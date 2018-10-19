Собор Андрея Первозванного: архитектурная доминанта Амальфи Мы встретимся на одной из площадей Амальфи, названной в честь известного изобретателя, и через старинные ворота 11 века пройдем к Кафедральному собору святого Андрея Первозванного — главной достопримечательности города и центру паломничества. Здесь вы увидите одну из старейших базилик Амальфитанского побережья, которая не раз перестраивалась и совместила в себе элементы романской, византийской, готической и барочной архитектуры. Мы зайдем в монастырский дворик, украшенный мраморными колоннами, спустимся в крипту Андрея Первозванного, часто посещаемую православными паломниками. А после поговорим об истории европейской архитектуры в самом Кафедральном соборе.
История города на древних улочках Прогуливаясь по тысячелетней узкой улочке, вы рассмотрите историческую архитектуру Амальфи и узнаете о важнейших событиях прошлых эпох, крестовых походах амальфитанцев, городских легендах и чудесах. Мы поднимемся на фабрику по производству знаменитой амальфитанской бумаги, которая в прошлом приносила огромные доходы республике. Пройдем через античную площадь Дуков и осмотрим исторический арсенал времен правления дуков, где строились средневековые торговые корабли. А завершить экскурсию мы можем чашечкой ароматного амальфитанского кофе!
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Живу в Италии с 1991 года, с тех самых мгновений, когда я, посетив эту восхитительную страну, окончательно влюбилась в ее очаровательные пейзажи, энергетику и колорит. И этим вдохновением в сочетании с накопленным жизненным опытом и знаниями — я рада поделиться с вами, мои уважаемые путешественники. Я оказываю услуги гида-экскурсовода, люблю и прекрасно знаю свою работу. Закончила Ленинградский Государственный Университет по специальности историк-искусствовед, квалификация Древняя Греция и Италия. Специализируюсь на экскурсиях по всему Амальфитанскому побережью, которое охватывает такие места, как Амальфи, Позитано, Равелло, остров Капри, Сорренто и другие райские уголки.
В прошедшем сентября со мной и моими близкими друзьями случилось невыразимо прекрасное, нам посчастливилось вкусить изысканного нектара из чаши бытия, прикоснувшись к жизни юга Италии. Одной из жемчужин магического ожерелья путешествия был незабываемый Амальфи.
Я всегда очень тщательно подбираю проводников в манящие нас места и на этот раз не ошиблась с выбором гида. Гала стала той всемогущей феей, что открыла нам сердце древнего Амальфи, проведя по самым сокровенным его улочкам, распахнула для нас двери Собора Андрея Первозванного, заворожив рассказом о святынях, хранящихся тут, и истории, приведшей их сюда.
Гала блестяще знает прошлое и настоящее Амальфи, чувствует настроение своих собеседников и преподносит информацию так, как нужно в данный момент данному путешественнику.
Времени для разговоров, эмоциональных и содержательных, лично нам показалось мало, посему уже мечтаем вернуться на Амальфитану, и уверены, что Гала найдет, чем удивить и восхитить!