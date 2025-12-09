Основано на последних 30 из 50 отзывов

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А Алексей Валерия девушка молодая и энергичная,но уже много знающая.

Это все слагаемые для становления интересного рассказчика. Места для посещения подобраны так,чтобы постоянно держать вас.

Вести интересный диалог с экскурсантами это не просто сухой перерассказ фактов,но и личное эмоциональное участие. У неё это получается.

Желаем ей всего хорошего на этом поприще и спасибо). Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

E Elena Валерия -одна из лучших экскурсоводов, которых мы находили на просторах данного приложения. а может и самая лучшая. однозначно рекомендую. все и обо всем с очень детальным рассказом, исторической справкой и местным колоритом. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Юлия Валерия прекрасный экскурсовод, очень живо, интересно окунула нас в историю города, провела по самым интересным местам. Мы не заметили,как прошло 2.5 часа👍👍 Обязательно берите обзорную эскурсию по городу! Валерия спасибо вам большое!!! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

М Мария Один из лучших экскурсоводов, что я встречала ❤️ невероятно скрасила нам поездку! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Очень очень рекомендую. Прекрасная Валерия, с великолепными знаниями, интересной подачей, правильной речью, структурированным выверенным маршрутом, отличным чувством юмора, радушием и вниманием! чувствовали себя гостями:) спасибо большое ❤️ Вам был полезен этот отзыв? Да Нет