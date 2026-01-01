Индивидуальная
до 10 чел.
Прочида - самый самобытный остров Италии
Начало: Порт Неаполя Беверелло молло Беверелло
Расписание: по договоренности
€420 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Остров Капри - райский уголок
Начало: Порт Неаполя Молло Беверелло или по договоренности
Расписание: по договоренности
€420 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Машина времени: путешествие в Помпеи
Начало: Вход на раскопки Порта Марина Супериоре
Расписание: по договоренности
€220 за всё до 10 чел.
