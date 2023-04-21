4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

На каждой остановке вам будет предложено несколько знаковых вещей на выбор, например, флорентийская золотая монета флорин, герб одного из влиятельнейших флорентийских семейств, цветок лилии. Вы делает выбор, пытаетесь объяснить его и догадаться, с каким местом связан данный предмет. И именно этот выбор задаёт направление экскурсии. Например, куда приведёт вас лавровая ветвь или кольцо с бриллиантом? После того, как вы озвучите свои догадки, мы отправимся к достопримечательности, и я расскажу её историю и объясню её связь с выбранным предметом.
Экскурсия построена так, что вы увидите все знаковые места Флоренции: Дуомо Санта Мария дель Фьоре, Баптистерий, дом и церковь Данте, площадь Синьории, галерею Уффици, Понте Веккьо, церковь Сан Лоренцо и капеллы Медичи. Меняться будет только их порядок в соответствии с выбранным вами предметом.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 211 туристов
Я лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. По первой профессии филолог, кандидат наук. Предлагаю широкий спектр самых различных путешествий по Тоскане, по ее городам — Флоренции, Пизе, Сиене, Сан Джиминьяно, Вольтерре и по малым, почти неизвестным местам и борго — Сан Гальгано, Монтериджони, Бадия а Кольтибуоно. Предлагаю также гастрономические и винные туры.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
14
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3
–
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1
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Е
Елена
Мне очень понравилась подача данной экскурсии- через предмет к основной достопримечательности Флоренции. Некоторым может показаться что это для детей, но это не так. При таком подходе есть интрига и загадка. Знания Ольги истории и культуры не только Италии но и других стран пробуждают желания к дальнейшему познанию и совершенствованию! Огромное спасибо! Елена и Катюша.
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Ольга
Если Вы в меню сразу ищите «Необычные экскурсии», то Вам точно -к Ольге! Как бабушка 7 внуков рекомендую детям. Занимательно, креативно и отличная подача информации. Прекрасный русский язык Ольга украсил нашу прогулку! С уважением к Ольге и с завистью к гостям!
+2
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Г
Галина
Были на экскурсии втроем с очень активным ребёнком 8 лет. Ольга с лёгкостью нашла к нему подход и в интерактивной форме рассказала про основные достопримечательности города. С готовностью отвечала на все вопросы и показала глубокое знание города. Смело могу рекомендовать гида!
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Полина
Спасибо Ольге! Все понравилось)
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Е
Елена
Чем можно удивить бывалых путешественников на 6-й день пребывания во Флоренции? Но… В форме занимательной игры-путешествия Ольга провела нас по знакомым улочкам этого удивительного города и открыла его малоизвестные страницы. Спасибо, Ольга, за Вашу эрудицию и искреннюю любовь к Италии. Всегда приятно встретить человека, который не формально относиться к своей профессии.
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А
Александр
Ольга, очень профессионально и хорошо рассказывает экскурсию. Все было замечательно, но времени для такой экскурсии маловато. Из-за интерактива, если не так выбрать предмет, то в какие нибудь места можно не попасть, но она по желанию сама подсказывает, что лучше выбрать. Все очень хорошо, спасибо Ей.
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