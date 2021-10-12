Все экскурсии в Бергамо
Экскурсии на русском языке 🇷🇺 в Бергамо – доступно 6 экскурсий на 2021 год, 311 ⭐ отзывов, цены от €36. Экскурсии проводятся местными гидами на русском языке, которые знают о Бергамо почти всё. Сегодня можно забронировать экскурсии в Италии на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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3ч
€39
за 1 чел.
Бергамо влюбленными глазами
Панорамная и живописная прогулка с посещением старинных и уникальных мест родины Труффальдино
Каждый день, в 10:00, 15:00
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
€36
за 1 чел.
Знакомьтесь, Бергамо!
«Визитные карточки», тайные уголки и лучшие смотровые площадки города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
€38
за 1 чел.
Влюбиться в Бергамо
Обзорная прогулка по самым ярким местам города
Индивидуальная экскурсия
3ч
€78
за 1-4 чел.
Бергамо — первое свидание
Увидеть главные достопримечательности города и узнать их секреты на дружеской обзорной экскурсии
Индивидуальный трансфер
3ч
€130
за 1-3 чел.
Трансфер + обзорная экскурсия по Бергамо
Комфортно доехать из аэропорта до центра и познакомиться с главными местами города
Индивидуальная экскурсия
3ч
€91
за 1-4 чел.
Бергамо сквозь века
Почувствовать средневековый колорит города, увидеть его с высоты и насладиться архитектурой
Последние отзывы «Экскурсии Бергамо»
- Отзыв на: Знакомьтесь, Бергамо!ВВара12 октября 2021Приветствуем всех! Оценка 5 звёзд Елене за ее индивидуальный подход по всем аспектам экскурсии в Бергамо. Во первых. Ещё задолго до экскурсии связалась с нами по вацап. Обсудили тонкости и вопросы. Приезжали в Бергамо впервые и сразу так сказать с дороги на экскурсию с разницей в полчаса на размещение. Алена пошла нам на встречу. Подъехала к Нашему отелю. До этого порекомендовала нам ресторан на ужин. И мы забронировали его заранее. Маршрут был составлен индивидуальный. В общении было легко и не принуждённо. Сделала нам множество фото вдвоём. Которых у нас ни когда почти не было. Снимки получились замечательные. И при солнце и ночной город. Успели до закрытия зайти во все храмы. Удалось даже в те которые раньше не открывались. Старинные фрески, картины, много информации по истории Бергамо. Экскурсия прошла на одном дыхании. Три с половиной часа пролетели незаметно. Елена посвятила нам ещё почти час доведя нас до ресторана и помогла определиться с выбором блюд. Вообщем молодец. Старается прочувствовать и сделать все что нужно в данный момент времени для своих гостей, делится информацией и своей любовью к этому замечательному городу. Даже и не подозревали что этот город действительно заслуживает внимания и рекомендован к посещению в северной части Италии. Спасибо Алена. Успехов вам и всех благ. Всем рекомендуем
- Отзыв на: Знакомьтесь, Бергамо!ИИнна8 сентября 2021Алёна великолепный гид, который обладает искусством рассказа и обширными знаниями в своей области! Видно как она искренне любит и знает свою профессию! Путешествие в волшебный мир города благодаря Алёне стал незабываемым! Спасибо огромное!
- kkaterina31 августа 2021Спасибо большое за прекрасную экскурсию. Анастасия многое рассказала о городе. Многими вещами поделилась, по отдыху в этом городе. Рекомендуем!!
- ЕЕлена24 июля 2021Очень рекомендую! Елена прекрасный гид, интересный собеседник, мне очень понравилась экскурсия, я правда влюбилась в Бергамо после нашей прогулки!
- OOlesia13 октября 2020Превосходная экскурсия, красивый город, богатый своей историей, о которой нам с сыном рассказывала великолепная рассказчица Елена, действительно влюблённая в Бергамо) Обычно мой 13-летний сын весьма скептически относится к экскурсиям, потому что считает их утомительными и скучными. Но с Еленой несколько часов пробежало незаметно) Да, мы устали, но получили колоссальный заряд энергии от этой прогулки) Елена поведала нам о многих деталях и фактах Бергамо, о которых мы сами вряд ли нашли бы информацию интернете) Нам тоже удалось влюбиться в Бергамо, за что большое спасибо Елене. ) Очень рекомендуем эту прогулку в её сопровождении! Вы останетесь довольны. )
- ННаталия3 марта 2020Бергамо с эскурсией от Елены очень понравился. Спасибо ей огромное. Сама бы ни за что не успела осмотреть основные достопримечательности, несмотря на то что город компактный и для опытных путешественников не составит труда в нем разобраться)
- Отзыв на: Трансфер + обзорная экскурсия по БергамоООксана2 марта 2020Очень удобная экскурсия. Мы с дочерью приезжали в Италию всего на 4 ночи, многое хотелось успеть. Олена нас встретила в аэропорту, мы с комфортом добрались до Бергамо на машине, познакомились с городом и потом ориентировались уже свободно в нем. Спасибо большое гиду за подробную экскурсию! Всё понравилось)
- Отзыв на: Бергамо сквозь векаССветлана23 февраля 2020Нам понравилась экскурсия. Мы приехали в Бергамо на один день и сами не смогли бы полностью увидеть и изучить все достопримечательности за столь сжатое время. Олена показала нам красивые виды, рассказала про старинные гобелены, картины, историю города. Рекомендуем группам, которые интересуются историей Италии.
- ССветлана12 февраля 2020Были на экскурсии с Анастасией, все прошло на одном дыхании, не заметили как и время прошло! Прошли весь верхний город, Настя нам показала места, где не все местные бывают! Нам не много не хватило фактов об авторстве объектов культуры! Мы не пожалели об этой встречи с Настей, очень насыщенно, много дала ценных рекомендаций, где пообедать, где кофе попить, как и куда сходить! Спасибо Настя! Всем будем рекомендовать!
- ООксана9 февраля 2020Отличная экскурсия: интересная, информативная, насыщенная. Настя - прекрасная девушка, веселая, общительная, знающая свое дело. Всем рекомендуем воспользоваться ее экскурсиями.