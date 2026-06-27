Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы читать дальше уменьшить для своего фильма «Жизнь прекрасна»; город, который в далекие времена был противником Флоренции; город, являющийся центром ювелирной промышленности Италии (при желании возможно посетить ювелирные фабрики); город, в котором вот уже как 800 лет устраивают красочное средневековое шествие — своеобразный рыцарский турнир между четырьмя историческими кварталами города (проходит в предпоследнюю субботу июня и первое воскресенье сентября). Это стоит увидеть! Если Вы хотите посетить в Тоскане города, неизведанные до конца туристами, то приглашаю Вас в Ареццо, город, где родился Петрарка и Джорджо Вазари; город, в котором Роберто Бениньи снимал сцены

Елена Ваш гид в Ареццо Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €260 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇬🇧 английский

🇮🇹 итальянский

🇷🇺 русский 3 часа 1-6 человек Пешком Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Ближайшие даты:

Описание экскурсии Гуляя по центру Ареццо, мы зайдем внутрь средневековой церкви Сан Доменико, где до сих пор на алтаре распятие Чимабуэ (учителя Джотто), посетим Кафедральный Собор, где Вы сможете прикоснуться к месту, на котором по легенде отрубили голову Сан Донато — покровителю Ареццо, затем нас ждет романская церковь с необычной колокольней и центральная площадь города — своеобразная мозаика разных эпох. На этом наша прогулка не заканчивается: центральная улица города, церковь Сан Франческо с фресками «мастера света и геометрической перспективы» Пьеро делла Франческа и на одноименной площади церковь Святого Августа. Приезжайте! Ареццо стоит того! Важная информация: Что взять с собой: Хорошее настроение, фотоаппарат или мобильный телефон, накидку, платок или шарф (для посещения церквей), удобную обувь и любознательность.

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