2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться

Автомобильный тур из Болоньи в Долину Моторов
Между Болоньей и Моденой расположилась Долина Моторов — с головокружительными скоростями Ламборгини, Феррари и Пагани. И поверьте, это настоящий рай для автолюбителей и квинтэссенция итальянского стиля.

Всех поклонников красивой жизни и быстрой езды приглашаю посетить уникальные музеи и фабрики элегантнейших в мире спорткаров!
5
12 отзывов
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться
Ламборгини, Феррари, Пагани: увидеть, восхититься, прокатиться

Описание экскурсии

Капля истории перед встречей с совершенством

Они были очень разными по стилю и темпераменту — практичный Феруччо Ламборгини, упрямец Энцо Феррари и наш современник, эстет и перфекционист, Орацио Пагани. Но всех их объединяет вера в свою мечту, которую они сумели воплотить в реальность, возведя свои марки «Mаde in Italy» на самый высокий уровень спортивного автомобилестроения. По пути из Болоньи я поделюсь с вами историями их триумфа и подготовлю ко встрече с легендарными моделями.

На повестке дня

Утром мы не медля ни минуты отправимся в автомобильный музей Ламборгини. Набравшись восторга и впечатлений, проследуем в следующий музей — Пагани — и после неспешной прогулки по Модене и традиционного итальянского обеда в ресторане гонщиков доберёмся до Феррари. Здесь же самая сладкая часть программы — тест-драйв лихой и неутомимой спортивной машины! (По вашему желанию).

Кому подойдёт экскурсия

Музеи Ламборгини, Феррари и Пагани будут интересны и профессионалам, и любителям, и детям.

Организационные детали

Важно знать до бронирования

  • Автомобильный тур прекрасно сочетается с дегустациями в окрестностях Модены. По желанию, вместо одного из автомобильных музеев, утро можно начать с познавательной и вкусной поездки на завод по изготовлению сыра «Пармезан». Стоимость экскурсии останется неизменной.
  • В стоимость однодневной экскурсии входят услуги лицензированного гида

Дополнительные расходы

  • Трансфер на день на комфортабельном минивэне Mercedes (7+1) с лицензированным водителем — €350, или Fiat Panda Cross (3+1) — €180, включая все расходы и ожидание
  • Билеты в автомобильные музеи:
    — «Ламборгини»: взрослый — €18; студенческий — €14, детский с 6 до 18 лет — €6, дети до 5 лет — бесплатно
    — «Феррари» Маранелло (высокий сезон): взрослый — €32, студенты и пенсионеры — €24, дети до 19 лет в сопровождении взрослых — €9, дети до 5 лет — бесплатно
    —»Феррари» Модена + Маранелло: взрослый — €42; детский с 6 до 18 лет — €18; дети до 5 лет — бесплатно
    — «Пагани»: взрослый — €18, детский с 12 до 18 лет — €15, дети до 12 лет — бесплатно (не работает в воскресенье)
  • Билеты завод + музей (с понедельника по пятницу):
    — «Ламборгини»: взрослый — €80, студенты и пенсионеры — €72, дети от 6 лет — €50 (посещение завода возможно с детьми от 6 лет и старше)
    — «Пагани»: взрослый — €60, детский от 12 до 18 лет — €25, дети до 12 лет — бесплатно
  • Дегустации сыра «Пармиджано-Реджано» на заводе: взрослый — €20; детский до 10 лет — €10
  • Тест-драйв на автомобиле Феррари — см. фото. Не забудьте взять права!

Дополнительные опции

  • По желанию и при наличии мест, помимо музеев, в программу можно включить посещение сборочных линий на одном из заводов — «Ламборгини» или «Пагани» — и увидеть процесс изготовления суперкаров. В этом случае мы подстроим программу нашей экскурсии под доступное время посещения. Посещение сборочной линии забронирую для вас я (на заводе Ламборгини обязательно внесение предоплаты, только на этом заводе билет для гида платный), в весенне-летний период — бронь не менее, чем за 2 недели до поездки. Посещение завода проходит в составе итало- или англоговорящей группы, я стану для вас переводчиком. При включении посещения завода в основную программу увеличивается время и стоимость экскурсии (+€40)
  • В Маранелло («Феррари») и на Ламборгини есть возможность пройти тест-драйв за рулем желанного автомобиля. Ну а если вам не терпится испытать восторг и адреналин от сверхскоростей — вам на трек! (Бронь на треке — за месяц. Детали программы с включением трека мы обсудим в переписке)

