Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амальфи

Везувий: история киллера

Везувий считается одним из самых опасных вулканов Европы

Везувий считается одним из самых опасных вулканов Европы.

С ним связана гибель античных римских городов Помпеи и Геркуланума.

Мы поднимемся к самому его жерлу и увидим как он дышит.

Я раскрою вам все интересные факты о нем.

Мы насладимся чудесными видами на Амальфитанское побережье, острова, Неаполь и даже Аппеннины.
Везувий: история киллера
Везувий: история киллера
Везувий: история киллера
Везувий: история киллера
Везувий: история киллера
Везувий: история киллера
Везувий: история киллера

Что вас ждет

Везувий — визитная карточка Неаполя. Он считается одним из самых опасных вулканов Европы. С ним связана гибель на весь мир известных античных римских городов Помпеи и Геркуланума.
Мы поднимемся к самому его жерлу и увидим как он дышит. Мы почувствуем себя букашками по сравнению с его мощью. Я раскрою вам все интересные факты о нем. И конечно же мы насладимся чудесными видами на Амальфитанское побережье, острова, Неаполь и даже Аппеннины.
По серпантиновой дороге мы подъедем ко входу в национальный парк. Я расскажу об археологических находках, вулканологии, исторических фактах о влиянии вулкана на жизнь и характер местных жителей. Вы узнаете о погибших городах и последнем извержении, особенностях местной флоры и фауны. А также увидите следы лавы там, где до сих пор не восстановилась растительность.
Чтобы заглянуть в кратер, нужно преодолеть часть маршрута пешком, но усилия стоят того — во время подъема нас будут окружать живописные пейзажи Неаполя и залива, Сорренто и острова Капри, Острова Искья и флегрейских полей. Добравшись же до вершины, с высоты 1280 метров, вы охватите взором весь регион. Когда стоишь у кратера действующего вулкана и вдыхаешь серный воздух, все трепещет внутри от ощущения величия природной стихии, а восхитительная панорама кружит голову.
Экскурсию на Везувий удобно скомбинировать с посещением раскопок Помпеи или Геркуланума, с посещением винодельни и дегустации вина с обедом или же экскурсии по Неаполю.

Важно знать

Для восхождения на вулкан понадобится удобная обувь
Для отправления на Везувий встречаемся в Помпеях, возле станции электрички Circumvesuviana. Если вы отправляетесь из Неаполя или Сорренто — дам инструкции, как добраться до города Помпеи.
На кратере мы проводим в среднем 1,5 часа. Когда мы приезжаем на высоту 1000 м, дальше нужно пройти пешком по склону, длина тропы 900 м, это занимает в среднем 30 мин. Еще полчаса мы погуляем на кратере, и 30 мин уходит на спуск.

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • транспортные расходы.
Экскурсия авто-пешеходная. До национального парка мы доедем на общественном транспорте. Стоимость из Неаполя — 12 €/чел (туда обратно), из Помпеи — 6,20 €/чел (туда обратно), из Сорренто 11 €/чел (туда обратно)
При вашем желании я могу организовать трансфер.

• входные билеты:

  1. 2€/чел, 10 €/чел до 25 лет(для подтверждения надо будет предъявить документы), свободный вход для детей до 6 лет (для подтверждения надо будет предъявить документы).

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Транспортные расходы.
  • Экскурсия авто-пешеходная. До национального парка мы доедем на общественном транспорте. Стоимость из Неаполя — 12 €/чел (туда обратно), из Помпеи — 6,20 €/чел (туда обратно), из Сорренто 11 €/чел (туда обратно)
  • При вашем желании я могу организовать трансфер.
  • Входные билеты:
  • 12€/чел, 10 €/чел до 25 лет(для подтверждения надо будет предъявить документы), свободный вход для детей до 6 лет (для подтверждения надо будет предъявить документы)
Место начала и завершения?
Помпеи, станция Circumvesuviana
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Важная информация
  • Для восхождения на вулкан понадобится удобная обувь
  • Для отправления на Везувий встречаемся в Помпеях, возле станции электрички Circumvesuviana. Если вы отправляетесь из Неаполя или Сорренто — дам инструкции, как добраться до города Помпеи
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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