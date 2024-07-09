Вы прогуляетесь по садам Боболи и вилле Бардини — в окружении природы и моих рассказов. Я поделюсь любопытными фактами о династии Медичи, а также о растениях вокруг. Предложу разгадать символы, зашифрованные в статуях и фонтанах садов.
Расскажу, почему Медичи питали настоящую страсть к разведению цитрусовых, и ещё много других интересных историй.
Расскажу, почему Медичи питали настоящую страсть к разведению цитрусовых, и ещё много других интересных историй.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что нас ожидает
Вы увидите:
- Сады Боболи — один из самых известных парков в Европе, который принадлежал династии Медичи. Отсюда открываются роскошные виды на город. Каждый фонтан, статуя или дерево смогут рассказать удивительные истории: порой драматичные, иногда забавные, но неразрывно связанные с Медичи и Флоренцией
- Виллу Бардини — ещё один парк, не такой известный, как сады Боболи, но с не менее красивыми пейзажами. Вас также ждут впечатляющая панорама Флоренции и городские достопримечательности, которые мы увидим с высоты
Вы узнаете:
- Как Медичи пришли к власти и что стало ключом к их успеху
- Как роскошный дворец Питти — семейное гнездо династии — «доставали из-под земли» и как благодаря садам Боболи появились другие знаменитые резиденции города
- Где чеканили одну из самых известных золотых монет в Европе — фиорино д’оро — и как её судьба связана с современной Флоренцией
- Как строился главный собор города и купол Брунеллески
- Какие эзотерические послания Медичи оставили в своём саду
- Какие драматичные истории любви могли бы поведать нам представители знаменитой династии, увековеченные в статуях сада
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются билеты в сад Боболи — €13/чел. (при покупке на официальном сайте музеев Флоренции).
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе дворца Питти (Palazzo Pitti)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид во Флоренции
Привет! Я Надя, русскоговорящий лицензированный гид в Италии, в прошлом — телевизионный журналист. Я бы хотела, чтобы вы почувствовали атмосферу настоящей, а не только туристической Италии, поэтому предлагаю экскурсии поЗадать вопрос
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