Увидеть самое главное в Амальфи

Найдено 3 экскурсии в категории «Самое главное» в Амальфи на русском языке, цены от €90. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Амальфитанское побережье - мировое достояние
На автобусе
На микроавтобусе
8 часов
46 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Поход - горные деревни Италии
Пешая
3 часа
19 отзывов
Индивидуальная
Поход - горные деревни Италии
Путешествие в одно из первых поселений на Амальфитанском побережье
Сегодня в 11:00
Завтра в 08:00
€90 за человека
По Амальфитанскому побережью - на скутере
6 часов
3 отзыва
Индивидуальная
По Амальфитанскому побережью - на скутере
Приглашаем вас на увлекательную поездку по Амальфитанскому побережью на скутере. Откройте для себя живописные города и насладитесь вкусами Италии
Завтра в 10:00
11 дек в 10:00
€250 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • O
    Olga
    6 декабря 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Насыщенно, красиво, незабываемо! 👍
  • И
    Ирина
    25 ноября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился. Будем рекомендовать Станислава своим друзьям!
    Спасибо большое Станиславу за прекрасный день, проведенный с ним на Амальфитанском побережье. Прекрасный маршрут! Все понравился. Будем рекомендовать Станислава своим друзьям!
  • Е
    Елена
    26 октября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Нам очень понравилось, было комфортно. Мы увидели много прекрасных мест
  • L
    Larisa
    9 октября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Прекрасная экскурсия, профессиональный гид, любит и знает свое дело. Прекрасный водитель. Все было отлично. Большое спасибо
  • А
    Анастасия
    1 октября 2025
    По Амальфитанскому побережью - на скутере
    Очень понравилось мини путешествие по побережью, главное что все в свободной форме, хочешь в магазин - пожалуйста, хочешь есть - ешь, купаться - сколько угодно! Сама бы я не объехала столько за такой короткий срок
    Очень понравилось мини путешествие по побережью, главное что все в свободной форме, хочешь в магазин - пожалуйста, хочешь есть - ешь, купаться - сколько угодно! Сама бы я не объехала столько за такой короткий срок
  • Э
    Элина
    17 сентября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Если есть на свете рай, то это Амальфитанское побережье Италии. Станислав организовал и обеспечил нам день счастья в этом прекрасном
    месте - показал чудесные уголки и места, скрытые от глаз большинства туристов, провез нас дорогами, на которых дух захватывало от пейзажей, накормил во вкуснейшем ресторане, а еще рассказал про изумительный по вкусу амальфитанский десерт Delizie al limone. Большая благодарность Станиславу за такой прекрасный день!!!

    месте - показал чудесные уголки и места, скрытые от глаз большинства туристов, провез нас дорогами, на которых дух захватывало от пейзажей, накормил во вкуснейшем ресторане, а еще рассказал про изумительный по вкусу амальфитанский десерт Delizie al limone. Большая благодарность Станиславу за такой прекрасный день!!!
  • Е
    Екатерина
    17 сентября 2025
    По Амальфитанскому побережью - на скутере
    Большое спасибо Василию за экскурсию и мои фантастические впечатления! Все необходимое было предусмотрено и организовано отлично. Это был мой первый
    опыт поездки на скутере и это было прекрасно❤️ Потрясающие виды, ветер с лицо и крылья за спиной- что может быть лучше!

    опыт поездки на скутере и это было прекрасно❤️ Потрясающие виды, ветер с лицо и крылья за спиной- что может быть лучше!
  • Е
    Екатерина
    9 сентября 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Провела прекрасный день со Станиславом! Станислав - очень комфортный гид, аккуратный водитель, приятный человек. Посмотрели красоты Амалфитанского побережья, я закупилась подарками всем друзьям и родственникам - не ширпотреб, а классные локальные продукты.
  • Н
    Наталья
    16 августа 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Прекрасный гид, отличная экскурсия, очень рады, что нашли такую прекрасную экскурсию
  • Я
    Янина
    6 августа 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Провели с Станиславом целый прекрасный день на Амальфитанском побережье — впечатления остались самые яркие и тёплые! Станислав — не только
    очень знающий и увлечённый гид, но и внимательный, доброжелательный человек, с которым легко и приятно проводить время. Отдельное спасибо за чудесные фотографии — они стали отличным напоминанием о нашем путешествии. Рекомендуем от всей души!

  • Е
    Евгения
    30 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Были на экскурсии по Амальфитанскому побережью со Станиславом. Нам очень понравилось. Станислав - отличный рассказчик, опытный водитель комфортной большой машины:
    даже на горных серпантинах не укачивает. У нас были возможности осмотреть живописные городки побережья с самых выгодных ракурсов, посетили Позитано, Амальфи, Равелло, Изумрудную пещеру. Попробовали замечательный лемончелло, обедали в чудесной традиционной траттории в Амальфи, были в прекрасном соборе Св. Андрея Первозванного, гуляли по узким извилистым улочкам. Все было интересно и, несмотря на то, что мы прошли в этот день довольно много (машина далеко не везде может проехать в этих местах, все же, это не маленький ослик:-)), мы не чувствовали себя уставшими. Большое спасибо!

