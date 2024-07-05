2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Между Болоньей и Моденой расположилась Долина Моторов — с головокружительными скоростями Ламборгини, Феррари и Пагани. И поверьте, это настоящий рай для автолюбителей и квинтэссенция итальянского стиля. Всех поклонников красивой жизни и быстрой езды приглашаю посетить уникальные музеи и фабрики элегантнейших в мире спорткаров!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Капля истории перед встречей с совершенством

Они были очень разными по стилю и темпераменту — практичный Феруччо Ламборгини, упрямец Энцо Феррари и наш современник, эстет и перфекционист, Орацио Пагани. Но всех их объединяет вера в свою мечту, которую они сумели воплотить в реальность, возведя свои марки «Mаde in Italy» на самый высокий уровень спортивного автомобилестроения. По пути из Болоньи я поделюсь с вами историями их триумфа и подготовлю ко встрече с легендарными моделями.

На повестке дня

Утром мы не медля ни минуты отправимся в автомобильный музей Ламборгини. Набравшись восторга и впечатлений, проследуем в следующий музей — Пагани — и после неспешной прогулки по Модене и традиционного итальянского обеда в ресторане гонщиков доберёмся до Феррари. Здесь же самая сладкая часть программы — тест-драйв лихой и неутомимой спортивной машины! (По вашему желанию).

Кому подойдёт экскурсия

Музеи Ламборгини, Феррари и Пагани будут интересны и профессионалам, и любителям, и детям.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

Автомобильный тур прекрасно сочетается с дегустациями в окрестностях Модены. По желанию, вместо одного из автомобильных музеев, утро можно начать с познавательной и вкусной поездки на завод по изготовлению сыра «Пармезан». Стоимость экскурсии останется неизменной.

В стоимость однодневной экскурсии входят услуги лицензированного гида

Дополнительные расходы

Трансфер на день на комфортабельном минивэне Mercedes (7+1) с лицензированным водителем — €350, или Fiat Panda Cross (3+1) — €180, включая все расходы и ожидание

Билеты в автомобильные музеи:

— «Ламборгини»: взрослый — €18; студенческий — €14, детский с 6 до 18 лет — €6, дети до 5 лет — бесплатно

— «Феррари» Маранелло (высокий сезон): взрослый — €32, студенты и пенсионеры — €24, дети до 19 лет в сопровождении взрослых — €9, дети до 5 лет — бесплатно

—»Феррари» Модена + Маранелло: взрослый — €42; детский с 6 до 18 лет — €18; дети до 5 лет — бесплатно

— «Пагани»: взрослый — €18, детский с 12 до 18 лет — €15, дети до 12 лет — бесплатно (не работает в воскресенье)

Билеты завод + музей (с понедельника по пятницу):

— «Ламборгини»: взрослый — €80, студенты и пенсионеры — €72, дети от 6 лет — €50 (посещение завода возможно с детьми от 6 лет и старше)

— «Пагани»: взрослый — €60, детский от 12 до 18 лет — €25, дети до 12 лет — бесплатно

Дегустации сыра «Пармиджано-Реджано» на заводе: взрослый — €20; детский до 10 лет — €10

Тест-драйв на автомобиле Феррари — см. фото. Не забудьте взять права!

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