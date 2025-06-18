Экскурсия началась с Альбарабелло, который поразил меня своей атмосферой и архитектурой, прекрасные трулло, похоже на сказочную историю. Каждый домик дышит

своей историей, множество магазинчиков, которые с великой многовековой жизнью. Бари настолько колоритен в своем обличии, соборы, старинный город, попробовать местные деликатесы…. Спасибо огромное Ольге, что позволила узнать историю этих мест ♥️

Прекрасный гид Ольга. Очень распологающая, интересно рассказывающая и знающий профессионал. Рады, что наш первый опыт прогулки с гидом был таким классным.

Хотим поделиться впечатлениями от экскурсии в Бари с гидом Алиной. Нам очень понравилась прогулка по этому прекрасному городу - Алина

рассказала не только историю этого прекрасного места, но и множество городских легенд. Очень эрудированный гид, с Алиной было интересно и легко общаться. Помимо экскурсии, она ответила на все наши возникшие вопросы и посоветовала хороший ресторанчик. Благодарим Алину и очень рекомендуем всем этого гида!

Н Надежда

На экскурсию мы решились спонтанно, но все хорошо получилось. В который раз убедились, что первое знакомство с городом лучше начинать с гидом. Алина нам рассказала и показала много интересного, за что мы ей благодарны ☺️