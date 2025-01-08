Экскурсии по Старому городу в Болонье

Найдено 3 экскурсии в категории «Старый город» в Болонье на русском языке, цены от €120. Расписание для бронирования на январь, февраль и март в 2025 году
О Болонье с любовью
Пешая
33 отзыва
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
25 янв в 08:00
210 за всё до 7 чел.
Экспресс-экскурсия по Болонье
Пешая
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Болонье
Насладиться великолепием и харизмой старинного города - в любое время суток
Завтра в 08:30
25 янв в 08:30
120 за всё до 10 чел.
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Пешая
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города
Начало: Фонтан «Нептун»
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
220 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    8 января 2025
    О Болонье с любовью
    Болонья обязательна к посещению. Узнали почему она "красная, жирная, студенческая". Очень понравилась. Посещение анатомического театра, рассказы о главных зданиях города, посещение "Иерусалима". Римская дорога в отеле Маджестик. И еще много всего интересного.
  • Е
    Екатерина
    9 ноября 2024
    О Болонье с любовью
    Анна отлично знает историю региона и Италии, провела интереснейшую экскурсию (3,5 ч) по центру города, показала вкуснейшие улицы и магазинчики,
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    Болонский университет, самые значимые соборы с редкими фресками 14-15 веков, а также сказала куда зайти после экскурсии, что необходимо посмотреть, попробовать и где пообедать, указала вкуснейшие рестораны. Анна очень приятна в общении, после экскурсии осталось приятное «послевкусие».

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Старый город»

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В январе 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
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Сколько стоит экскурсия по Болонье в январе 2025
Сейчас в Болонье в категории "Старый город" можно забронировать 3 экскурсии от 120 до 220. Туристы уже оставили гидам 33 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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