Верхний и Нижний Бергамо. Древность и современность

Узнайте о Бергамо: от древних борги до современных центров. Картины Лоренцо Лотто и скульптуры мастеров ждут вас
Экскурсия по Бергамо подарит вам уникальную возможность познакомиться с двумя сторонами города.

В Нижнем Бергамо вы прогуляетесь по проспекту, где когда-то была древняя ярмарка, и посетите церковь Святых Бартоломео и Стефано
с алтарной картиной Лоренцо Лотто.

Верхний Бергамо откроет перед вами старинные кварталы Пиньоло и Сан Леонардо, где сохранились римские следы.

В уютных двориках вы увидите не только исторические памятники, но и современные скульптуры Помодоро, Мандзу и Аиольфи

Что можно увидеть

  • Церковь Святых Бартоломео и Стефано
  • Церковь Святого Духа
  • Кварталы Пиньоло и Сан Леонардо

Описание экскурсии

Прогулка по Нижнему городу

Начнем наше путешествие от железнодорожного вокзала и, совершив приятную прогулку вдоль широкого проспекта, вскоре окажемся в сердце Нижнего города. Сентероне — это популярный променад местных жителей, красивый и динамичный центр, возникший на месте древней ярмарки, существовавшей на протяжении тысячелетий.

История ярмарки и её наследие

На протяжении нашей экскурсии мы узнаем, что осталось от этой ярмарки, обсудим причины её сноса и то, какие новые здания были построены на её месте. Это даст нам возможность понять, как история насчитывает множество слоев, и как каждое поколение влияет на облик города.

Посещение церкви Святых Бартоломео и Стефано

Наша следующая остановка — церковь Святых Бартоломео и Стефано. Здесь нас ждет важнейшая достопримечательность: алтарная картина выдающегося венецианского художника Возрождения Лоренцо Лотто, известная как «Пала Мартиненго». Я расскажу о происхождении этого названия и о политической символике, которую она несет.

Картины Лоренцо Лотто

Продолжив нашу тему, мы направимся в церковь Святого Духа, где найдем другую восхитительную картину Лоренцо Лотто. Погрузимся в её особенности и узнаем её историю, обогащающую наше восприятие искусства.

Старинные кварталы

Центр города соприкасается со старинными кварталами (борги) Пиньоло и Сан Леонардо. Эти районы возникли ещё во времена Римской империи и бережно сохраняют свою историю. Прогулка по уютным дворикам порадует нас не только старинными шедеврами, но и современными скульптурами признанных мастеров, таких как Помодоро, Мандзу и Аиольфи.

Приглашаю вас насладиться этим чудесным путешествием, которое объединяет прошлое и настоящее, искусство и историю!

Вы сами выбираете дату и время

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нижний (современный) Бергамо
  • Променад Сентероне
  • Церковь Святых Бартоломео и Стефано
  • Верхний Бергамо
  • Старинные кварталы (борги) Пиньоло и Сан Леонардо
Что включено
  • Услуги гида.
Что не входит в цену
  • Общественный транспорт
  • Обед.
Где начинаем и завершаем?
Начало: По договорённости
Завершение: Центр Нижнего Бергамо
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Входит в следующие категории Бергамо

