36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Были на экскурсии с Анастасией, все прошло на одном дыхании, не заметили как и время прошло! Прошли весь верхний город, Настя нам показала места, где не все местные бывают! Нам не много не хватило фактов об авторстве объектов культуры! Мы не пожалели об этой встречи с Настей, очень насыщенно, много дала ценных рекомендаций, где пообедать, где кофе попить, как и куда сходить! Спасибо Настя! Всем будем рекомендовать!