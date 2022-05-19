Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амальфи

Что вас ждет

Везувий — визитная карточка Неаполя. Он считается одним из самых опасных вулканов Европы. С ним связана гибель на весь мир известных античных римских городов Помпеи и Геркуланума.

Мы поднимемся к самому его жерлу и увидим как он дышит. Мы почувствуем себя букашками по сравнению с его мощью. Я раскрою вам все интересные факты о нем. И конечно же мы насладимся чудесными видами на Амальфитанское побережье, острова, Неаполь и даже Аппеннины.

По серпантиновой дороге мы подъедем ко входу в национальный парк. Я расскажу об археологических находках, вулканологии, исторических фактах о влиянии вулкана на жизнь и характер местных жителей. Вы узнаете о погибших городах и последнем извержении, особенностях местной флоры и фауны. А также увидите следы лавы там, где до сих пор не восстановилась растительность.

Чтобы заглянуть в кратер, нужно преодолеть часть маршрута пешком, но усилия стоят того — во время подъема нас будут окружать живописные пейзажи Неаполя и залива, Сорренто и острова Капри, Острова Искья и флегрейских полей. Добравшись же до вершины, с высоты 1280 метров, вы охватите взором весь регион. Когда стоишь у кратера действующего вулкана и вдыхаешь серный воздух, все трепещет внутри от ощущения величия природной стихии, а восхитительная панорама кружит голову.

Экскурсию на Везувий удобно скомбинировать с посещением раскопок Помпеи или Геркуланума, с посещением винодельни и дегустации вина с обедом или же экскурсии по Неаполю.

Важно знать

Для восхождения на вулкан понадобится удобная обувь

Для отправления на Везувий встречаемся в Помпеях, возле станции электрички Circumvesuviana. Если вы отправляетесь из Неаполя или Сорренто — дам инструкции, как добраться до города Помпеи.

На кратере мы проводим в среднем 1,5 часа. Когда мы приезжаем на высоту 1000 м, дальше нужно пройти пешком по склону, длина тропы 900 м, это занимает в среднем 30 мин. Еще полчаса мы погуляем на кратере, и 30 мин уходит на спуск.

В стоимость экскурсии включено:

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

транспортные расходы.

Экскурсия авто-пешеходная. До национального парка мы доедем на общественном транспорте. Стоимость из Неаполя — 12 €/чел (туда обратно), из Помпеи — 6,20 €/чел (туда обратно), из Сорренто 11 €/чел (туда обратно)

При вашем желании я могу организовать трансфер.

• входные билеты: