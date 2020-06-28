Гастрономические экскурсии Болоньи

Найдено 6 экскурсий в категории «Гастрономические» в Болонье на русском языке, цены от €100. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
17 отзывов
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
«Роскошь и гастрономические привычки Болоньи»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
250 за всё до 20 чел.
Модена - родина самых «старых» итальянских кулинарных изысков
Индивидуальная
6 часов
Модена: кулинарное путешествие с дегустацией Пармезана и Бальзамико
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией в Модену. Пармезан, Бальзамико и уникальные дегустации ждут вас
Начало: Piazza 20 Settembre, Bologna
«Что вас ждет Это будет ваш гурман-день»
Расписание: Каждый день, кроме выходных и праздников.
11 июня в 11:00
12 июня в 09:00
210 за всё до 4 чел.
Пармезан, ламбруско и… город с шахматной доской
🚶 Пешая
Индивидуальная
5 часов
Пармезан, ламбруско и живые шахматы: Незабываемое приключение в Болонье
Погрузитесь в мир итальянских традиций с экскурсией, где вас ждет сыр пармезан, вино ламбруско и шахматы с живыми фигурами
Начало: Фонтан Нептуна
«По желанию к дегустации можно добавить обед»
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
480 за всё до 4 чел.
Тур на производство пармезана и бальзамика с дегустацией
🚶 Пешая
Индивидуальная
4 часа
Тур на производство пармезана и бальзамика с дегустацией в Болонье
Погрузитесь в мир итальянских гастрономических традиций с эксклюзивным туром по производству пармезана и бальзамика
Начало: По договоренности
«На производстве ещё очень много интересных деталей о бальзамике, а на дегустации вы попробуете около 15 его видов»
Расписание: По договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
420 за всё до 4 чел.
Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Гастрономическое путешествие по старинному рынку Болоньи: искусство вкуса
Погрузитесь в мир итальянских вкусов на экскурсии по историческому рынку Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и увлекательные истории
Начало: Фонтан Нептуна
«Вы удивитесь, как в небольшом квартале уместилось такое богатство вкусов и гастрономических традиций»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
100 за всё до 10 чел.
Гастрономическая экскурсия в Болонье
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
«Болонья — одна из гастрономических столиц Италии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
200 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Дарья
    28 июня 2020
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
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    за пару часов получить максимально полное представление о городе. Татьяна всё интересно рассказывала, отвечала на любые вопросы, везде меня фотографировала и даже угостила вкусным кофе в местной кофейне =) Подсказала, где можно хорошо пошопиться. После экскурсии я уже отлично ориентировалась сама по центру города. В общем, всем советую!

  • E
    Elena
    10 июля 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
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    - как появился, как развивался, что представляет из себя сегодня. Катастрофически мало время для такого интересного места. Вместе с этим направление задано и есть от чего отталкнуться в следующий приезд!! Татьяна, успехов во всем! Если что, на связи! Елена и Владислав, 21.06.2019

  • E
    Elena
    28 мая 2019
    Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
    Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
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    нашей компании знакомство с Татьяной - одно из самых ярких впечатлений от Италии. Еще раз убедились, что путешествие незабываемым делают не достопримечательности, а знакомство с интересными людьми. Погода нас мягко говоря не радовала)), шел дождь… но Татьяна смогла так организовать экскурсию по улочкам Болоньи, что осталось неизгладимое впечатление от атмосферы вечера, от энергетики Татьяны, от формы подачи информации! Тонко, интеллигентно, с любовью к городу и его истории! Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Гастрономические»

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  1. Болонья на вкус и цвет: шопинг со смыслом
  2. Модена - родина самых «старых» итальянских кулинарных изысков
  3. Пармезан, ламбруско и… город с шахматной доской
  4. Тур на производство пармезана и бальзамика с дегустацией
  5. Гастрономический тур по старинному рынку Болоньи
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  2. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 100 до 480. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Болоньи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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