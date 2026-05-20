36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Экскурсия по Бергамо - это возможность увидеть город глазами местного жителя.
Прогулка по Нижнему и Верхнему Бергамо включает посещение Порта Нуова, улицы Коллеони и Старой площади. Вы узнаете, как связаны Бергамо
Прогулка по Нижнему и Верхнему Бергамо включает посещение Порта Нуова, улицы Коллеони и Старой площади. Вы узнаете, как связаны Бергамо
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Уникальные исторические факты
- 🌄 Потрясающие виды на город
- 🚶♂️ Пешеходная прогулка по знаковым местам
- 📸 Фотогеничные локации
- 🤝 Индивидуальный подход
Что можно увидеть
- Порта Нуова
- Улица Коллеони
- Старая площадь
- Дуомо
- Базилика Санта-Мария-Маджоре
- Капелла Коллеони
- Замок Сан-Виджилио
Описание экскурсии
Самое главное о Бергамо
Вы увидите все знаковые точки города и узнаете, через какие ворота входил Наполеон, как связаны Бергамо и Санкт-Петербург, в каком ресторане города ужинают знаменитости и другие интересные факты. Итак, в программе:
- Порта Нуова — главный парадный въезд в Нижний город, всегда шумный и кипящий жизнью. Вы увидите два великолепных здания в неоклассическом стиле и чудесный вид на холмы Верхнего Бергамо.
- Улица Коллеони — на фуникулере мы поднимемся в Верхний город и пройдем по его центральной средневековой артерии.
- Старая площадь — я расскажу, почему на протяжении веков это было место концентрации политической силы Бергамо. Сегодня здесь любят встречаться и проводить свободное время горожане.
- Дуомо и базилика Санта-Мария-Маджоре — вас поразят величие и красота этих древних католических церквей.
- Капелла Коллеони — вы рассмотрите грандиозное здание в стиле раннего ломбардского ренессанса с роскошно украшенным фасадом из разноцветного инкрустированного мрамора.
- Замок Сан-Виджилио — я поделюсь богатой историей старинных укреплений в Верхнем городе. А еще это одна из самых высоких точек Бергамо, откуда открывается потрясающая панорама на окружающие ландшафты.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билет на фуникулер — 1,5 евро с человека
- Экскурсия пешеходная — пожалуйста, надевайте удобную обувь
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В райне ЖД вокзала
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Бергамо
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 452 туристов
Добрый день, дорогие путешественники! Меня зовут Анастасия, и я влюблена в Бергамо, куда переехала из Беларуси в 2012 году. За это время я объездила всю Италию, познакомилась с местным бытом
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 72 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Очееь интересно и вкусно
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О
Бергамо встретил нас в лице Анастасии прекрасно!
Прогулка по старому городу хороша и без гида, но! как важны ньюансы!
Анастасия не просто делилась информацией, она создала настроение погружения в жизнь не только
Прогулка по старому городу хороша и без гида, но! как важны ньюансы!
Анастасия не просто делилась информацией, она создала настроение погружения в жизнь не только
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Т
Настя провела для нас замечательную экскурсию и подарила массу новых знаний, впечатлений и полезных рекомендаций! Её глубокая осведомлённость, увлекательная подача информации и искренняя любовь к своему делу действительно впечатляют.
Огромное спасибо Насте за прекрасный опыт! От всей души рекомендую её всем, кто приезжает в Бергамо, Милан и их окрестности.
Огромное спасибо Насте за прекрасный опыт! От всей души рекомендую её всем, кто приезжает в Бергамо, Милан и их окрестности.
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С
Получили полное удовлетворение от экскурсии по Бергамо. рассказчик (лектор, учитель) интересен, если он знает в 100 раз больше, чем успевает рассказать. если увлечен этой темой и влюблен в профессию. Анастасия-Это как раз такой случай!
Добавлю, нам не отказали и в получении подробных рекомендаций для самостоятельного продолжения изучения города. Анастасия, спасибо большое.
Добавлю, нам не отказали и в получении подробных рекомендаций для самостоятельного продолжения изучения города. Анастасия, спасибо большое.
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Т
Анастасия, очень благодарны вам за экскурсию по Бергамо. Благодаря вам мы открыли для себя этот замечательный город. Рады знакомству! Дальнейших вам успехов! Татьяна и Оксана, 9 февраля 2026г
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Отличный день с Анастасией. Прошлись и проехались по всем знаковым и самым красивым местам Бергамо, посмотрели на город со всех ракурсов. У нас были ограничения и по времени начала, и по времени окончания экскурсии, Анастасия все рассчитала. Организационные моменты решили заранее в переписке, что очень удобно и приятно. Спасибо!
+1
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