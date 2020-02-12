36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Самое главное о Бергамо Вы увидите все знаковые точки города и узнаете, через какие ворота входил Наполеон, как связаны Бергамо и Санкт-Петербург, в каком ресторане города ужинают знаменитости и другие интересные факты. Итак, в программе:
Порта Нуова — главный парадный въезд в Нижний город, всегда шумный и кипящий жизнью. Вы увидите два великолепных здания в неоклассическом стиле и чудесный вид на холмы Верхнего Бергамо.
Улица Коллеони — на фуникулере мы поднимемся в Верхний город и пройдем по его центральной средневековой артерии.
Старая площадь — я расскажу, почему на протяжении веков это было место концентрации политической силы Бергамо. Сегодня здесь любят встречаться и проводить свободное время горожане.
Дуомо и базилика Санта-Мария-Маджоре — вас поразят величие и красота этих древних католических церквей.
Капелла Коллеони — вы рассмотрите грандиозное здание в стиле раннего ломбардского ренессанса с роскошно украшенным фасадом из разноцветного инкрустированного мрамора.
Замок Сан-Виджилио — я поделюсь богатой историей старинных укреплений в Верхнем городе. А еще это одна из самых высоких точек Бергамо, откуда открывается потрясающая панорама на окружающие ландшафты.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билет на фуникулер — 1,5 евро с человека
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Настя, мне 28 лет, и я лицензированный гид. Живу в прекрасном Бергамо больше шести лет, и за это время успела объездить всю Италию, познакомиться с местным бытом и традициями. Я постоянно живу среди итальянцев, впитала их жизнерадостность и жажду жизни, чем заряжаю путешественников. С удовольствием познакомлю вас с городом и удивлю интересными историями и фактами!
Были на экскурсии с Анастасией, все прошло на одном дыхании, не заметили как и время прошло! Прошли весь верхний город, Настя нам показала места, где не все местные бывают! Нам не много не хватило фактов об авторстве объектов культуры! Мы не пожалели об этой встречи с Настей, очень насыщенно, много дала ценных рекомендаций, где пообедать, где кофе попить, как и куда сходить! Спасибо Настя! Всем будем рекомендовать!
Оксана
9 февраля 2020
Отличная экскурсия: интересная, информативная, насыщенная. Настя - прекрасная девушка, веселая, общительная, знающая свое дело. Всем рекомендуем воспользоваться ее экскурсиями.
Кирилл
8 февраля 2020
Вам обязательно надо к Насте, если вы хотите побывать на интересной и веселой экскурсии во время прогулки и приятного общения, а не на скучной экскурсии рассказанной монотонным голосом, куда входят только статистика и факты.
Людмила
4 февраля 2020
Были на экскурсии 03.02.2020, очень понравилась прогулка по верхней части города. Анастасия ответила на все интересующие нас вопросы, касающиеся и истории, и жизни в Бергамо сегодня. Спасибо огромное за погружение в атмосферу города!
Александра
16 января 2020
Анастасия шикарный рассказчик, всем рекомендую !
Станислава
13 января 2020
Все было просто прекрасно.
Рекомендую всем посетить Бергамо с Еленой.
Nataliya
4 декабря 2019
Настя-очень классный гид по Бергамо! Мы остались в восторге=)
Artem
19 ноября 2019
Бергамо-восторг! Гид-отдельный восторг! В формате дружеской беседы, мы прогуливались по этому волшебному городу, Анастасия рассказывала удивительные истории и мелкие детали из быта итальянцев. Экскурсия действительно интересная и увлекательная, было весело и вкусно! Спасибо огромное!
Татьяна
10 ноября 2019
Первое свидание прошло лёгко и позитивно. Я получила всю необходимую мне информацию для дальнейшего отдыха в Бергамо. Рекомендую.
Любовь
4 ноября 2019
Очень благодарны гиду Анастасии за чудесную экскурсию по Бергамо. Отличный продуманный маршрут, увлекательный рассказ и отзывчивое отношение гида. Бергамо удивительное, пропитанное романтикой средневековья место, которое приятно посетить особенно в компании Анастасии.
На прогулке по Верхнему городу вы познакомитесь с исторической частью Бергамо, а в Нижнем городе вас ждет встреча с его современной жизнью. Я расскажу вам о главных достопримечатльностях родины Труффальдино, а также проведу по местам, скрытым от глаз туристов: именно они являются хранителями той атмосферы, ради которой сюда приезжают снова и снова.
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки города на обзорной экскурсии
В Бергамо вас ждет погружение в настоящую средневековую сказку. Я раскрою историю этого удивительного места от древнего Рима до наших дней и покажу Бергамо таким, каким его знают и любят местные жители. Вы услышите легенды и реальные истории, веселые байки и курьезные случаи, раскрывающие истинный менталитет итальянцев.
Почувствовать средневековый колорит города, увидеть его с высоты и насладиться архитектурой
«Вряд ли можно найти другой город Ломбардии, который при столь большом количестве достопримечательностей был бы так малоизвестен, как Бергамо», — писал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. Бергамо действительно скрывает множество сюрпризов и культурных сокровищ. Я помогу вам отыскать их и расскажу самые интересные факты об истории и архитектуре города.
Комфортно доехать из аэропорта до центра и познакомиться с главными местами города
«Вряд ли можно найти другой город Ломбардии, который при столь большом количестве достопримечательностей был бы так малоизвестен, как Бергамо», — писал знаменитый французский архитектор Ле Корбюзье. Бергамо действительно скрывает множество сюрпризов и культурных сокровищ. Я встречу вас в аэропорту, проведу по известным и «тайным» местам и расскажу самые интересные факты об истории и архитектуре города.