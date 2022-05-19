Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Амальфи

Археологический музей Неаполя

Италия известна на весь мир достоянием культуры, искусства и археологии

Италия известна на весь мир достоянием культуры, искусства и археологии.

Для любителей археологии Национальный археологический музей Неаполя это просто рай.

Ведь история древней Греции в Европе начинается именно в этих краях.

Основную часть музея составляют найденные фрески, статуи, мозаики, предметы обихода погибших при извержении городов, египетская коллекция, коллекция Греции.
Археологический музей Неаполя
Археологический музей Неаполя
Археологический музей Неаполя
Археологический музей Неаполя
Археологический музей Неаполя
Археологический музей Неаполя
Археологический музей Неаполя

Что вас ждет

Италия известна на весь мир достоянием культуры, искусства и археологии. Для любителей археологии Национальный археологический музей Неаполя это просто рай. Ведь история древней Греции в Европе начинается именно в этих краях.
Основную часть музея составляют найденные фрески, статуи, мозаики, предметы обихода погибших при извержении городов, египетская коллекция, коллекция Великой Греции.
Так же музей интересен своей коллекцией предметов каждодневного использования, удивляет насколько элегантными были простые предметы. Здесь можно увидеть даже инструменты хирургов, музыкальные инструменты, античные косметички. А коллекция серебряной посуды — единственная в мире по своим размерам и художественной ценности.
Многих интересует уникальный в своем роде «Секретный кабинет», некоторые считают эту коллекцию настоящей изюминкой музея. Он был окончательно открыт для посетителей совсем недавно, в 2000 году. Экземпляры выставленные здесь расскажут как относились римляне к эротизму и сексу. Фаллос был символом плодородия, оберегал от злых духов, был талисманом от сглаза.
За 2 часа можно увидеть самые важные элементы коллекций. Идеально совместить посещение музея с поездкой в Помпеи, Геркуланум или Оплонтис.

Важно знать

В стоимость экскурсии включено:

  • услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

  • входной билет 15 евро/чел, до 18 лет вход бесплатный;
Во вторник музей закрыт,
  • трансфер.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет 15 евро/чел, до 18 лет вход бесплатный
  • Во вторник музей закрыт
  • Трансфер
Место начала и завершения?
Археологический музей Неаполя
Когда и сколько длится?
Когда: в любой день (кроме вторника), в любое время
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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