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Болонье
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 1 час 50 минут
Провела экскурсии для 965 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Ольга, я москвичка, уже очень давно живу в Италии. По профессии я филолог и лицензированный гид по Флоренции, провожу экскурсии по любимой Флоренции, а также чудесной Болонье
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и другим городам Эмилии-Романьи. По счастливому стечению обстоятельств, я мама; для школ своих детей я создала яркие детские экскурсии по Флоренции и Болонье. Буду рада познакомить с этими городами ваши школы и семьи!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 12 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
12
4
3
2
1
Валентин
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы посетили все музеи- Ламборгини, Феррари, Пагани, а самое главное мы получили самый лучший тест
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драйв на всех машинах, которые хотели, это просто фантастика, даже на тех, которые теперь недоступны, но Ольга договорилась, огромный ей спасибо, эмоции бьют через край, заказывайте не раздумывая, это стоит всех денег, эмоции и память на всю жизнь.
Отдельно- Ольга просто потрясающий человек и экскурсовод, эксперт высшего качества и уровня, не только в машинах!!!
Ольга Вам огромное спасибо, за прекрасно проведенный день, за участие в нашей проблеме, очень приятно было с Вами познакомиться и пообщаться, удачи Вам и всего самого лучшего и хорошего, доброго и прекрасного.
Экскурсия обязательно к посещению!!!!

Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы+1
Это было просто потрясающе, впечатлений на месяц, память на всю жизнь, великолепная и прекрасная экскурсия, мы
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С
Благодарим Ольгу за чудесно проведённый день!!! По рекомендации Ольги, мы дополняли экскурсию посещением завода по производству сыров. Было очень интересно и зрелищно!!!! Поразили обширные знания Ольги по теме экскурсии (всё-таки
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автомобильная тема))))), но Ольга подробно и интересно рассказала про каждый автомобиль. Т. е. в каждом из трёх музеев, мы услышали подробную историю создания и развития марки и истории всех знаковых авто. Особенные впечатления остались от музея Пагани- авто, как шедевр современного искусства и художественного гения создателя!!!!
Очень рекомендуем данный маршрут и Ольгу, как профессионала в своём деле.

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Виктория
Спасибо большое Ольге за прекрасную экскурсию и за замечательную организацию. Мы, как мне кажется, сделали невозможное - организовав все в последнюю минуту, в столь сложную дату - когда уже почти
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нигде не было мест и билетов. Ольга помогала на всех этапах, перестраивала все маршруты оперативна, была очень внимательна к нашим просьбам - все четко и грамотно! Восторг! Ольга прекрасный гид, знающий свое дело - я абсолютно рекомендую путешествия с ней! Обязательно вернемся и выберем и другие маршруты с Ольгой

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Е
Мы в восторге от экскурсии, день был насыщенный и незабываемый. Ольга - приятная, милая и коммуникабельная, отвечала на все наши вопросы и учла все пожелания по поводу нашего маршрута. Благодаря
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Ольге, удалось совместить в одной поезде две дегустации (пармезан и бальзамический уксус) и посещение музеев Феррари и Ламборгини, а также одноимённой фабрики. В целом, мы остались довольны и можем рекомендовать данную экскурсию

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P
Большое спасибо Ольге за экскурсию!!! Экскурсия проведена прекрасно в соответствии с нашими пожеланиями и именно в том ритме и направлении как мы хотели! Перед началом экскурсии мы с Ольгой обсудили все наши пожелания и ее рекомендации - в результате получилась прекрасная поездка- экскурсия, на комфортной машине с замечательным водителем-профессионалом. Очень Рекомендуем!!!
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Александр
Ольга - великолепный гид по Долине моторов, увлекла нас интереснейшим рассказом о противостоянии Феррари и Ламборгини, показала нам чудесный сырный завод 4 Мадонны, посетила с нами музей и производство Пагани (самые шикарные автомобили), организовала нам тест драйв Феррари. Мы в полном восторге, 10 баллов из пяти!
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