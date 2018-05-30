Мои заказы

Прогулка по городу и собор Андрея Первозванного

Подробное знакомство с одним из красивейших соборов Европы
В Амальфи хранятся мощи Андрея Первозванного и другие уникальные реликвии. Приглашаю подробно познакомиться с одним из красивейших соборов Европы.
5
2 отзыва
Описание экскурсии

Программа

Амальфи отличается необыкновенной романтичностью. Город расположен по склону скалы, так что дома соединяются друг с другом высеченными в камне лестницами, а крыши служат садами. Мы поднимемся по улице из узких лесенок к старинному монастырю, его галерея ограждена высокими арками — это место символ Амальфи и изображается на всех открытках.

Если наша прогулка совпадёт с часами работы местного кладбища, мы на него обязательно заглянем. Это стоит того! Место вечного упокоя расположено на высоте 200 м, и оттуда открывается захватывающий вид на весь город, пляж и море до самого горизонта.

Дальше мы спустимся в город по улицам, которые не меняли свой облик уже 500 лет. Я расскажу вам о том, что помнят эти древние каменные ступени: о войнах и грабежах, о любви, крови и многом другом. Мы полюбуемся лимонными садами, огородными грядками и, конечно, целью нашей прогулки — собором Андрея Первозванного.

Организационные детали

Входной билет в собор оплачивается дополнительно (3 евро/человек).

Алина
Алина — ваш гид в Амальфи
Провела экскурсии для 377 туристов
Однажды туристы спросили, какой город в Италии мне нравится больше всех. За 18 лет я побывала во многих красивейших местах от Генуи до Сицилии. Но лучший для меня — древний
городок Атрани на Амальфитанском побережье, где я живу. Здесь сохранились старинные обычаи и уклад давно ушедшего времени. Я изучаю историю и с удовольствием делюсь ею с путешественниками с надеждой, что они полюбят эти места так же, как я.

В
Вика
30 мая 2018
Нам очень понравилась экскурсия. Алина великолепный рассказчик, и, как местная жительница, знает много интересных мест, о существовании которых мы даже не подозревали. Полезной была также ее рекомендация по поводу местной кухни.
Н
Наталья
18 мар 2018
Большое спасибо Алине за интересную прогулку по маленьким городкам Амальфитанского побережья. Очень интересный рассказ, который включается в себя все стороны жизни жителей итальянских деревушек древних веков и современности, экскурсию по
музею и собору Андрея Первозванного. Ведение экскурсии проходило в дружеской непринужденной обстановке, Алина охотно отвечала на все наши многочисленные вопросы, давала советы по нашему пребыванию в Италии. По времени экскурсия проходила гораздо дольше заявленного, спасибо за помощь в трансфере сыну Алине, который помог добираться от одного городочка к другому. Очень советуем этого экскурсовода. Алина, большое Вам спасибо, и удачи во всех Ваших делах.

Входит в следующие категории Амальфи

