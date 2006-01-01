1 отзыв оставили туристы

Ученая красная сытая Болонья — столица ⭐️ региона. Черепичные крыши, драпировки и вездесущий кирпич — всё это красное. Сытая, а значит и богатая, любящая вкусно покушать и не отказывающая себе в удовольствиях. А самый старый европейский университет до сих пор привлекает молодежь со всех уголков света. Символом города являются две наклонившиеся башни: Азинелли и Гаризенда — наследие Средневековья. Даже улицы этого города — уже достопримечательность 🏛️, ведь это не просто улицы, а знаменитые крытые болонские галереи или «портики». Площади богатой Болоньи, воспеваются в песнях итальянских бардов, как самые живые, где деловые болонцы смешиваются с пестрой толпой студентов.

Во время экскурсии 🧭 мы знакомимся с болонскими башнями, портиками, площадью Маджоре, фонтаном Нептуна Дворцом Комунале, церковью Сан-Петронио, Болонским Университетом (Архигимназией), собором Святого Доминика, церковью Санто-Стефано