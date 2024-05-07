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Индивидуальная
2.5 часа
Болонья: путешествие в мир искусства - эксклюзивный тур
Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив великолепные базилики и насладившись шедеврами знаменитых художников
Начало: На Piazza Maggiore
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи: встреча с искусством
Погрузитесь в мир искусства Болоньи, где каждый зал галереи расскажет свою уникальную историю через шедевры великих мастеров
Начало: На via delle Belle Arti
12 июня в 10:30
13 июня в 10:30
€134 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Доцца: самый красивый борго Италии
Оказаться в музее под открытым небом, изучить знаменитые муралес и заглянуть в старинную крепость
Начало: На Piazza Rocca в городе Доцца
12 июня в 10:30
13 июня в 10:00
€160 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААнна7 мая 2024На экскурсии были семьёй, включая подростка. Всем нам очень понравился и маршрут и содержание экскурсии и организация. Ольга нам очень красиво представила город. Мы хотим вернуться еще раз. Спасибо за экскурсию
- RRuslan12 марта 2024Сегодня мы посетили Арт-экскурсию по картинной галерее Болоньи, которую провела Ольга, и это был невероятно увлекательный опыт! Ольга сумела показать
- ЮЮлия12 марта 2024Были в Болонье проездом и Ольге удалось показать нам практически все самые значимые достопримечательности. Ее информация воспринималась легко, сама она
- ООльга10 марта 2024Выражаю благодарность экскурсоводу Ольге за проведенную экскурсию по картинной галерее г. Болонья. Ольга грамотно, доходчиво и интересно рассказала о картинах известных
- AAntonina15 февраля 2024Болонская пинакотека впечатлила собранием живописи, особенно периода треченто. Гид Ольга как профессиональный искусствовед, представила полотна как художников Болонской школы так
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Искусство»
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