читать дальше и такой уютный город!

С первых минут стало понятно, что Анна не просто влюблена в эти места, - они уже являются ее частью и большой любовью, которой она любезно делится с гостями.

Очень рекомендую! Вкусно, дружелюбно, а некоторые гастрономические штучки стали настоящим открытием!

Великолепный тур в дружеской атмосфере провела нам Анна в наш первый день в Болонье и по-настоящему влюбила в этот терракотовый