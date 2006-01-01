Константин К. проводит ещё 6 экскурсий

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Модена — земля моторов, уксуса и теноров

Константин К.
Константин К. – Гид из Болоньи
Модена — земля моторов, уксуса и теноров
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  • 👥Групповая
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €161 за человека

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Модена — земля моторов, уксуса и теноров
Модена — земля моторов, уксуса и теноров
Модена — это город 🏙️, чья жизнь и история 📖 вертятся вокруг Пиацца Гранде. Главная площадь города увидела рождение древнеримской Мутины на античной дороге Эмилия. Эта площадь была свидетельницей спасения города от полчища гуннов святым Геминьянусом, ныне покровителем Модены. Знатный дом Эсте избрал именно Модену своей новой столицей ⭐️ после изгнания из родной Феррары.
Начало и место завершения
🚩 Bologna
Модена — земля моторов, уксуса и теноров
Модена — земля моторов, уксуса и теноров
Модена — земля моторов, уксуса и теноров
Модена — земля моторов, уксуса и теноров
Модена — земля моторов, уксуса и теноров
Модена — земля моторов, уксуса и теноров
Модена — земля моторов, уксуса и теноров
Модена — земля моторов, уксуса и теноров
Модена — земля моторов, уксуса и теноров

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Константин К.
Константин К.
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