1 чел.
По популярности
Индивидуальная
8 часов
Амальфитанское побережье - мировое достояние
Путешествие по Амальфитанскому побережью включает посещение Позитано, Амальфи и Равелло. Вас ждут потрясающие виды, исторические места и итальянская кухня
14 июня в 08:00
15 июня в 08:00
от €300 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия по Амальфи: Собор Андрея Первозванного и фабрика бумаги
Амальфи с его захватывающими морскими пейзажами, кружевными улицами и красивыми церквушками был излюбленным местом отдыха римских патрициев
Завтра в 10:30
10 июня в 09:30
€150 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
5 часов
История Амальфи на каноэ: индивидуальная экскурсия
Приглашаем на увлекательное путешествие по Амальфи на каноэ. Откройте для себя историю, культуру и гастрономию этого удивительного региона
«Первоначальные навыки обязательны не всем, главное — желание и уверенность в своих силах»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
€260 за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь30 мая 2024Живописно! Познавательно! Увлекательно! Мы брали индивидуальную экскурсию, и в компании нашего гида Станислава даже не заметили как пролетело время. Узнали про Амальфитанское побережье всё и даже больше!!)) Получили незабываемые впечатления в сопровождении с рассказами Станислава! Всем рекомендую!
- JJulia30 апреля 2024Незабывамые впечатления! Огромная благодарность Станиславу за прекрасный тур и увлекательные истории.
- ДДарья27 апреля 2024Я была на экскурсии со Станиславом в октябре 2023. Хотя формулировка "была на экскурсии" абсолютно неприменима к Станиславу. Скорее "я
- ЕЕлена13 декабря 2023Мы были на экскурсии по городку Амальфи в конце ноября 2023 г с гидом Алиной. Она профессиональный гид и отличный
- ООльга17 октября 2023Отличная экскурсия и очень профессиональный гид. Одна из наиболее понравившихся на амальфитанском побережье
- ЮЮлия13 апреля 2023Очень понравилась экскурсия. Алина рассказала про собор в Амальфи, провела секретной дорогой, рассказала про мальтийский крест, про усовершенствование компаса, про то, что такое Рай для Амальфийцев! Очень интересно, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Амальфи в категории «Обзорные»
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Сколько стоит экскурсия по Амальфи в июне 2024
Сейчас в Амальфи в категории "Обзорные" можно забронировать 3 экскурсии от 150 до 300. Туристы уже оставили гидам 28 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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