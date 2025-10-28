Индивидуальная
до 7 чел.
Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 10:00
16 дек в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия по старинному рынку Болоньи
Устроить себе вкусное приключение в кулинарной столице Италии
Начало: Фонтан Нептуна
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
€140 за всё до 10 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
О Болонье с любовью: путешествие по историческому сердцу
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от средневековых башен до кулинарных традиций. Экскурсия, которая оставит яркие впечатления
Начало: У фонтана «Нептун»
15 дек в 08:00
16 дек в 08:00
€238
€250 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександр28 октября 2025Получили большое удовольствие от прекрасной прогулке и вкусных удовольствий совместно с интересной информацией и дружеской атмосферы с Анной! Все было отлично организовано и время пролетело очень вкусно!) Спасибо.
- IIgor20 сентября 2025Анна — прекрасный гид. Мы получили огромное удовольствие и много интересной информации. Всё было организовано просто отлично.
- SSolomon20 июня 2025Рассказывает с увлечением, посетили много мест, нам понравилось
- ААлександра12 марта 2025Великолепный тур в дружеской атмосфере провела нам Анна в наш первый день в Болонье и по-настоящему влюбила в этот терракотовый
- YYuliya1 января 2025Вкусная и познавательная прогулка с Оксаной!
Узнали много интересного, на все вопросы Оксана отвечала максимально профессионально!
Прекрасное впечатление.
- ААнна28 сентября 2024Большое спасибо Оксане за экскурсию. Было очень вкусно и интересно!
- ААлексей18 сентября 2024Посещение гастрономических мест спровождалось удивительными историями и комментариями Анны. Определенно рекомендую воспользоваться услугами гида. С ним можно узнать больше об истории гастрономии в Болонье!
