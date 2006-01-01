Константин К. проводит ещё 6 экскурсий

Модена — это город 🏙️, чья жизнь и история 📖 вертятся вокруг Пиацца Гранде. Главная площадь города увидела рождение древнеримской Мутины на античной дороге Эмилия. Эта площадь была свидетельницей спасения города от полчища гуннов святым Геминьянусом, ныне покровителем Модены. Знатный дом Эсте избрал именно Модену своей новой столицей ⭐️ после изгнания из родной Феррары.