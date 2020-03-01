10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Сердце города

Знакомство с городом начнется в его сердце — на площади Маджоре. Вашему взору предстанет старинное здание Муниципалитета, дворец Градоуправления и великолепная базилика Сан-Петронио. Но не только знаковые достопримечательности ждут нас на прогулке. Я покажу чарующие необычные места: петляющие средневековые улочки с «портиками», уютные дворики, старинные палаццо самого древнего университета Европы и скрытые от глаз туриста «секреты» и фрески. Вы услышите множество интересных преданий и проникнитесь непередаваемой атмосферой Болоньи.

Культура и традиции болонцев

Осматривая наклоненные башни Азинелли и Гаризенда и храм «Семи церквей» Санто-Стефано, мы поговорим об архитектуре и культуре города. А проходя по студенческой улице Виа Замбони, обсудим современные реалии учебы в Болонском университете, работу в Италии, семейные, бытовые и любовные местные традиции. Вишенкой на торте станет посещение кафе с умопомрачительно вкусным мороженым, кофе и сладостями.

Это будет обзорное, но всестороннее погружение в итальянскую жизнь: вы получите культурное и эстетическое удовольствие, узнаете все о жизни местных и погрузитесь в аутентичную атмосферу. Италия станет ближе, а Болонья точно станет одним из любимых городов!