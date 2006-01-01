1 отзыв оставили туристы

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Болонья — ученая, сытая, красная...

5
1 отзыв
Константин К.
Константин К. – Гид из Болоньи
Болонья — ученая, сытая, красная...
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 3 часа
  • 👫 Группа не более 4 человек

  • €150 за человека

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Болонья — ученая, сытая, красная...
Болонья — ученая, сытая, красная...
Ученая красная сытая Болонья — столица ⭐️ региона. Черепичные крыши, драпировки и вездесущий кирпич — всё это красное. Сытая, а значит и богатая, любящая вкусно покушать и не отказывающая себе в удовольствиях. А самый старый европейский университет до сих пор привлекает молодежь со всех уголков света. Символом города являются две наклонившиеся башни: Азинелли и Гаризенда — наследие Средневековья. Даже улицы этого города — уже достопримечательность 🏛️, ведь это не просто улицы, а знаменитые крытые болонские галереи или «портики». Площади богатой Болоньи, воспеваются в песнях итальянских бардов, как самые живые, где деловые болонцы смешиваются с пестрой толпой студентов.
Во время экскурсии 🧭 мы знакомимся с болонскими башнями, портиками, площадью Маджоре, фонтаном Нептуна Дворцом Комунале, церковью Сан-Петронио, Болонским Университетом (Архигимназией), собором Святого Доминика, церковью Санто-Стефано
Начало
🚩 Bologna
Место завершения
🏁 .
Болонья — ученая, сытая, красная...
Болонья — ученая, сытая, красная...
Болонья — ученая, сытая, красная...
Болонья — ученая, сытая, красная...

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  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 4 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Константин К.
Константин К.
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1 отзыв оставили туристы

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