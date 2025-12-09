Вы увидите знаковые места Болоньи, характеризующие город лучше всего: площадь Пьяцца Маджоре, фонтан Нептуна, Болонский университет и многое другое.
Я расскажу, где скрываются работы молодого Микеланджело, чем запугивали болонских детей в XVI веке и что связывает Болонью с Москвой.
А в результате вы поймете, что отличает Болонью от других итальянских городов и делает её совершенно неповторимой.
Я расскажу, где скрываются работы молодого Микеланджело, чем запугивали болонских детей в XVI веке и что связывает Болонью с Москвой.
А в результате вы поймете, что отличает Болонью от других итальянских городов и делает её совершенно неповторимой.
Описание экскурсии
Болонья сквозь века
Вы познакомитесь с такими известными достопримечательностями города, как:
- Базилика Сан Петронио — одна из крупнейших церквей Европы. Я расскажу, почему фасад главного собора города оформлен лишь наполовину.
- Пьяцца Маджоре — центральная площадь, скрывающая множество городских легенд и исторических фактов, которыми я обязательно с вами поделюсь.
- Фонтан Нептуна — я расскажу, почему он произвел фурор в XVI веке и до сих пор является одним из главных символов города.
- Две башни, олицетворяющие точку максимального развития Болоньи в эпоху Средневековья.
- Архигимназия — старейшее здание Болонского университета, в стенах которого сохранилось уникальное помещение анатомического театра.
- Комплекс Санто Стефано — вы узнаете, как он связан с Храмом гроба Господня в Иерусалиме.
- Базилика Сан Доменико — я раскрою тайну, основатель какого монашеского ордена здесь похоронен.
- Церковь Санта Мария делла Вита — вы увидите самый высокий купол во всей Болонье.
А еще вы прогуляетесь по узким переулкам с продовольственными лавками и главной студенческой улице виа Дзамбони. Я покажу, каким образом, не покидая границ исторического центра, можно на секунду очутиться в Венеции. Напоследок вы узнаете, куда направлялся фуникулёр, на протяжении нескольких десятилетий являвшийся одним из символов города, и что напоминает о его существовании сейчас.
Организационные детали
- Я могу скорректировать программу экскурсии и ее продолжительность по вашему желанию
- В стоимость экскурсии не включены:
— вход в закрытую часть церкви Санта Мария делла Вита (по желанию) — €8, детям от 6 до 18 лет — €5, детям до 5 лет бесплатно;
— посещение анатомического театра (по желанию) — €10, детям с 13 до 18 лет — €8, детям до 12 лет бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Валерия — ваш гид в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2017 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 229 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Валерия, я москвичка, но уже нескольких лет живу в прекрасном городе Болонья. У меня высшее образование по специальности «Искусствоведение», а также магистерская степень Болонского Университета в этой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 50 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Валерия девушка молодая и энергичная,но уже много знающая.
Это все слагаемые для становления интересного рассказчика. Места для посещения подобраны так,чтобы постоянно держать вас.
Вести интересный диалог с экскурсантами это не просто сухой перерассказ фактов,но и личное эмоциональное участие. У неё это получается.
Желаем ей всего хорошего на этом поприще и спасибо).
Это все слагаемые для становления интересного рассказчика. Места для посещения подобраны так,чтобы постоянно держать вас.
Вести интересный диалог с экскурсантами это не просто сухой перерассказ фактов,но и личное эмоциональное участие. У неё это получается.
Желаем ей всего хорошего на этом поприще и спасибо).
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E
Валерия -одна из лучших экскурсоводов, которых мы находили на просторах данного приложения. а может и самая лучшая. однозначно рекомендую. все и обо всем с очень детальным рассказом, исторической справкой и местным колоритом.
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Валерия прекрасный экскурсовод, очень живо, интересно окунула нас в историю города, провела по самым интересным местам. Мы не заметили,как прошло 2.5 часа👍👍 Обязательно берите обзорную эскурсию по городу! Валерия спасибо вам большое!!!
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М
Один из лучших экскурсоводов, что я встречала ❤️ невероятно скрасила нам поездку!
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Т
Очень очень рекомендую. Прекрасная Валерия, с великолепными знаниями, интересной подачей, правильной речью, структурированным выверенным маршрутом, отличным чувством юмора, радушием и вниманием! чувствовали себя гостями:) спасибо большое ❤️
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С
Валерия прекрасный образованный гид) рекомендую
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