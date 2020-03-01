10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Исследовать исторический центр, отыскать секретные достопримечательности и узнать о жизни болонцев

Юлия и Лина
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Юлия и Лина – ваш гид
Болонья сочетает в себе очарование небольшого уютного городка с движением и развитием мегаполиса.

Это концентрация Италии: здесь можно встретить представителей всех регионов, носителей всех диалектов и блюда всех типов кухни.

Кроме must-see достопримечательностей, я покажу нетуристические атмосферные местечки и расскажу об истории, культуре и традициях Болоньи!
75 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 6 человек
Встреча — на площади Маджоре
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У этой экскурсии10 отзывов
4.9
Живая старина многоликой Болоньи
Живая старина многоликой Болоньи

Что вас ожидает

Сердце города
Знакомство с городом начнется в его сердце — на площади Маджоре. Вашему взору предстанет старинное здание Муниципалитета, дворец Градоуправления и великолепная базилика Сан-Петронио. Но не только знаковые достопримечательности ждут нас на прогулке. Я покажу чарующие необычные места: петляющие средневековые улочки с «портиками», уютные дворики, старинные палаццо самого древнего университета Европы и скрытые от глаз туриста «секреты» и фрески. Вы услышите множество интересных преданий и проникнитесь непередаваемой атмосферой Болоньи.

Культура и традиции болонцев
Осматривая наклоненные башни Азинелли и Гаризенда и храм «Семи церквей» Санто-Стефано, мы поговорим об архитектуре и культуре города. А проходя по студенческой улице Виа Замбони, обсудим современные реалии учебы в Болонском университете, работу в Италии, семейные, бытовые и любовные местные традиции. Вишенкой на торте станет посещение кафе с умопомрачительно вкусным мороженым, кофе и сладостями.

Это будет обзорное, но всестороннее погружение в итальянскую жизнь: вы получите культурное и эстетическое удовольствие, узнаете все о жизни местных и погрузитесь в аутентичную атмосферу. Италия станет ближе, а Болонья точно станет одним из любимых городов!

Организационные детали

  • Посещение музеев не предполагается
  • Питание в кафе не входит в стоимость экскурсии
Живая старина многоликой Болоньи
Живая старина многоликой Болоньи
Живая старина многоликой Болоньи
Живая старина многоликой Болоньи
Живая старина многоликой Болоньи
Живая старина многоликой Болоньи
Живая старина многоликой Болоньи
Живая старина многоликой Болоньи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура — на площади Маджоре.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия и Лина
Юлия и Лина
Мы — Юлия и Лина, организаторы приключений. Юлия — культуролог-искусствовед, театровед, преподаватель итальянского. Закончила второе высшее в Болонском университете, за 6 лет жизни в Бо (как здесь называют Болонью) нежно полюбила этот город и все его чарующие изюминки. Лина — гид, превосходно погружающий в итальянский мир и увлекающий рассказом об истории, культуре и традициях Италии.
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10 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Экскурсовод Алина, молодая и приятная в общении девушка, активная и доброжелательная. Любит Италию, знает и любит Болонью. Экскурсия с ней прошла легко и интересно. Рассказ был от лица жителя города, который много знает о своей Болонье, в том числе разные полезные в жизни мелочи и детали.
23 февраля 2020
Огромное спасибо Алине за потрясающую экскурсию и за то, что она смогла нас влюбить в Болонью!:)
22 февраля 2020
Прекрасная экскурсия! Всего за несколткр часов нашему гиду, Елене, удалось познакомить нас, практически, со всеми основными достопримечательностями Болоньи.
Экскурсия построена динамично, очень познавательно.
Действительно, в ходе прогулки по городу понимаешь, насколько многолик этот чудесный город.
На следующий день гуляли по городу, узнавая понравившиеся места и посещая рекомендованные гидом музеи.
Отдельное спасибо Елене за подробные и очень полезные рекомендации по интересным кафе и ресторанчикам!)
4 февраля 2020
Заказывали 3х часовую экскурсию по Болонии у Юли и Лины.
Юля-гид - замечательная!
Умница, красавица, любит и знает этот прекрасный город ,интересно рассказывает
и прекрасно владеет речью.
3 часа прошли незаметно, Юля показала нам храмы, дворики и галереи, рассказала
о городских легендах и студенческой жизни.
Порекомендовала нам разные интересные и вкусные места, некоторые из них мы с удовольствием посетили на следующий день.
Спасибо, Юлечка! Удачи!
Спасибо администраторам тура "Живая старина многоликой Болоньи".
4 февраля 2020
Экскурсия была просто потрясающая, удалось пропитаться атмосферой города, а также удивительным образом почувствовать и влюбиться в атмосферу и энергию города! А еще было настолько все интересно и множество нетуристических фактов и сведений, что хотелось превратиться в одно большое ухо и ни на что больше не отвлекаться ((= Теперь однозначно хочется вернуться в Болонью на дольше и попробовать и другие экскурсии у девочек.
18 января 2020
Мы были на экскурсии 4 января, погода была прекрасная, поэтому мы замечательно погуляли по самым красивым местам Болоньи. Экскурсию проводила Лена, она много рассказала нам про Болонью ну и в целом про итальянскую жизнь. Если вы собираетесь в Болонью впервые, то очень рекомендую вам эту экскурсию!!! поскольку вы получите необходимый и полезный объём информации и у вас будет хорошее понимание о городе, его истории и культуре.
15 января 2020
Прекрасная прогулка по городу с Юлией! Хороший, продуманный маршрут.
Юлия отличный рассказчик, влюблена в город и продолжает его исследовать.
Мы замечательно провели время, много увидели и узнали за 3 часа экскурсии.
спасибо!
12 января 2020
Большие благодарности Юлии и Юлии организатору. Экскурсия была отличная, даже не думали, что Болонья нам так классно зайдёт )))! Очень удобный формат прогулки, доступный материал и милые истории. Понравилась сама Юля, желаем ей успехов и радостей! Спасибо большое.
11 января 2020
Экскурсия очень понравилась, за время её проведения (которое пролетело очень быстро, хотя и ходили мы более запланированных трех часов) гиду удалось влюбить нас в Болонью, раскрыв перед нами все её прелести и тайны. Материал экскурсии воспринимается очень легко и интересно. Ещё раз огромное спасибо за проведенную экскурсию и надеемся приехать в Болонью снова! А нашему гиду хочется пожелать дальнейших успехов и не останавливаться на достигнутом, разрабатывать новые и такие же интересные экскурсии!!!
Ксения
16 декабря 2019
Мало просто увидеть город, чтобы его искренне полюбить - надо лучше узнать! За что отдельное большое спасибо Алине, очень уверенно и так «по-итальянски» гуляя по галереям-портикам, давая знания как в Болонском университете , когда хочется не просто слушать, когда увлекают так, что хочется ещё и самому потом сидеть и читать, когда учат даже местным традициям, например, как и где пить кофе) считаю, что цель достигнута, любовь к Болонье привита)

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