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Флоренции, которые несколько отличаются от стандартных маршрутов. Мы побываем в атмосферных и живописных местах, связанных с историей города. И в то же время вы увидите Флоренцию с неожиданной стороны. А ещё я приглашаю вас отправиться со мной за пределы Флоренции — в регион Кьянти, знаменитый производством красных вин.