🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: На площади Piazza Maggiore € 147 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 35 отзывов Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями € 160 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 17 отзывов Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни Начало: У памятника Гальвани € 250 за всё до 20 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 36 отзывов Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое € 120 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 19 отзывов Эпоха династии Эсте в облике Феррары: путешествие в историю Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу € 240 за всё до 8 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 3 часа 38 отзывов Индивидуальная экскурсия: Живая старина многоликой Болоньи - путешествие в сердце Италии Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке Начало: На площади Маджоре 120 € 108 за всё до 6 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 8 часов 6 отзывов Ламборгини, Феррари, Пагани: эксклюзивный тур с тест-драйвом в Болонье Погрузитесь в мир скорости и роскоши с эксклюзивным туром по музеям Ламборгини, Феррари и Пагани. Включает в себя тест-драйв спорткара € 360 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Индивидуальная 3 часа 13 отзывов О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления Начало: У фонтана «Нептун» 170 € 145 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 5 отзывов Болонский университет: тысячелетняя история образования и науки Погрузитесь в уникальную атмосферу старейшего университета Европы, где учились Данте и Коперник Начало: На Piazza Maggiore € 147 за всё до 5 чел.

🚗 На машине Индивидуальная 2.5 часа 1 отзыв Дом-музей Лучано Паваротти и музей Феррари: культура и скорость в Модене Погрузитесь в мир оперы и скорости на экскурсии по дому Лучано Паваротти и музею Феррари. Исключительный опыт, сочетающий искусство и инновации € 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 2 отзыва Болонья: путешествие в мир искусства - эксклюзивный тур Погрузитесь в атмосферу средневековой Италии, посетив великолепные базилики и насладившись шедеврами знаменитых художников Начало: На Piazza Maggiore € 147 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 3 отзыва Арт-экскурсия по картинной галерее Болоньи: встреча с искусством Погрузитесь в мир искусства Болоньи, где каждый зал галереи расскажет свою уникальную историю через шедевры великих мастеров Начало: На via delle Belle Arti € 134 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 46 отзывов Болонья - любовь с первого взгляда: путеводитель по городу с личным гидом Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от башен и портиков до секретов старейшего университета и мастерских Микеланджело Начало: Piazza Maggiore € 118 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 2 отзыва Все интересные места Болоньи: путешествие в сердце истории Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где каждый уголок рассказывает уникальную историю, от первого Университета до длиннейших портиков Начало: Адрес встречи потдоговоренности Расписание: По договоренности € 180 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 2 отзыва Чертоза ди Болонья: секреты знаменитого кладбища Узнать о судьбе усопших и истории достопримечательности и насладиться её мрачной эстетикой Начало: У главного входа в Чертозу € 200 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Нетуристическая Болонья: Погружение в Историю и Культуру Путешествие по скрытым уголкам Болоньи. Древние площади, ворота, квартал Сарагоцца и тропа к храму Святого Луки ждут вас Начало: На площади San Francesco € 80 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Музей Науки Болонского университета: уникальное путешествие в мир науки Погрузитесь в атмосферу великих открытий в Музее Науки Болонского университета. Уникальный опыт для всей семьи ждет вас € 134 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Город, где есть все: уникальная обзорная экскурсия по Болонье Приглашаем на увлекательную прогулку по Болонье, где каждый уголок скрывает свою историю и вкус Начало: По договоренности Расписание: Ежедневно (но в пн музеи закрыты) € 150 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа Болонья - город для жизни: Индивидуальная экскурсия Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых улочек до гастрономических удовольствий и музыкальных фестивалей Начало: Мы встретимся на площади Гальвани, возле памятника Расписание: По договоренности, с 9 до 20 в любой день € 100 за всё до 20 чел.

Индивидуальная 2 часа Индивидуальный трансфер из Болоньи во Флоренцию: ваше удобство Выберите лучший способ добраться из Болоньи во Флоренцию. Комфорт, безопасность и удобство - наш приоритет Начало: Аэропорт Болоньи € 170 за всё до 3 чел.

Индивидуальная 6 часов Модена: кулинарное путешествие с дегустацией Пармезана и Бальзамико Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией в Модену. Пармезан, Бальзамико и уникальные дегустации ждут вас Начало: Piazza 20 Settembre, Bologna Расписание: Каждый день, кроме выходных и праздников. € 210 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 5 часов Пармезан, ламбруско и живые шахматы: Незабываемое приключение в Болонье Погрузитесь в мир итальянских традиций с экскурсией, где вас ждет сыр пармезан, вино ламбруско и шахматы с живыми фигурами Начало: Фонтан Нептуна Расписание: По договоренности € 480 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 4 часа Тур на производство пармезана и бальзамика с дегустацией в Болонье Погрузитесь в мир итальянских гастрономических традиций с эксклюзивным туром по производству пармезана и бальзамика Начало: По договоренности Расписание: По договоренности € 420 за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа Гастрономическое путешествие по старинному рынку Болоньи: искусство вкуса Погрузитесь в мир итальянских вкусов на экскурсии по историческому рынку Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и увлекательные истории Начало: Фонтан Нептуна € 100 за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Индивидуальная экскурсия по историческим местам еврейской Болоньи Погрузитесь в уникальную атмосферу Болоньи, исследуя историю еврейского народа на этой эксклюзивной индивидуальной экскурсии Начало: На Piazza Santo Stefano € 147 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории Начало: У фонтана «Нептун» € 200 за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Болонья магическая и эзотерическая: алхимия, масоны и культ Исиды Погрузитесь в мир магии и мистики средневековой Болоньи. Узнайте о масонах, алхимиках и древних культах, гуляя по историческим улицам и площадям Начало: Фонтан «Нептун» € 200 за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Музыкальная Болонья: индивидуальная экскурсия по историческим местам Погрузитесь в музыкальную историю Болоньи! Узнайте о великих композиторах, посетите знаменитые музеи и исторические здания, наполненные звуками прошлого Начало: На Piazza Maggiore € 147 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Безбашенная Болонья: о башнях и портиках Погрузитесь в атмосферу средневековой Болоньи, изучая башни и портики, которые стали визитной карточкой города Начало: Фонтан «Нептун» € 210 за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа Доцца: самый красивый борго Италии Оказаться в музее под открытым небом, изучить знаменитые муралес и заглянуть в старинную крепость Начало: На Piazza Rocca в городе Доцца € 160 за всё до 5 чел.