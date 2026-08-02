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Экскурсии в Бергамо

Найдено 10 экскурсий в Бергамо на русском языке, цены от €60. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Бергамо сквозь века
Пешая
2.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Бергамо сквозь века
Исследуйте Верхний город Бергамо, его средневековые улицы и архитектурные шедевры. Узнайте историю и секреты города на холме
Начало: На выходе из фуникулёра
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
от €185 за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
Пешая
5 часов
96 отзывов
Индивидуальная
до 2 чел.
Знакомьтесь, Бергамо
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки на насыщенной обзорной экскурсии
Начало: На пл. Порта Нуова, около ж/д вокзала или у гостин...
Сегодня в 16:00
Завтра в 09:00
от €250 за всё до 2 чел.
Бергамо - первое свидание
Пешая
3.5 часа
72 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо - первое свидание
Познакомьтесь с Бергамо через его живописные улицы и величественные здания. Откройте для себя секреты города, которые знают только местные жители
Начало: В райне ЖД вокзала
10 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от €220 за всё до 4 чел.
Выгодный трансфер в Бергамо
На машине
30 минут
3 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Выгодный трансфер в Бергамо
Безопасно и комфортно доехать из аэропорта в отель или из отеля в аэропорт
Начало: В указанной вами точке
Завтра в 00:00
10 авг в 00:00
от €66 за всё до 3 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Пешая
7 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Прогулка над озером Изео (из Бергамо)
Отправиться в треккинг по живописному маршруту, побыть наедине с природой и насладиться пейзажами
Начало: В удобном вам месте в Бергамо
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от €350 за всё до 4 чел.
Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами
Пешая
3 часа
2 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Хайкинг по бергамским Альпам с гидами-журналистами
Пройти вдоль реки Иманья, посетить колоритные деревушки и креативное кафе в 20 км от Бергамо
Начало: У IAT Valle Imagna
Расписание: ежедневно в 10:00
1 окт в 10:00
2 окт в 10:00
€60 за человека
Верхний и Нижний Бергамо. Древность и современность
Пешая
6 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Верхний и Нижний Бергамо. Древность и современность
Узнайте о Бергамо: от древних борги до современных центров. Картины Лоренцо Лотто и скульптуры мастеров ждут вас
Начало: По договорённости
Расписание: По договоренности
€160 за всё до 4 чел.
Бергамо - очарование Античности Пейзажа Архитектуры
Пешая
3 часа
8 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо - очарование Античности Пейзажа Архитектуры
Начало: По договорённости
Расписание: по договоренности
€140 за всё до 4 чел.
Бергамо - город Средневековья
Пешая
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Бергамо - город Средневековья
Начало: Станция фуникулёра - Пьяцца делле Скарпе
Расписание: по договоренности
€120 за всё до 4 чел.
В гостях у Бергамо
Пешая
5 часов
2 отзыва
Индивидуальная
до 2 чел.
В гостях у Бергамо
Начало: Площадь Порта Нуова
€250 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

О
Бергамо сквозь века
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!+6
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!
Отлично провели время! Очень приятная в общении. Дала много советов на время отдыха. Спасибо за уделенное время!
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Яна
Знакомьтесь, Бергамо
Мы провели потрясающий день в компании высоко квалифицированного гида, Алёна очень много, доступным языком, очень интересно рассказала нам историю города
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Бергамо, погрузила в атмосферу Италии! помогла в решении личного вопроса, за что ей отдельна благодарность! Мы очарованы городом, в итальянской области Ломбардия 🇮🇹 Алёна, нас проведа и показала каждый уголок, верхнего, среднего и нижнего города!
Спасибо нашему гиду Алене, она нас влюбила в Бергамо — один из самых очаровательных и исторически насыщенных городов! Обязательно вернемся!

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Зульфия
Знакомьтесь, Бергамо
Наша экскурсия - это неспешная прогулка по улочкам Бергамо, Алёна своими рассказами и маршрутами прогулки навсегда запечатлила в наших сердцах удивительный город Баргамо!
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Т
Бергамо - первое свидание
Настя провела для нас замечательную экскурсию и подарила массу новых знаний, впечатлений и полезных рекомендаций! Её глубокая осведомлённость, увлекательная подача
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информации и искренняя любовь к своему делу действительно впечатляют.

Огромное спасибо Насте за прекрасный опыт! От всей души рекомендую её всем, кто приезжает в Бергамо, Милан и их окрестности.

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В
Выгодный трансфер в Бергамо
Машина оказалась комфортной и аккуратной, а водитель очень дружелюбный — он даже ночью помог нам выйти на связь с владельцем жилья. В общем, всё прошло отлично!
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О
Бергамо - первое свидание
Бергамо встретил нас в лице Анастасии прекрасно!
Прогулка по старому городу хороша и без гида, но! как важны ньюансы!
Анастасия не просто
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делилась информацией, она создала настроение погружения в жизнь не только Бергамо, но и современной Италии. А какое кафе она предложила по дороге для "отдыха в пути"! Анастасия, отдельное спасибо! мы на следующий день там и поужинали еще с удовольствием:))
Было настроение неспешной прогулки с умным, остроумным и очень по человечески симпатичным спутником. И эта прогулка оставила воспоминания:))) И новые знания!

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Дмитрий
Бергамо - первое свидание
Очееь интересно и вкусно
Очееь интересно и вкусно
Очееь интересно и вкусно
Очееь интересно и вкусно
Очееь интересно и вкусно
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М
Верхний и Нижний Бергамо. Древность и современность
Экскурсия была чудесная! Ольга очень подробный и внимательный рассказчик. Много говорили про историю Бергамо, много гуляли. Ольга обращала внимание на
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интересные места, рассказывала про традиционные сладости. Экскурсию советую всем, кто хочет побольше узнать про историю Бергамо и средних с ним городов, а также для тех, кто любит гулять пешком:)

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Т
Бергамо сквозь века
Четко. Интересно. Поноавилось.
Очень рекомендую.
Хочу вернуться и досмотреть все.
Спасибо Олене.
Четко. Интересно. Поноавилось.
Четко. Интересно. Поноавилось.
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Н
Знакомьтесь, Бергамо
Спасибо большое Алёне за интересный рассказ, увлеченность в работе, искренность и харизму! Нам все очень понравилось! Желаем всего самого доброго!
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Всего 259 отзывов в Бергамо

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Ответы на вопросы от путешественников по Бергамо

Самые популярные экскурсии в Бергамо
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
  1. Бергамо сквозь века;
  2. Знакомьтесь, Бергамо;
  3. Бергамо - первое свидание;
  4. Выгодный трансфер в Бергамо;
  5. Прогулка над озером Изео (из Бергамо).
Сколько стоит экскурсия по Бергамо в августе 2026
Сейчас в Бергамо можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 60 до 350. Туристы уже оставили гидам 259 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Откройте для себя Бергамо, погрузившись в атмосферу этого уникального итальянского города. Наши экскурсии позволят вам насладиться великолепием Старого города, узнать о богатой истории и архитектуре. Вас ждут захватывающие рассказы гидов, живописные виды и незабываемые впечатления. Почувствуйте дух средневековья, прогуливаясь по узким улочкам, и откройте для себя лучшие достопримечательности Бергамо. Читайте отзывы, выбирайте экскурсию и бронируйте своё приключение уже сегодня!