От Морского вокзала – экскурсии в Амальфи

Найдено 3 экскурсии в категории «От Морского вокзала» в Амальфи на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.
Прочида - самый самобытный остров Италии
4 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Порт Неаполя Беверелло молло Беверелло
Расписание: по договоренности
€420 за всё до 10 чел.
Остров Капри - райский уголок
5 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Порт Неаполя Молло Беверелло или по договоренности
Расписание: по договоренности
€420 за всё до 10 чел.
Машина времени: путешествие в Помпеи
2 часа
Индивидуальная
до 10 чел.
Начало: Вход на раскопки Порта Марина Супериоре
Расписание: по договоренности
€220 за всё до 10 чел.

