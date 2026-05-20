36 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Дмитрий Очееь интересно и вкусно Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

О Оксана

Прогулка по старому городу хороша и без гида, но! как важны ньюансы!

Анастасия не просто делилась информацией, она создала настроение погружения в жизнь не только читать дальше уменьшить Бергамо, но и современной Италии. А какое кафе она предложила по дороге для "отдыха в пути"! Анастасия, отдельное спасибо! мы на следующий день там и поужинали еще с удовольствием:))

Было настроение неспешной прогулки с умным, остроумным и очень по человечески симпатичным спутником. И эта прогулка оставила воспоминания:))) И новые знания! Бергамо встретил нас в лице Анастасии прекрасно!Прогулка по старому городу хороша и без гида, но! как важны ньюансы!Анастасия не просто делилась информацией, она создала настроение погружения в жизнь не только Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Таня Настя провела для нас замечательную экскурсию и подарила массу новых знаний, впечатлений и полезных рекомендаций! Её глубокая осведомлённость, увлекательная подача информации и искренняя любовь к своему делу действительно впечатляют.



Огромное спасибо Насте за прекрасный опыт! От всей души рекомендую её всем, кто приезжает в Бергамо, Милан и их окрестности. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

С Сергей Получили полное удовлетворение от экскурсии по Бергамо. рассказчик (лектор, учитель) интересен, если он знает в 100 раз больше, чем успевает рассказать. если увлечен этой темой и влюблен в профессию. Анастасия-Это как раз такой случай!

Добавлю, нам не отказали и в получении подробных рекомендаций для самостоятельного продолжения изучения города. Анастасия, спасибо большое. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Анастасия, очень благодарны вам за экскурсию по Бергамо. Благодаря вам мы открыли для себя этот замечательный город. Рады знакомству! Дальнейших вам успехов! Татьяна и Оксана, 9 февраля 2026г Вам был полезен этот отзыв? Да Нет