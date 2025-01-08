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Болонский университет, самые значимые соборы с редкими фресками 14-15 веков, а также сказала куда зайти после экскурсии, что необходимо посмотреть, попробовать и где пообедать, указала вкуснейшие рестораны. Анна очень приятна в общении, после экскурсии осталось приятное «послевкусие».