    даже на горных серпантинах не укачивает. У нас были возможности осмотреть живописные городки побережья с самых выгодных ракурсов, посетили Позитано, Амальфи, Равелло, Изумрудную пещеру. Попробовали замечательный лемончелло, обедали в чудесной традиционной траттории в Амальфи, были в прекрасном соборе Св. Андрея Первозванного, гуляли по узким извилистым улочкам. Все было интересно и, несмотря на то, что мы прошли в этот день довольно много (машина далеко не везде может проехать в этих местах, все же, это не маленький ослик:-)), мы не чувствовали себя уставшими. Большое спасибо!
  • T
    Tatjana
    23 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Станислав- отличный рассказчик, с обширными знаниями истории и культуры региона, экскурсия была интересной и насыщенной. С удовольствием вернёмся снова!
  • С
    Сурен
    19 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Отличная экскурсия с отличным гидом.
    Отличная экскурсия с отличным гидом.
  • М
    Мария
    17 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Спасибо большое Станиславу за увлекательнейшую экскурсию!! 8 часов пролетели очень быстро. Посетили все знаковые места побережья Амальфи. Информация преподносилась развернуто,
    но не перегружена фактами, именами и датами. Отдельное спасибо за совет по обеду - было очень вкусно!! Могу только пожелать Станиславу дальнейших успехов и новых путешественников!!

  • А
    Анастасия
    1 июля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    В Амальфи мы приехали специально, чтобы поездить со Станиславом по побережью, начитавшись отзывов. И совершенно не ошиблись. Невероятно харизматичный и
    интересный человек. Экскурсия (с двумя подростками и 86 летней бабушкой) была легкой, приятной и интересной. Экскурсия спланирована грамотно, мы никуда не торопились, спокойно пообедали в чудесном ресторане по рекомендации Станислава. Кроме того, за 8 часов по серпантинам, никого ни разу не укачало. Искренне от души рекомендую всем, у кого будет день на Амальфийском побережье, провести в компании Ствнислава. А мы обязательно вернемся к Вам снова🤗

  • М
    Мария
    1 июля 2025
    Поход - горные деревни Италии
    Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья! Алина сделала отличные фотографии!
    Алина интересный рассказчик с удивительной жизненной историей) влюблена в Атрани, увлекательно рассказывает о жизни Амальфитанского побережья! Алина сделала отличные фотографии!
  • И
    Ирина
    27 мая 2025
    По Амальфитанскому побережью - на скутере
    Спасибо большое Василию за эту прекрасную экскурсию! Самостоятельно я бы за один день не смогла посетить столько прекрасных мест. Василий
    прекрасно ориентируется на местности, знает где вкусно перекусить, где остановиться для красивого фото, где купить что угодно по вашему запросу. Рекомендую всем, кто не любит бесполезно шататься по городу, а хочет провести время качественно и увидеть все красивые места!

  • В
    Вероника
    19 мая 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Наша экскурсия по Амальфитанскому побережью превзошла все ожидания! Это живописные пейзажи, лазурное море, уютные городки — всё как с открытки.
    Особенно хочется отметить нашего гида Станислава — он был не просто проводником, а настоящим рассказчиком с душой. Благодаря его увлекательным историям и искреннему увлечению регионом, мы увидели не только красоту, но и почувствовали дух этого места.

    Станислав был внимателен к деталям, всегда готов ответить на вопросы и посоветовать что-то особенное — от лучших ракурсов для фото до уютных кафе с местной кухней. Благодаря ему поездка стала по-настоящему живой и запоминающейся.

    Рекомендуем всем, кто хочет не просто увидеть Амальфи, а прочувствовать его сердцем!

  • А
    Анна
    30 апреля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Станислав замечательно проводит экскурсию, много и интересно рассказывает, показывает лучшие места. Отзывчивый, внимательный. Прекрасный водитель. Всем рекомендую!
  • А
    Анастасия
    24 апреля 2025
    Амальфитанское побережье - мировое достояние
    Все было великолепно. Станислав встретил нас в Сорренто и мы поехали дальше по побережью. Станислав очень хорошо знаком с местностью и локальными легендами, очень внимателен к комфорту слушателей.
    Всем однозначно рекомендую!
    Все было великолепно. Станислав встретил нас в Сорренто и мы поехали дальше по побережью. Станислав очень хорошо знаком с местностью и локальными легендами, очень внимателен к комфорту слушателей.
    Всем однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Самое главное»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Амальфи
В декабре 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Амальфитанское побережье - мировое достояние
  2. Поход - горные деревни Италии
  3. По Амальфитанскому побережью - на скутере
Какие места ещё посмотреть в Амальфи
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в декабре:
  1. Самое главное
  2. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Амальфи в декабре 2025
Сейчас в Амальфи в категории "Самое главное" можно забронировать 3 экскурсии от 90 до 300. Туристы уже оставили гидам 68 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Экскурсии на русском языке в Амальфи (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 3 экскурсии на 2025 год по теме «Самое главное», 68 ⭐ отзывов, цены от €90. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль