2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Автомобильный тур из Болоньи в Долину Моторов

Ольга
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Ольга – ваш гид
Между Болоньей и Моденой расположилась Долина Моторов — с головокружительными скоростями Ламборгини, Феррари и Пагани.

И поверьте, это настоящий рай для автолюбителей и квинтэссенция итальянского стиля.

Всех поклонников красивой жизни и быстрой езды приглашаю посетить уникальные музеи и фабрики элегантнейших в мире спорткаров!
300 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 5 друзей
На автомобиле
Продолжительность 8 часов
До 6 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии2 отзыва
5
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!

Что вас ожидает

Капля истории перед встречей с совершенством
Они были очень разными по стилю и темпераменту — практичный Феруччо Ламборгини, упрямец Энцо Феррари и наш современник, эстет и перфекционист, Орацио Пагани. Но всех их объединяет вера в свою мечту, которую они сумели воплотить в реальность, возведя свои марки «Mаde in Italy» на самый высокий уровень спортивного автомобилестроения. По пути из Болоньи я поделюсь с вами историями их триумфа и подготовлю ко встрече с легендарными моделями.

На повестке дня
Утром мы не медля ни минуты отправимся в автомобильный музей Ламборгини. Набравшись восторга и впечатлений, проследуем в следующий музей — Пагани — и после неспешной прогулки по Модене и традиционного итальянского обеда в ресторане гонщиков доберёмся до Феррари. Здесь же самая сладкая часть программы — тест-драйв лихой и неутомимой спортивной машины! (По вашему желанию).

Кому подойдёт экскурсия

Музеи Ламборгини, Феррари и Пагани будут интересны и профессионалам, и любителям, и детям.

Организационные детали

  • В стоимость однодневной экскурсии входят услуги лицензированного гида.
  • Эту интереснейшую поездку можно еще более разнообразить — программу я составлю специально для вас (подробности в переписке).
  • Автомобильный тур прекрасно сочетается с дегустациями в окрестностях Модены. По желанию, вместо одного из автомобильных музеев, утро можно начать с познавательной и вкусной поездки на завод по изготовлению сыра «Пармезан». Стоимость экскурсии останется неизменной.
  • По желанию и при наличии мест, помимо музеев, в программу можно включить посещение сборочных линий на одном из заводов — «Ламборгини» или «Пагани» — и увидеть процесс изготовления суперкаров. В этом случае мы подстроим программу нашей экскурсии под доступное время посещения. Посещение сборочной линии забронирую для вас я (на заводе Ламборгини обязательно внесение предоплаты), в весенне-летний период — бронь не менее, чем за 2 недели до поездки. Посещение завода проходит в составе итало- или англоговорящей группы, я стану для вас переводчиком. При включении посещения завода в основную программу увеличивается время и стоимость экскурсии (+40 евро).
  • В стоимость экскурсии не включено:
    — Трансфер на день на комфортабельном минивене Ford Tourneo Custom Sport (7+1) — 220 евро, включая все расходы и ожидание.
  • Билеты в автомобильные музеи:
    — «Ламборгини» — взрослый/15 евро, детский/10 евро, дети до 5 лет — бесплатно
    — «Феррари» Маранелло — взрослый/16 евро, студенты и пенсионеры/14 евро, дети до 19 лет в сопровождении взрослых/6 евро, дети до 5 лет — бесплатно
    — «Пагани» — взрослый/18 евро, детский 12-18 лет/15 евро, детский до 12 лет — бесплатно (музей «Пагани» не работает в воскресенье).
  • Билеты завод + музей (с понедельника по пятницу):
    — «Ламборгини» — взрослый/75 евро, студенты и пенсионеры/72 евро, детский от 6 лет/50 евро (посещение завода возможно с детьми от 6 лет и старше).
    — «Пагани» — взрослый/50 евро, детский от 12 до 18 лет/25 евро, детский до 12 лет — бесплатно.
  • Дегустации сыра «Пармезан» на заводе — 15 евро
  • Тест-драйв на автомобиле Феррари — см. фото. Не забудьте взять права!
  • В Маранелло («Феррари») и на Ламборгини есть возможность пройти тест-драйв за рулем желанного автомобиля. Ну а если вам не терпится испытать восторг и адреналин от сверхскоростей — вам на трек! (Бронь на треке — за месяц. Детали программы с включением трека мы обсудим по переписке).
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться!

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я – мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!
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2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

6 ноября 2019
Большое спасибо Ольге за экскурсию!!! Экскурсия проведена прекрасно в соответствии с нашими пожеланиями и именно в том ритме и направлении как мы хотели! Перед началом экскурсии мы с Ольгой обсудили все наши пожелания и ее рекомендации - в результате получилась прекрасная поездка- экскурсия, на комфортной машине с замечательным водителем-профессионалом. Очень Рекомендуем!!!
30 октября 2019
Мы в восторге от экскурсии, день был насыщенный и незабываемый. Ольга - приятная, милая и коммуникабельная, отвечала на все наши вопросы и учла все пожелания по поводу нашего маршрута. Благодаря Ольге, удалось совместить в одной поезде две дегустации ( пармезан и бальзамический уксус) и посещение музеев Феррари и Ламборгини, а также одноимённой фабрики. В целом, мы остались довольны и можем рекомендовать данную экскурсию

Ольга проводит ещё 1 экскурсию

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