1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
От Этрусков до наших дней: уникальное путешествие по Болонье
Погрузитесь в историю и культуру Болоньи, открывая её секреты от Этрусков до современности в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Piazza Maggiore
«Затем вас ждёт знакомство с кулинарными изысками, ведь Болонье есть чем удивить»
12 июня в 09:30
13 июня в 09:30
€147 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья ученая, красная, толстая: путешествие для всей семьи
Приглашаем на увлекательное путешествие по Болонье, где история сочетается с весельем, а ученость - с кулинарными открытиями
«Я покажу вам основные достопримечательности города, расскажу его историю и, чтобы увлечь самых маленьких участников экскурсии, захвачу с собой двух весёлых провожатых: болонских героев комедии масок – доктора Баланцоне и Фаджолино»
10 июня в 08:30
12 июня в 08:30
€160 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья - первое знакомство: индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, прогуливаясь по её знаковым местам: Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое
«Вы познакомитесь с такими известными достопримечательностями города, как:»
15 июня в 09:00
16 июня в 09:00
€120 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Эпоха династии Эсте в облике Феррары: путешествие в историю
Погрузитесь в историю Феррары, следуя по следам династии Эсте. От замков до кулинарных традиций - каждый шаг открывает новую страницу
«Знакомство с символом города – посещение замка XIV века»
22 июня в 10:00
24 июня в 10:00
€240 за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная экскурсия: Живая старина многоликой Болоньи - путешествие в сердце Италии
Вас ждет незабываемое путешествие по Болонье, где история сочетается с современностью, а традиции живут в каждом уголке
Начало: На площади Маджоре
«Путешественникам, которые не ищут энциклопедических знаний о городе, а хотят обзорно познакомиться с его основными достопримечательностями и проникнуться уникальной культурой в легком и душевном формате»
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
120€108 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья - любовь с первого взгляда: путеводитель по городу с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от башен и портиков до секретов старейшего университета и мастерских Микеланджело
Начало: Piazza Maggiore
«Вы неспешно насладитесь центром Болоньи с ее неповторимыми «портиками», увидите главные достопримечательности и неизбежно полюбите старинные улочки, площади и дворы»
1 сен в 10:00
7 сен в 10:00
€118 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Все интересные места Болоньи: путешествие в сердце истории
Погрузитесь в атмосферу Болоньи, где каждый уголок рассказывает уникальную историю, от первого Университета до длиннейших портиков
Начало: Адрес встречи потдоговоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
€180 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Город, где есть все: уникальная обзорная экскурсия по Болонье
Приглашаем на увлекательную прогулку по Болонье, где каждый уголок скрывает свою историю и вкус
Начало: По договоренности
Расписание: Ежедневно (но в пн музеи закрыты)
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 5 чел.
Мини-группа
3 часа
Город рекордов, город-сюрприз: Незабываемая прогулка по Болонье
Познакомьтесь с Болоньей, как никогда раньше, благодаря увлекательной прогулке по её сердцу с опытным гидом
Начало: Piazza 20 Settembre
Расписание: ежедневно в 10:00
Завтра в 14:00
10 июня в 09:00
€160 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- NNika28 мая 2024Это была Евгения - молодая, образованная, начитанная, с исключительным чувством и знаниями из архитектуры, истории и археологии! Мы прошлись неспеша
- ООльга11 мая 2024Спасибо большое за содержательную экскурсию. Было очень интересно и познавательно. Мы с удовольствием воспользовались всеми полученными советами.
- ААлександр11 мая 2024Мы опытные путешественники. Часто пользуемся услугами гидов, нам есть с кем сравнить. Ольга замечательный гид, всем рекомендуем. А Ольге советуем поднять цену за такую интересную экскурсию. 🇬🇷
- ММихаил30 апреля 2024Ольга-лицензированный гид, окончила болонский университет. Специалист, который много лет прожил в этом городе и изнутри знает его жизнь. Встреча и
- ААнна16 апреля 2024Нашим гидом была Евгения. Образованная, внимательная, пунктуальная, приветливая. Что особенно понравилось, это приветствие, Евгения, представилась и рассказала пару слов о
- ВВиктория9 апреля 2024Очень интересная экскурсия! Благодаря Валерии узнали много интересного про город, про страну. Отвечала на все наши вопросы 🙏🏻 Однозначно к рекомендации! Очень теплые воспоминания, послевкусие от первого знакомства с Болоньей
- SSvetlana2 апреля 2024Мы с моей 16-летней дочерью посетили Болонью, и наша экскурсия с Ольгой была просто замечательной! Ольга не только профессиональный гид,
- ННадежда29 марта 2024Все было отлично
- ООльга21 марта 2024Замечательная экскурсия, чудесный гид, очень красивая Болонья
- ААлександр12 марта 2024Вся информация рассказана в очень доступной форме. Ольга, большое спасибо за проведённое с вами время по Болонья
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Обзорные»
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