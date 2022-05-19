Машина времени: путешествие в Помпеи

Помпеи дарят нам эмоции! Приготовьтесь восхищаться, удивляться, любоваться, наслаждаться! Как говорится лучше один раз

Помпеи дарят нам эмоции! Приготовьтесь восхищаться, удивляться, любоваться, наслаждаться! Как говорится лучше один раз увидеть, чем много раз услышать (с гидом конечно же).

Вы просто перенесетесь во времени и ощутите себя древним помпейцем.

А гид не только расскажет, но и ответит на все возникшие вопросы.
Машина времени: путешествие в Помпеи
Машина времени: путешествие в Помпеи
Машина времени: путешествие в Помпеи
Машина времени: путешествие в Помпеи
Машина времени: путешествие в Помпеи
Машина времени: путешествие в Помпеи

Что вас ожидает 🤩

  • Форум
  • Храм Аполлона
  • Общественные бани
  • Частный дом богатого человека
  • Фаст фуд
  • Общественные фонтаны
  • Театр
  • Слепки жертв

Что вас ждет

Античный город Помпеи является вторым после музеев Ватикана по посещаемости туристами, т. к. это уникальный город в истории человечества, другого такого во всем мире не найти, здесь можно ощутить себя древним римляном на 100%, окунувшись во все сферы их жизни.
Мы посетим места, отображающие разные сферы жизни древних помпеян. Все, что увидят путешественники будет подпитано не только «техническим описанием» зданий, но и моим красочным рассказом.

Два театра и фойе

Мы узнаем как были построены театры, что смотрели в большом, а что в маленьком, как рассаживались посетители, кто они были и что ели во время представления, раскроем секрет почему фойе зовут казармой гладиаторов.
Я расскажу как строились римские дороги. Мы увидим следы их использования.
Посетим дом родственников Поппеи — второй жены Нерона и узнаем, что могли себе позволить римские аристократы.
Поиграем в игру – как отличить магазин от богатого особняка.
Заглянем в прачечную Стефано и узнаем насколько важна была данная профессия, что же использовали вместо мыла и причем здесь император Веспасиан.
Полюбуемся на Общественный фонтан, я расскажу как собирали дождевую воду, когда появился первый водопровод, римская гидравлика и свинцовые трубы.
А еще вас ждут истории об общественных банях и публичном доме «Лупанарий», слепках Помпей и Форуме.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входные билеты, 15 евро/чел, детям до 18 лет вход бесплатный при предоставлении документов.
  • трансфер,
  • еда и напитки.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входные билеты, 15 евро/чел, детям до 18 лет вход бесплатный при предоставлении документов.
  • Трансфер
  • Еда и напитки
Место начала и завершения?
Вход на раскопки Porta Marina Superiore
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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