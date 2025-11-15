Экскурсия по Бергамо подарит вам уникальную возможность познакомиться с двумя сторонами города.В Нижнем Бергамо вы прогуляетесь по проспекту, где когда-то была древняя ярмарка, и посетите церковь Святых Бартоломео и Стефано

с алтарной картиной Лоренцо Лотто. Верхний Бергамо откроет перед вами старинные кварталы Пиньоло и Сан Леонардо, где сохранились римские следы. В уютных двориках вы увидите не только исторические памятники, но и современные скульптуры Помодоро, Мандзу и Аиольфи

Описание экскурсии

Прогулка по Нижнему городу

Начнем наше путешествие от железнодорожного вокзала и, совершив приятную прогулку вдоль широкого проспекта, вскоре окажемся в сердце Нижнего города. Сентероне — это популярный променад местных жителей, красивый и динамичный центр, возникший на месте древней ярмарки, существовавшей на протяжении тысячелетий.

История ярмарки и её наследие

На протяжении нашей экскурсии мы узнаем, что осталось от этой ярмарки, обсудим причины её сноса и то, какие новые здания были построены на её месте. Это даст нам возможность понять, как история насчитывает множество слоев, и как каждое поколение влияет на облик города.

Посещение церкви Святых Бартоломео и Стефано

Наша следующая остановка — церковь Святых Бартоломео и Стефано. Здесь нас ждет важнейшая достопримечательность: алтарная картина выдающегося венецианского художника Возрождения Лоренцо Лотто, известная как «Пала Мартиненго». Я расскажу о происхождении этого названия и о политической символике, которую она несет.

Картины Лоренцо Лотто

Продолжив нашу тему, мы направимся в церковь Святого Духа, где найдем другую восхитительную картину Лоренцо Лотто. Погрузимся в её особенности и узнаем её историю, обогащающую наше восприятие искусства.

Старинные кварталы

Центр города соприкасается со старинными кварталами (борги) Пиньоло и Сан Леонардо. Эти районы возникли ещё во времена Римской империи и бережно сохраняют свою историю. Прогулка по уютным дворикам порадует нас не только старинными шедеврами, но и современными скульптурами признанных мастеров, таких как Помодоро, Мандзу и Аиольфи.

Приглашаю вас насладиться этим чудесным путешествием, которое объединяет прошлое и настоящее, искусство и историю!