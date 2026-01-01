Найдено 3 экскурсии в категории « От Морского вокзала » в Амальфи на русском языке, цены от €220. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель 2026 г.

1 чел. По популярности 4 часа Индивидуальная до 10 чел. Прочида - самый самобытный остров Италии Начало: Порт Неаполя Беверелло молло Беверелло Расписание: по договоренности €420 за всё до 10 чел. 5 часов Индивидуальная до 10 чел. Остров Капри - райский уголок Начало: Порт Неаполя Молло Беверелло или по договоренности Расписание: по договоренности €420 за всё до 10 чел. 2 часа Индивидуальная до 10 чел. Машина времени: путешествие в Помпеи Начало: Вход на раскопки Порта Марина Супериоре Расписание: по договоренности €220 за всё до 10 чел. Другие экскурсии Амальфи

