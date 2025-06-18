Мои заказы

Экскурсии со скидкой в Бари до 10%

Найдено 3 экскурсии в категории «Скидки» в Бари на русском языке, цены от €133, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Реликвии Бари и быт местных жителей
Пешая
2.5 часа
-
10%
42 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Паломничество в Базилику Святого Николая и прогулка по Бари
Погрузитесь в атмосферу Бари, посетите базилику Святого Николая, улицу макарон и исторические памятники города. Узнайте о местных традициях и легендах
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
€133€147 за всё до 4 чел.
Бари - первое знакомство
Пешая
2 часа
-
5%
10 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бари - первое знакомство: экскурсия по старинному центру города
Посетить самые интересные места и узнать их историю в компании профессионального искусствоведа
Начало: Piazza Ferrarese
Сегодня в 11:30
Завтра в 09:00
€138€145 за всё до 4 чел.
Женские лица Бари
Пешая
2 часа
-
10%
1 отзыв
Индивидуальная
до 5 чел.
Женские лица Бари
Узнайте о знаменитых женщинах Бари, их влиянии на культуру и историю. Прогулка по старинным улочкам с посещением базилики Святого Николая
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:30
€133€147 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юлия
    18 июня 2025
    Реликвии Бари и быт местных жителей
    Экскурсия началась с Альбарабелло, который поразил меня своей атмосферой и архитектурой, прекрасные трулло, похоже на сказочную историю. Каждый домик дышит
    читать дальше

    своей историей, множество магазинчиков, которые с великой многовековой жизнью. Бари настолько колоритен в своем обличии, соборы, старинный город, попробовать местные деликатесы…. Спасибо огромное Ольге, что позволила узнать историю этих мест ♥️

    Экскурсия началась с Альбарабелло, который поразил меня своей атмосферой и архитектурой, прекрасные трулло, похоже на сказочнуюЭкскурсия началась с Альбарабелло, который поразил меня своей атмосферой и архитектурой, прекрасные трулло, похоже на сказочнуюЭкскурсия началась с Альбарабелло, который поразил меня своей атмосферой и архитектурой, прекрасные трулло, похоже на сказочнуюЭкскурсия началась с Альбарабелло, который поразил меня своей атмосферой и архитектурой, прекрасные трулло, похоже на сказочнуюЭкскурсия началась с Альбарабелло, который поразил меня своей атмосферой и архитектурой, прекрасные трулло, похоже на сказочную
  • O
    Oksana
    23 мая 2025
    Реликвии Бари и быт местных жителей
    Прекрасный гид Ольга. Очень распологающая, интересно рассказывающая и знающий профессионал. Рады, что наш первый опыт прогулки с гидом был таким классным.
  • Е
    Елена
    13 мая 2025
    Реликвии Бари и быт местных жителей
    Спасибо большое Ольге! Экскурсия была очень интересная, познавательная. Ольга полностью учла наши индивидуальные пожелания по организации экскурсии.
  • А
    Анастасия
    28 апреля 2025
    Бари - первое знакомство
    Хотим поделиться впечатлениями от экскурсии в Бари с гидом Алиной. Нам очень понравилась прогулка по этому прекрасному городу - Алина
    читать дальше

    рассказала не только историю этого прекрасного места, но и множество городских легенд. Очень эрудированный гид, с Алиной было интересно и легко общаться. Помимо экскурсии, она ответила на все наши возникшие вопросы и посоветовала хороший ресторанчик. Благодарим Алину и очень рекомендуем всем этого гида!

  • Н
    Надежда
    25 апреля 2025
    Бари - первое знакомство
    На экскурсию мы решились спонтанно, но все хорошо получилось. В который раз убедились, что первое знакомство с городом лучше начинать с гидом. Алина нам рассказала и показала много интересного, за что мы ей благодарны ☺️
  • Н
    Наталья
    31 марта 2025
    Женские лица Бари
    Очень рады, что для знакомства с Бари выбрали именно этот маршрут! Надежда неспешный рассказчик и приятный собеседник, а это большая редкость
    читать дальше

    в современном мире. Особо увлекательна была история о современных женщинах древнего городка. Приезжайте и сами все узнаете из первых уст! Надежда, еще раз благодарю от лица нашей компании за прекрасный день в Вашем обществе.

  • Н
    Наталья
    17 ноября 2024
    Бари - первое знакомство
    Всё было супер и очень интересно 👌🏻

Ответы на вопросы от путешественников по Бари в категории «Скидки»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Бари
В июне 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Реликвии Бари и быт местных жителей
  2. Бари - первое знакомство
  3. Женские лица Бари
Сколько стоит экскурсия по Бари в июне 2025
Сейчас в Бари в категории "Скидки" можно забронировать 3 экскурсии от 133 до 138 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 53 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Скидки в Бари на экскурсии — сразу и без всяких промокодов и купонов %🔥%. Успейте забронировать до конца акции по низкой стоимости со скидкой до 10%!. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2025