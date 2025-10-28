Мои заказы

Почувствовать себя местным – экскурсии в Болонье

Найдено 3 экскурсии в категории «Почувствовать себя местным» в Болонье на русском языке, цены от €140, скидки до 5%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Гастрономическая экскурсия в Болонье
Пешая
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Гастрономическая экскурсия по старинному рынку Болоньи
Пешая
1.5 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия по старинному рынку Болоньи
Устроить себе вкусное приключение в кулинарной столице Италии
Начало: Фонтан Нептуна
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€140 за всё до 10 чел.
О Болонье с любовью
Пешая
3 часа
-
5%
50 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€238€250 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Александр
    28 октября 2025
    Гастрономическая экскурсия в Болонье
    Получили большое удовольствие от прекрасной прогулке и вкусных удовольствий совместно с интересной информацией и дружеской атмосферы с Анной! Все было отлично организовано и время пролетело очень вкусно!) Спасибо.
  • I
    Igor
    20 сентября 2025
    Гастрономическая экскурсия в Болонье
    Анна — прекрасный гид. Мы получили огромное удовольствие и много интересной информации. Всё было организовано просто отлично.
  • S
    Solomon
    20 июня 2025
    Гастрономическая экскурсия в Болонье
    Рассказывает с увлечением, посетили много мест, нам понравилось
  • А
    Александра
    12 марта 2025
    Гастрономическая экскурсия в Болонье
    Великолепный тур в дружеской атмосфере провела нам Анна в наш первый день в Болонье и по-настоящему влюбила в этот терракотовый
    и такой уютный город!
    С первых минут стало понятно, что Анна не просто влюблена в эти места, - они уже являются ее частью и большой любовью, которой она любезно делится с гостями.
    Очень рекомендую! Вкусно, дружелюбно, а некоторые гастрономические штучки стали настоящим открытием!

    и такой уютный город!
С первых минут стало понятно, что Анна не просто влюблена в эти места, - они уже являются ее частью и большой любовью, которой она любезно делится с гостями.
Очень рекомендую! Вкусно, дружелюбно, а некоторые гастрономические штучки стали настоящим открытием!
  • Y
    Yuliya
    1 января 2025
    Гастрономическая экскурсия по старинному рынку Болоньи
    Вкусная и познавательная прогулка с Оксаной!
    Узнали много интересного, на все вопросы Оксана отвечала максимально профессионально!
    Прекрасное впечатление.
  • А
    Анна
    28 сентября 2024
    Гастрономическая экскурсия по старинному рынку Болоньи
    Большое спасибо Оксане за экскурсию. Было очень вкусно и интересно!
  • А
    Алексей
    18 сентября 2024
    Гастрономическая экскурсия в Болонье
    Посещение гастрономических мест спровождалось удивительными историями и комментариями Анны. Определенно рекомендую воспользоваться услугами гида. С ним можно узнать больше об истории гастрономии в Болонье!
    Посещение гастрономических мест спровождалось удивительными историями и комментариями Анны. Определенно рекомендую воспользоваться услугами гида. С нимПосещение гастрономических мест спровождалось удивительными историями и комментариями Анны. Определенно рекомендую воспользоваться услугами гида. С нимПосещение гастрономических мест спровождалось удивительными историями и комментариями Анны. Определенно рекомендую воспользоваться услугами гида. С нимПосещение гастрономических мест спровождалось удивительными историями и комментариями Анны. Определенно рекомендую воспользоваться услугами гида. С нимПосещение гастрономических мест спровождалось удивительными историями и комментариями Анны. Определенно рекомендую воспользоваться услугами гида. С нимПосещение гастрономических мест спровождалось удивительными историями и комментариями Анны. Определенно рекомендую воспользоваться услугами гида. С ним

