеранском холме и Баптистерий, где было перекрещено пол-Рима, и вы узнаете о приходе христианства в языческий Рим.
  • Мимо руин гладиаторской школы мы направимся к Колизею, кровавому театру смерти и ужаса. Здесь я расскажу о величии Древнего Рима, гладиаторских боях, императорах и повседневной жизни людей, живущих 2000 лет назад.
  • Пройдя по улице Императорских Форумов, мы поднимемся на Капитолий, один из самых древних холмов города, где вы увидите «капитолийскую волчицу» и узнаете историю основания Рима двумя близнецами Ромула и Рема, по версии современных ученных.
  • А впереди нас ожидают Викториан — символ объединенной Италии XIX века и Площадь Венеции, которая была центром фашистского Рима.
  • По узким улочкам мы направимся к Фонтану ди Треви. Здесь царит тот истинный дух Вечного города, который манил писателей и художников со всего мира. Я расскажу об эпохе барокко и ее героях.
  • Совершив традиционный ритуал путешественников, мы устремляемся Испанской лестнице. И перед нами оживает Рим 16­17 века с его традициями, Папскими проделками, курьезами и героями.
  • Немного отдохнув у Фонтана «Баркачча», полюбовавшись на город с панорамы Пинчо, мы завершим наш путь на Народной площади у северных Ворот Рима. Здесь вы узнаете об эпохе Наполеона и реализации последнего проекта Папского Рима.
  • Кроме истории, я познакомлю вас с разнообразием и особенностями архитектурных стилей города, расскажу о современном Риме (транспорте, заведениях, музеях, культуре итальянцев, правилах поведения), посоветую, как здорово провести время после экскурсии.

Таким образом, вы проследите основные исторические периоды Рима, узнаете героев каждой эпохи, познакомитесь с бессмертным наследием великих времен, а также с насущной жизнью города и римлян сегодня. Вы научитесь ориентироваться в столице, откроете секреты настоящих римских каникул и сможете с удовольствием продолжить изучение города самостоятельно!

От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму
От ворот до ворот: обзорная экскурсия по Риму

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура по договоренности.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Вита
Вита
Мне 34 года. Живу в Риме десятый год. Предлагаю всем гостям города свои услуги гида­-экскурсовода. Есть высшее экономическое образование и диплом Римского Государственного Института им. К. Колумба. В 2014 прошла курсы с ведущими римскими историками и искусствоведами «Romaelazioperte». Сейчас являюсь активным членом этой культурной ассоциации и продолжаю свое удивительное знакомство с Римом. Кроме этого, хожу на выставки, путешествую по стране и открываю для себя все новые обличья Апеннинского полуострова .С удовольствием открою и для вас известные и неизвестные страницы 28-вековой истории Рима.
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54 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

30 января 2020
Отличная обзорная экскурсия! Информация преподносилась настолько легко и интересно, что казалось будто то мы не на экскурсии, а на увлекательной прогулке. Более того, Вита подробно рассказала, где можно провести время с учетом наших пожеланий. Еще раз спасибо за такое замечательно знакомство с городом :)
23 декабря 2019
Качественная, интересная и незабываемая экскурсия – это большая редкость.
Но благодаря Вите эти несколько часов пролетели как один миг.
После экскурсии по Риму, хочется окунуться в историю этого «вечного» города, наверстать уроки истории, а главное пересказывать каждому о путешествии по этому волшебному городу полному тайн и многовековой истории.
Спасибо за классную экскурсию, за незабываемые впечатления.
Познакомившись с Римом, понимаешь, что забыть его невозможно...
25 ноября 2019
Получили большое удовольствие от прогулки по городу. С помощью гида узнали много интересной и полезной информации. Вита провёла нас по самым интересным уголкам города.Однозначно рекомендую и гида и саму экскурсию! И ещё раз огромное спасибо за экскурсию.
11 ноября 2019
Время экскурсии пролетело совершенно незаметно. Услышали много нового. Понравилось, что Вита не просто отрабатывала привычный маршрут, а вносила в него корректировки по нашему желанию. Более того, во всех словах Виты была видна любовь как к Риму, так и к ее работе, и это сделало совместно проведенное время еще приятнее. Отдельное еще спасибо за советы по Риму.
Александр
4 октября 2019
Это был наш третий день в Риме и мы наконец дождались самой интересной экскурсии.Вита оказалась прекрасным рассказчиком ,а помимо этого,ответит вам на все интересующие вопросы...в следующий раз,обязательно прогуляемся с ней опять...
Наталья
19 сентября 2019
Вита, просто волшебный человечек. Время проведенное с ней на экскурсии прошло легко, незаметно и очень увлекательно (при том что мы пошли на экскурсию сразу после прилёта)!!! Она умудрялась и отвечать на наши вопросы, и при этом рассказывать о прошлом и настоящем Рима и Италии. Я была в восторге от экскурсии!:)
P.S. Также отдельное спасибо за рекомендации и советы после экскурсии, и готовности помочь по возникающим вопросам!!!
ОБЯЗАТЕЛЬНО рекомендую Виту, как гида, Вы не пожалеете:)
2 июня 2019
Очень интересная и содержательная экскурсия. Интересно было и детям и взрослым. Спасибо большое Вите. Всем рекомендуем!
9 мая 2019
Большое спасибо Вите! Отличная экскурсия, хорошая и увлекательная подача материала, четкая организация.
6 мая 2019
Благодарим Виту за чудесную и увлекательную эскурсию. С нами был пожилой человек, и Вита подстроилась под наш неторопливый темп, при этом мы ничего не упустили и остались полны впечатлений. С таким чудесным рассказчиком экскурсия превратилась в прогулку с добрым другом, и Рим открылся нам со всех сторон.
2 мая 2019
Отличная экскурсия, Вита очень приятный человек, компетентна в своём деле. 3 часа экскурсии пролетели очень быстро, всем рекомендуем! Вита также порекомендовала нам отличные пиццерии в Риме!
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