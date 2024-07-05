2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Всех поклонников красивой жизни и быстрой езды приглашаю посетить уникальные музеи и фабрики элегантнейших в мире спорткаров!
Описание экскурсии
Капля истории перед встречей с совершенством
Они были очень разными по стилю и темпераменту — практичный Феруччо Ламборгини, упрямец Энцо Феррари и наш современник, эстет и перфекционист, Орацио Пагани. Но всех их объединяет вера в свою мечту, которую они сумели воплотить в реальность, возведя свои марки «Mаde in Italy» на самый высокий уровень спортивного автомобилестроения. По пути из Болоньи я поделюсь с вами историями их триумфа и подготовлю ко встрече с легендарными моделями.
На повестке дня
Утром мы не медля ни минуты отправимся в автомобильный музей Ламборгини. Набравшись восторга и впечатлений, проследуем в следующий музей — Пагани — и после неспешной прогулки по Модене и традиционного итальянского обеда в ресторане гонщиков доберёмся до Феррари. Здесь же самая сладкая часть программы — тест-драйв лихой и неутомимой спортивной машины! (По вашему желанию).
Кому подойдёт экскурсия
Музеи Ламборгини, Феррари и Пагани будут интересны и профессионалам, и любителям, и детям.
Организационные детали
Важно знать до бронирования
- Автомобильный тур прекрасно сочетается с дегустациями в окрестностях Модены. По желанию, вместо одного из автомобильных музеев, утро можно начать с познавательной и вкусной поездки на завод по изготовлению сыра «Пармезан». Стоимость экскурсии останется неизменной.
- В стоимость однодневной экскурсии входят услуги лицензированного гида
Дополнительные расходы
- Трансфер на день на комфортабельном минивэне Mercedes (7+1) с лицензированным водителем — €350, или Fiat Panda Cross (3+1) — €180, включая все расходы и ожидание
- Билеты в автомобильные музеи:
— «Ламборгини»: взрослый — €18; студенческий — €14, детский с 6 до 18 лет — €6, дети до 5 лет — бесплатно
— «Феррари» Маранелло (высокий сезон): взрослый — €32, студенты и пенсионеры — €24, дети до 19 лет в сопровождении взрослых — €9, дети до 5 лет — бесплатно
—»Феррари» Модена + Маранелло: взрослый — €42; детский с 6 до 18 лет — €18; дети до 5 лет — бесплатно
— «Пагани»: взрослый — €18, детский с 12 до 18 лет — €15, дети до 12 лет — бесплатно (не работает в воскресенье)
- Билеты завод + музей (с понедельника по пятницу):
— «Ламборгини»: взрослый — €80, студенты и пенсионеры — €72, дети от 6 лет — €50 (посещение завода возможно с детьми от 6 лет и старше)
— «Пагани»: взрослый — €60, детский от 12 до 18 лет — €25, дети до 12 лет — бесплатно
- Дегустации сыра «Пармиджано-Реджано» на заводе: взрослый — €20; детский до 10 лет — €10
- Тест-драйв на автомобиле Феррари — см. фото. Не забудьте взять права!
Дополнительные опции
- По желанию и при наличии мест, помимо музеев, в программу можно включить посещение сборочных линий на одном из заводов — «Ламборгини» или «Пагани» — и увидеть процесс изготовления суперкаров. В этом случае мы подстроим программу нашей экскурсии под доступное время посещения. Посещение сборочной линии забронирую для вас я (на заводе Ламборгини обязательно внесение предоплаты, только на этом заводе билет для гида платный), в весенне-летний период — бронь не менее, чем за 2 недели до поездки. Посещение завода проходит в составе итало- или англоговорящей группы, я стану для вас переводчиком. При включении посещения завода в основную программу увеличивается время и стоимость экскурсии (+€40)
- В Маранелло («Феррари») и на Ламборгини есть возможность пройти тест-драйв за рулем желанного автомобиля. Ну а если вам не терпится испытать восторг и адреналин от сверхскоростей — вам на трек! (Бронь на треке — за месяц. Детали программы с включением трека мы обсудим в переписке)