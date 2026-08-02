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делилась информацией, она создала настроение погружения в жизнь не только Бергамо, но и современной Италии. А какое кафе она предложила по дороге для "отдыха в пути"! Анастасия, отдельное спасибо! мы на следующий день там и поужинали еще с удовольствием:))

Было настроение неспешной прогулки с умным, остроумным и очень по человечески симпатичным спутником. И эта прогулка оставила воспоминания:))) И новые знания!