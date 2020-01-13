25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Открыть удивительный, но недооцененый город, попробовать настоящие тортеллини — и всё это с детьми!

Ольга
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Ольга – ваш гид
Болонья чаще всего «выпадает» из привычных туристических маршрутов по Италии: большинство путешественников едут из Венеции во Флоренцию без остановок и совершенно не замечают этот чудесный город.

Моя задача — не только увлекательно познакомиться вас с Болоньей, но и «открыть» город для самых маленьких путешественников, чтобы им захотелось возвращаться в Болонью снова и снова! Будьте уверены, она того стоит!
131 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2.5 часа
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии25 отзывов
4.92
Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей
Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей

Я покажу вам основные достопримечательности города, расскажу его историю и, чтобы увлечь самых маленьких участников экскурсии, захвачу с собой двух весёлых провожатых: болонских героев комедии масок – доктора Баланцоне и Фаджолино.

Программа

Мы встретимся у памятника Нептуну на одноименной площади Пяьцца дель Неттуно, немного познакомимся и отправимся во дворец Архигимназии. Там подробно узнаем о том, как в прошлом учились студенты старейшего в Европе Болонского университета, посетим знаменитый Анатомический театр и зал Stabat Mater.

В соборе Святого Петрония мы увидим самый длинный в мире «меридиан» – солнечные часы. Дети, да и взрослые, будут в восторге, когда научатся измерять по ним время!

Далее живописные улочки Старого Рынка проведут нас мимо старинных колбасных, сырных и фруктовых лавок – здесь самое время поговорить о том, где находится настоящая родина тальятелле и тортеллини.

Наконец, мы пройдем поприветствовать две знаменитые падающие башни, а после вернемся к нашему другу Нептуну.

При желании я подскажу вам, где можно остановиться на обед и отведать отменные тортеллини! Ну, а после обеда – уже самостоятельно – почему бы вам не подняться на башню Азинелли? Преодолев 498 ступенек, вы будете вознаграждены неповторимым видом на Болонью. Если же ваша семья предпочитает менее активный отдых – можно вернуться на Пьяцца Маджоре и прокатиться на веселом детском поезде.

Организационные детали

  • Прогулка идеально подходит детям от 6 до 12 лет.
  • Дополнительно оплачиваются взрослые билеты во дворец Архигимназии (3 евро/человек). Для детей до 18 лет – вход в музей бесплатный.
  • Необходимая экипировка для нашей экскурсии – удобная обувь и хорошее настроение!
Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей
Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей
Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей
Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей
Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей
Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей
Болонья ученая, красная, толстая — для детей и их родителей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я – мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
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25 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

13 января 2020
Отличная экскурсия, время прошло совершенно незаметно - было очень интересно. Кроме того, Ольга помогла нам купить билеты на башню Азинелли, а также забронировала столик в очень симпатичном ресторанчике. Спасибо!
8 января 2020
Спасибо Ольге за бесподобную экскурсию))все очень понравилось)))рекомендую!
4 января 2020
Great! KidS have been involved!
9 ноября 2019
Ольга очень хороший гид. Имеет великолепные знания и доходчиво доносит информацию до экскурсантов. Мы очень довольны общением с Олей. Кроме этого Ольга - очень приятная, красивая женщина и отзывчивый человек. Мы выражаем Оле большую признательность за проведенное с нами время и надеемся на встречу с ней при посещении Болоньи в следующий раз. Рекомендуем Ольгу при поиске гида. Елена
23 октября 2019
Большое спасибо Ольге за время, потраченное на мою семью. Рассказала, показала нам Болонью со всех сторон. Информации было много, но преподнести эту информацию так, чтобы было интересно, могут не все. А Ольга может, да еще как! Могу смело рекомендовать всем.
Валерий Сергеевич
22 сентября 2019
Доброе время всем , кто читает мои заметки. 21 сентября 2019 г. с большим удовольствием провели время на экскурсии по Болонье вместе с Ольгой. Впечатления самые позитивные. Все время было ощущение , что данную конкретную экскурсию Ольга готовила именно для нас. Рассказывала тепло, живо, с мелкими красочными деталями и мы открыли для себя множество интересных запоминающаяся историй из прошлой и настоящей жизни города. Никуда не торопясь, провела нас по переулочкам старого рынка, вкусно поведала о старинных рецептах Болонской кухни, секретах старых мастеров и кулинаров. Мы узнали множество ярких исторических фактов и любопытных обстоятельств о связи Болоньи с древней Москвой. Если Вам интересна именно такая экскурсия , то рекомендую Ольгу. Не пожалеете. И ещё, Ольга очень заботится о своих гостях и готова помочь и выполнить различные просьбы. Нам , например , не только посоветовала , но и заказала очень вкусные и уютные рестораны на обед и ужин. Огромное ей спасибо за время проведённое в славном городе Болонье.
18 июля 2019
Отличная, содержательная экскурсия, которая подойдёт и взрослым без детей.
13 июля 2019
Прекрасный гид и экскурсия для детей и взрослых
30 июня 2019
Бесподобная экскурсия, очень понравилась всем и внучка 9лет была в восторге!
Ольга проффессионал высшего класса, очень рекомендую.
7 мая 2019
Ольга прекрасный гид, способный заинтересовать и удерживать внимание не только взрослых, но и непоседливого 9-летки. Экскурсия полна подробностей и неожиданных интересных деталей.
Время прошло интересно и незаметно. Очень рекомендую.
Ещё 15 отзывов

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