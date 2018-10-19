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Изучить архитектуру собора Андрея Первозванного и уловить атмосферу старинных улочек

Гала
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Гала – ваш гид
Амальфи с его захватывающими морскими пейзажами, кружевными улицами, красивыми церквушками, фруктовыми деревьями и прекрасной кухней еще много веков назад был излюбленным местом отдыха римских патрициев.

Я помогу вам погрузиться в атмосферу античности и средневековья, исследовать закоулки истории Амальфи и его главный архитектурный шедевр — собор святого Андрея Первозванного, где хранятся известные христианские реликвии.
144 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии1 отзыв
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Прогулка по историческому центру Амальфи
Прогулка по историческому центру Амальфи

Что вас ожидает

Собор Андрея Первозванного: архитектурная доминанта Амальфи
Мы встретимся на одной из площадей Амальфи, названной в честь известного изобретателя, и через старинные ворота 11 века пройдем к Кафедральному собору святого Андрея Первозванного — главной достопримечательности города и центру паломничества. Здесь вы увидите одну из старейших базилик Амальфитанского побережья, которая не раз перестраивалась и совместила в себе элементы романской, византийской, готической и барочной архитектуры. Мы зайдем в монастырский дворик, украшенный мраморными колоннами, спустимся в крипту Андрея Первозванного, часто посещаемую православными паломниками. А после поговорим об истории европейской архитектуры в самом Кафедральном соборе.

История города на древних улочках
Прогуливаясь по тысячелетней узкой улочке, вы рассмотрите историческую архитектуру Амальфи и узнаете о важнейших событиях прошлых эпох, крестовых походах амальфитанцев, городских легендах и чудесах. Мы поднимемся на фабрику по производству знаменитой амальфитанской бумаги, которая в прошлом приносила огромные доходы республике. Пройдем через античную площадь Дуков и осмотрим исторический арсенал времен правления дуков, где строились средневековые торговые корабли. А завершить экскурсию мы можем чашечкой ароматного амальфитанского кофе!

Прогулка по историческому центру Амальфи
Прогулка по историческому центру Амальфи
Прогулка по историческому центру Амальфи
Прогулка по историческому центру Амальфи
Прогулка по историческому центру Амальфи
Прогулка по историческому центру Амальфи

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  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Гала
Гала
Живу в Италии с 1991 года, с тех самых мгновений, когда я, посетив эту восхитительную страну, окончательно влюбилась в ее очаровательные пейзажи, энергетику и колорит. И этим вдохновением в сочетании с накопленным жизненным опытом и знаниями — я рада поделиться с вами, мои уважаемые путешественники. Я оказываю услуги гида-экскурсовода, люблю и прекрасно знаю свою работу. Закончила Ленинградский Государственный Университет по специальности историк-искусствовед, квалификация Древняя Греция и Италия. Специализируюсь на экскурсиях по всему Амальфитанскому побережью, которое охватывает такие места, как Амальфи, Позитано, Равелло, остров Капри, Сорренто и другие райские уголки.
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

19 октября 2018
В прошедшем сентября со мной и моими близкими друзьями случилось невыразимо прекрасное, нам посчастливилось вкусить изысканного нектара из чаши бытия, прикоснувшись к жизни юга Италии. Одной из жемчужин магического ожерелья путешествия был незабываемый Амальфи.
Я всегда очень тщательно подбираю проводников в манящие нас места и на этот раз не ошиблась с выбором гида. Гала стала той всемогущей феей, что открыла нам сердце древнего Амальфи, проведя по самым сокровенным его улочкам, распахнула для нас двери Собора Андрея Первозванного, заворожив рассказом о святынях, хранящихся тут, и истории, приведшей их сюда.
Гала блестяще знает прошлое и настоящее Амальфи, чувствует настроение своих собеседников и преподносит информацию так, как нужно в данный момент данному путешественнику.
Времени для разговоров, эмоциональных и содержательных, лично нам показалось мало, посему уже мечтаем вернуться на Амальфитану, и уверены, что Гала найдет, чем удивить и восхитить!

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