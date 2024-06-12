Недалеко от Болоньи расположился уютный средневековый город, окружённый холмами и великолепными виноградниками.
На экскурсии я открою его для вас! Вы узнаете, почему жители соседних деревень приходили сюда искупаться и когда в Доцце появились первые муралес.
Побываете в церкви 12 века, посетите замок-крепость и посмотрите, в каких условиях жили люди столетия назад.
На экскурсии я открою его для вас! Вы узнаете, почему жители соседних деревень приходили сюда искупаться и когда в Доцце появились первые муралес.
Побываете в церкви 12 века, посетите замок-крепость и посмотрите, в каких условиях жили люди столетия назад.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Во время экскурсии вы:
- Посетите средневековый замок-крепость и зайдёте в самые интересные его помещения: кухню, прачечную, тюрьму, гостиную, спальни и оружейный зал.
- Подниметесь на Большую и Малую башни, с которых открывается завораживающий вид на холмы вблизи Болоньи.
- Заглянете в церковь середины 12 века, носящую имя «Вознесения Пресвятой Богородицы».
- И подробно познакомитесь с муралес, которых в этом сказочном городе более 200! Каждые два года в Доцце проходит Международная биеннале, в которой участвуют художники всех стран мира.
Если захотите, по пути заглянем на дегустацию вин региона Эмилия-Романья в знаменитую винотеку.
Вы узнаете:
- Почему название «Доцца» переводится как «душ»
- В каких условиях жили люди в 15 веке, а именно: как готовили еду, стирали одежду и защищались от непрошенных гостей
- Почему одна из башен замка называется «Болонской»
- Кто такие «гиганты Доццы» — Франц, Ангел и Дракон
- Что такое «муралес» и когда они впервые появились в Доцце
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 5 лет. Для детей заготовлены загадки и вопросы на внимательность и сообразительность.
- Входной билет в замок-крепость оплачивается отдельно — €7,5/чел., детям до 18 лет бесплатно. Также по желанию можете заказать дегустацию вин, актуальную стоимость уточняйте в переписке.
- Доцца находится примерно в 30 км от Болоньи. Доехать до места встречи вам нужно самостоятельно: можно на такси (около €50 в одну сторону) либо на электричке от ж/д станций «Имола» или «Кастель-Сан-Пьетро-Терме» (€20 в одну сторону).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Piazza Rocca в городе Доцца
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Болонье
Провела экскурсии для 103 туристов
Я профессиональный гид региона Эмилия-Романья. Выпускница Болонского университета, историк искусства. Проживаю в Болонье с 2007 года, работаю гидом с 2014-го. С огромным удовольствием стану вашим проводником по нашему богатейшему региону, который славится своим художественным наследием, производством эксклюзивных авто и потрясающей кухней. До скорой встречи!Задать вопрос
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