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Недалеко от Болоньи расположился уютный средневековый город, окружённый холмами и великолепными виноградниками.



На экскурсии я открою его для вас! Вы узнаете, почему жители соседних деревень приходили сюда искупаться и когда в Доцце появились первые муралес.



Побываете в церкви 12 века, посетите замок-крепость и посмотрите, в каких условиях жили люди столетия назад.