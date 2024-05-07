Искусство – экскурсии в Болонье

Найдено 3 экскурсии в категории «Искусство» в Болонье на русском языке, цены от €134. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Болонья: путешествие в мир искусства
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Болонья: путешествие в мир искусства - эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив великолепные базилики и насладившись шедеврами знаменитых художников
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
147 за всё до 5 чел.
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи: встреча с искусством
Погрузитесь в мир искусства Болоньи, где каждый зал галереи расскажет свою уникальную историю через шедевры великих мастеров
Начало: На via delle Belle Arti
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
134 за всё до 5 чел.
Доцца: самый красивый борго Италии
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Доцца: самый красивый борго Италии
Оказаться в музее под открытым небом, изучить знаменитые муралес и заглянуть в старинную крепость
Начало: На Piazza Rocca в городе Доцца
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
160 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Анна
    7 мая 2024
    Болонья: путешествие в мир искусства
    На экскурсии были семьёй, включая подростка. Всем нам очень понравился и маршрут и содержание экскурсии и организация. Ольга нам очень красиво представила город. Мы хотим вернуться еще раз. Спасибо за экскурсию
  • R
    Ruslan
    12 марта 2024
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Сегодня мы посетили Арт-экскурсию по картинной галерее Болоньи, которую провела Ольга, и это был невероятно увлекательный опыт! Ольга сумела показать
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    и рассказать нам о шедеврах искусства средних веков, готики, ренессанса и маньеризма так, что время пролетело незаметно. Было очень интересно узнавать истории, стоящие за каждым произведением, и впитывать атмосферу эпох, которые они представляют. Экскурсия пролетела как одно мгновение, и я уже с нетерпением жду возможности вернуться в Болонью. В следующий раз, без сомнения, запишусь на 3-часовую экскурсию по городу с Ольгой, чтобы углубиться в историю и культуру этого прекрасного города. Огромное спасибо Ольге за незабываемые впечатления!

  • Ю
    Юлия
    12 марта 2024
    Болонья: путешествие в мир искусства
    Были в Болонье проездом и Ольге удалось показать нам практически все самые значимые достопримечательности. Ее информация воспринималась легко, сама она
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    приятна в общении. Никаких долгих стояний на одном месте, постоянная динамика в повествовании, время пролетело незаметно. Мысленно себе поставила «галочку», что если когда-то еще будем в Болонье, то я знаю, какой гид нам нужен. Большое, большое спасибо

  • О
    Ольга
    10 марта 2024
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Выражаю благодарность экскурсоводу Ольге за проведенную экскурсию по картинной галерее г. Болонья. Ольга грамотно, доходчиво и интересно рассказала о картинах известных
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    художников, стилях и направлениях. Спасибо огромное за профессиональную, качественную работу, за правильную речь и интересные рассказы. 6 марта 2024 года 10-00. Ольга и Александр

  • A
    Antonina
    15 февраля 2024
    Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
    Болонская пинакотека впечатлила собранием живописи, особенно периода треченто. Гид Ольга как профессиональный искусствовед, представила полотна как художников Болонской школы так
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    и шедевы венецианских и флорентийских мастеров. Профессионал своего дела, Ольга так занимательно рассказывала, что время экскурсии пролетело незаметно. Если хотите узнать больше о художниках Болоньи, настоятельно советую воспользоваться услугами гида Ольги!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Искусство»

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  1. Болонья: путешествие в мир искусства
  2. Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи
  3. Доцца: самый красивый борго Италии
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  1. Самое главное
  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "Искусство" можно забронировать 3 экскурсии от 134 до 160. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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