Отзыв на: Знакомьтесь, Бергамо! В Вара 5 Приветствуем всех! Оценка 5 звёзд Елене за ее индивидуальный подход по всем аспектам экскурсии в Бергамо. Во первых. Ещё задолго до экскурсии связалась с нами по вацап. Обсудили тонкости и вопросы. Приезжали в Бергамо впервые и сразу так сказать с дороги на экскурсию с разницей в полчаса на размещение. Алена пошла нам на встречу. Подъехала к Нашему отелю. До этого порекомендовала нам ресторан на ужин. И мы забронировали его заранее. Маршрут был составлен индивидуальный. В общении было легко и не принуждённо. Сделала нам множество фото вдвоём. Которых у нас ни когда почти не было. Снимки получились замечательные. И при солнце и ночной город. Успели до закрытия зайти во все храмы. Удалось даже в те которые раньше не открывались. Старинные фрески, картины, много информации по истории Бергамо. Экскурсия прошла на одном дыхании. Три с половиной часа пролетели незаметно. Елена посвятила нам ещё почти час доведя нас до ресторана и помогла определиться с выбором блюд. Вообщем молодец. Старается прочувствовать и сделать все что нужно в данный момент времени для своих гостей, делится информацией и своей любовью к этому замечательному городу. Даже и не подозревали что этот город действительно заслуживает внимания и рекомендован к посещению в северной части Италии. Спасибо Алена. Успехов вам и всех благ. Всем рекомендуем

Отзыв на: Знакомьтесь, Бергамо! И Инна 5 Алёна великолепный гид, который обладает искусством рассказа и обширными знаниями в своей области! Видно как она искренне любит и знает свою профессию! Путешествие в волшебный мир города благодаря Алёне стал незабываемым! Спасибо огромное!

Отзыв на: Бергамо — первое свидание k katerina 5 Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Анастасия многое рассказала о городе. Многими вещами поделилась, по отдыху в этом городе. Рекомендуем!!

Отзыв на: Влюбиться в Бергамо Е Елена 5 Очень рекомендую! Елена прекрасный гид, интересный собеседник, мне очень понравилась экскурсия, я правда влюбилась в Бергамо после нашей прогулки!

Отзыв на: Влюбиться в Бергамо O Olesia 5 Превосходная экскурсия, красивый город, богатый своей историей, о которой нам с сыном рассказывала великолепная рассказчица Елена, действительно влюблённая в Бергамо) Обычно мой 13-летний сын весьма скептически относится к экскурсиям, потому что считает их утомительными и скучными. Но с Еленой несколько часов пробежало незаметно) Да, мы устали, но получили колоссальный заряд энергии от этой прогулки) Елена поведала нам о многих деталях и фактах Бергамо, о которых мы сами вряд ли нашли бы информацию интернете) Нам тоже удалось влюбиться в Бергамо, за что большое спасибо Елене. ) Очень рекомендуем эту прогулку в её сопровождении! Вы останетесь довольны. )

Отзыв на: Влюбиться в Бергамо Н Наталия 5 Бергамо с эскурсией от Елены очень понравился. Спасибо ей огромное. Сама бы ни за что не успела осмотреть основные достопримечательности, несмотря на то что город компактный и для опытных путешественников не составит труда в нем разобраться)

Отзыв на: Трансфер + обзорная экскурсия по Бергамо О Оксана 5 Очень удобная экскурсия. Мы с дочерью приезжали в Италию всего на 4 ночи, многое хотелось успеть. Олена нас встретила в аэропорту, мы с комфортом добрались до Бергамо на машине, познакомились с городом и потом ориентировались уже свободно в нем. Спасибо большое гиду за подробную экскурсию! Всё понравилось)

Отзыв на: Бергамо сквозь века С Светлана 5 Нам понравилась экскурсия. Мы приехали в Бергамо на один день и сами не смогли бы полностью увидеть и изучить все достопримечательности за столь сжатое время. Олена показала нам красивые виды, рассказала про старинные гобелены, картины, историю города. Рекомендуем группам, которые интересуются историей Италии.

Отзыв на: Бергамо — первое свидание С Светлана 5 Были на экскурсии с Анастасией, все прошло на одном дыхании, не заметили как и время прошло! Прошли весь верхний город, Настя нам показала места, где не все местные бывают! Нам не много не хватило фактов об авторстве объектов культуры! Мы не пожалели об этой встречи с Настей, очень насыщенно, много дала ценных рекомендаций, где пообедать, где кофе попить, как и куда сходить! Спасибо Настя! Всем будем рекомендовать!