2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Капля истории перед встречей с совершенством

Они были очень разными по стилю и темпераменту — практичный Феруччо Ламборгини, упрямец Энцо Феррари и наш современник, эстет и перфекционист, Орацио Пагани. Но всех их объединяет вера в свою мечту, которую они сумели воплотить в реальность, возведя свои марки «Mаde in Italy» на самый высокий уровень спортивного автомобилестроения. По пути из Болоньи я поделюсь с вами историями их триумфа и подготовлю ко встрече с легендарными моделями.

На повестке дня

Утром мы не медля ни минуты отправимся в автомобильный музей Ламборгини. Набравшись восторга и впечатлений, проследуем в следующий музей — Пагани — и после неспешной прогулки по Модене и традиционного итальянского обеда в ресторане гонщиков доберёмся до Феррари. Здесь же самая сладкая часть программы — тест-драйв лихой и неутомимой спортивной машины! (По вашему желанию).

Кому подойдёт экскурсия

Музеи Ламборгини, Феррари и Пагани будут интересны и профессионалам, и любителям, и детям.