1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Болонья на вкус и цвет: уникальный шопинг и культурное погружение
Погрузитесь в атмосферу Болоньи: от роскошных бутиков до средневековых улочек и вкуснейшей кухни
Начало: У памятника Гальвани
«Роскошь и гастрономические привычки Болоньи»
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€250 за всё до 20 чел.
Индивидуальная
6 часов
Модена: кулинарное путешествие с дегустацией Пармезана и Бальзамико
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией в Модену. Пармезан, Бальзамико и уникальные дегустации ждут вас
Начало: Piazza 20 Settembre, Bologna
«Что вас ждет Это будет ваш гурман-день»
Расписание: Каждый день, кроме выходных и праздников.
11 июня в 11:00
12 июня в 09:00
€210 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Пармезан, ламбруско и живые шахматы: Незабываемое приключение в Болонье
Погрузитесь в мир итальянских традиций с экскурсией, где вас ждет сыр пармезан, вино ламбруско и шахматы с живыми фигурами
Начало: Фонтан Нептуна
«По желанию к дегустации можно добавить обед»
Расписание: По договоренности
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
€480 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Тур на производство пармезана и бальзамика с дегустацией в Болонье
Погрузитесь в мир итальянских гастрономических традиций с эксклюзивным туром по производству пармезана и бальзамика
Начало: По договоренности
«На производстве ещё очень много интересных деталей о бальзамике, а на дегустации вы попробуете около 15 его видов»
Расписание: По договоренности
Завтра в 21:00
10 июня в 09:00
€420 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Гастрономическое путешествие по старинному рынку Болоньи: искусство вкуса
Погрузитесь в мир итальянских вкусов на экскурсии по историческому рынку Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и увлекательные истории
Начало: Фонтан Нептуна
«Вы удивитесь, как в небольшом квартале уместилось такое богатство вкусов и гастрономических традиций»
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
€100 за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Гастрономическое путешествие по Болонье: сыры, колбасы и вина
Погрузитесь в мир итальянских вкусов с экскурсией по гастрономическому сердцу Болоньи. Вас ждут уникальные дегустации и истории
Начало: У фонтана «Нептун»
«Болонья — одна из гастрономических столиц Италии»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
€200 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДарья28 июня 2020Экскурсия очень понравилась! Я брала индивидуальную экскурсию, была одна. В Болонье была первый раз и всего на пару дней, хотелось
- EElena10 июля 2019Большое спасибо Татьяне за экскурсию по Болонье - отличный ознакомительный маршрут, много интересных фактов, практической информации. Сразу сложилось "понимание" города
- EElena28 мая 2019Хочу выразить благодарность нашему экскурсоводу и очень душевному человеку - Татьяне за прекрасно проведенный вечер в Болонье. По мнению всей
Ответы на вопросы от путешественников по Болонье в категории «Гастрономические»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Болонье
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6
Какие места ещё посмотреть в Болонье
2 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Болонье в июне 2024
Сейчас в Болонье в категории "Гастрономические" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 100 до 480. Туристы уже оставили гидам 17 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
На данных экскурсиях вы обязательно попробуете что-то из местной кухни Болоньи, познакомитесь с местными напитками, едой, десертами и кулинарными изделиями. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии на русском языке. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024