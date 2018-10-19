Амальфи с его захватывающими морскими пейзажами, кружевными улицами, красивыми церквушками, фруктовыми деревьями и прекрасной кухней еще много веков назад был излюбленным местом отдыха римских патрициев. Я помогу вам погрузиться в атмосферу античности и средневековья, исследовать закоулки истории Амальфи и его главный архитектурный шедевр — собор святого Андрея Первозванного, где хранятся известные христианские реликвии.

Что вас ожидает

Собор Андрея Первозванного: архитектурная доминанта Амальфи

Мы встретимся на одной из площадей Амальфи, названной в честь известного изобретателя, и через старинные ворота 11 века пройдем к Кафедральному собору святого Андрея Первозванного — главной достопримечательности города и центру паломничества. Здесь вы увидите одну из старейших базилик Амальфитанского побережья, которая не раз перестраивалась и совместила в себе элементы романской, византийской, готической и барочной архитектуры. Мы зайдем в монастырский дворик, украшенный мраморными колоннами, спустимся в крипту Андрея Первозванного, часто посещаемую православными паломниками. А после поговорим об истории европейской архитектуры в самом Кафедральном соборе.

История города на древних улочках

Прогуливаясь по тысячелетней узкой улочке, вы рассмотрите историческую архитектуру Амальфи и узнаете о важнейших событиях прошлых эпох, крестовых походах амальфитанцев, городских легендах и чудесах. Мы поднимемся на фабрику по производству знаменитой амальфитанской бумаги, которая в прошлом приносила огромные доходы республике. Пройдем через античную площадь Дуков и осмотрим исторический арсенал времен правления дуков, где строились средневековые торговые корабли. А завершить экскурсию мы можем чашечкой ароматного амальфитанского кофе!