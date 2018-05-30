Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание экскурсии

Программа

Амальфи отличается необыкновенной романтичностью. Город расположен по склону скалы, так что дома соединяются друг с другом высеченными в камне лестницами, а крыши служат садами. Мы поднимемся по улице из узких лесенок к старинному монастырю, его галерея ограждена высокими арками — это место символ Амальфи и изображается на всех открытках.

Если наша прогулка совпадёт с часами работы местного кладбища, мы на него обязательно заглянем. Это стоит того! Место вечного упокоя расположено на высоте 200 м, и оттуда открывается захватывающий вид на весь город, пляж и море до самого горизонта.

Дальше мы спустимся в город по улицам, которые не меняли свой облик уже 500 лет. Я расскажу вам о том, что помнят эти древние каменные ступени: о войнах и грабежах, о любви, крови и многом другом. Мы полюбуемся лимонными садами, огородными грядками и, конечно, целью нашей прогулки — собором Андрея Первозванного.

Организационные детали

Входной билет в собор оплачивается дополнительно (3 евро/человек).