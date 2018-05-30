Подробное знакомство с одним из красивейших соборов Европы
В Амальфи хранятся мощи Андрея Первозванного и другие уникальные реликвии. Приглашаю подробно познакомиться с одним из красивейших соборов Европы.
5
2 отзыва
Описание экскурсии
Программа
Амальфи отличается необыкновенной романтичностью. Город расположен по склону скалы, так что дома соединяются друг с другом высеченными в камне лестницами, а крыши служат садами. Мы поднимемся по улице из узких лесенок к старинному монастырю, его галерея ограждена высокими арками — это место символ Амальфи и изображается на всех открытках.
Если наша прогулка совпадёт с часами работы местного кладбища, мы на него обязательно заглянем. Это стоит того! Место вечного упокоя расположено на высоте 200 м, и оттуда открывается захватывающий вид на весь город, пляж и море до самого горизонта.
Дальше мы спустимся в город по улицам, которые не меняли свой облик уже 500 лет. Я расскажу вам о том, что помнят эти древние каменные ступени: о войнах и грабежах, о любви, крови и многом другом. Мы полюбуемся лимонными садами, огородными грядками и, конечно, целью нашей прогулки — собором Андрея Первозванного.
Организационные детали
Входной билет в собор оплачивается дополнительно (3 евро/человек).
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Стандартный билет
€100
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — ваш гид в Амальфи
Провела экскурсии для 377 туристов
Однажды туристы спросили, какой город в Италии мне нравится больше всех. За 18 лет я побывала во многих красивейших местах от Генуи до Сицилии. Но лучший для меня — древний читать дальше
городок Атрани на Амальфитанском побережье, где я живу. Здесь сохранились старинные обычаи и уклад давно ушедшего времени. Я изучаю историю и с удовольствием делюсь ею с путешественниками с надеждой, что они полюбят эти места так же, как я.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
В
Вика
30 мая 2018
Нам очень понравилась экскурсия. Алина великолепный рассказчик, и, как местная жительница, знает много интересных мест, о существовании которых мы даже не подозревали. Полезной была также ее рекомендация по поводу местной кухни.
Н
Наталья
18 мар 2018
Большое спасибо Алине за интересную прогулку по маленьким городкам Амальфитанского побережья. Очень интересный рассказ, который включается в себя все стороны жизни жителей итальянских деревушек древних веков и современности, экскурсию по читать дальше
музею и собору Андрея Первозванного. Ведение экскурсии проходило в дружеской непринужденной обстановке, Алина охотно отвечала на все наши многочисленные вопросы, давала советы по нашему пребыванию в Италии. По времени экскурсия проходила гораздо дольше заявленного, спасибо за помощь в трансфере сыну Алине, который помог добираться от одного городочка к другому. Очень советуем этого экскурсовода. Алина, большое Вам спасибо, и удачи во всех Ваших делах.