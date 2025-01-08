3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
Завтра в 08:00
25 янв в 08:00
€210 за всё до 7 чел.
1 час
Индивидуальная
до 10 чел.
Экспресс-экскурсия по Болонье
Насладиться великолепием и харизмой старинного города - в любое время суток
Завтра в 08:30
25 янв в 08:30
€120 за всё до 10 чел.
1.5 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Безбашенная Болонья: о башнях и портиках
Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города
Начало: Фонтан «Нептун»
Завтра в 09:00
25 янв в 09:00
€220 за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна8 января 2025Болонья обязательна к посещению. Узнали почему она "красная, жирная, студенческая". Очень понравилась. Посещение анатомического театра, рассказы о главных зданиях города, посещение "Иерусалима". Римская дорога в отеле Маджестик. И еще много всего интересного.
- ЕЕкатерина9 ноября 2024Анна отлично знает историю региона и Италии, провела интереснейшую экскурсию (3,5 ч) по центру города, показала вкуснейшие улицы и магазинчики,
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Старый город»
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Сколько стоит экскурсия по Болонье в январе 2025
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