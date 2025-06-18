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10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Паломничество в Базилику Святого Николая и прогулка по Бари
Погрузитесь в атмосферу Бари, посетите базилику Святого Николая, улицу макарон и исторические памятники города. Узнайте о местных традициях и легендах
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€133
€147 за всё до 4 чел.
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5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Бари - первое знакомство: экскурсия по старинному центру города
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
Начало: Piazza Ferrarese
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€138
€145 за всё до 4 чел.
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10%
Индивидуальная
до 5 чел.
Женские лица Бари
Узнайте о знаменитых женщинах Бари, их влиянии на культуру и историю. Прогулка по старинным улочкам с посещением базилики Святого Николая
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
€133
€147 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЮЮлия18 июня 2025Экскурсия началась с Альбарабелло, который поразил меня своей атмосферой и архитектурой, прекрасные трулло, похоже на сказочную историю. Каждый домик дышит
- OOksana23 мая 2025Прекрасный гид Ольга. Очень распологающая, интересно рассказывающая и знающий профессионал. Рады, что наш первый опыт прогулки с гидом был таким классным.
- ЕЕлена13 мая 2025Спасибо большое Ольге! Экскурсия была очень интересная, познавательная. Ольга полностью учла наши индивидуальные пожелания по организации экскурсии.
- ААнастасия28 апреля 2025Хотим поделиться впечатлениями от экскурсии в Бари с гидом Алиной. Нам очень понравилась прогулка по этому прекрасному городу - Алина
- ННадежда25 апреля 2025На экскурсию мы решились спонтанно, но все хорошо получилось. В который раз убедились, что первое знакомство с городом лучше начинать с гидом. Алина нам рассказала и показала много интересного, за что мы ей благодарны ☺️
- ННаталья31 марта 2025Очень рады, что для знакомства с Бари выбрали именно этот маршрут! Надежда неспешный рассказчик и приятный собеседник, а это большая редкость
- ННаталья17 ноября 2024Всё было супер и очень интересно 👌🏻
Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Скидки»
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