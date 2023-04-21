4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас принять участие в интерактивной обзорной экскурсии по Флоренции. Обычно направление задает гид. На этой экскурсии, каким будет следующий объект, решаете вы или, лучше сказать, за вас решает случай в виде различных предметов, связанных с тем или иным местом Флоренции. В итоге вы увидите основные достопримечательности города, истории которых надолго останутся в памяти, благодаря ассоциации с этими самыми предметами.

Описание экскурсии

На каждой остановке вам будет предложено несколько знаковых вещей на выбор, например, флорентийская золотая монета флорин, герб одного из влиятельнейших флорентийских семейств, цветок лилии. Вы делает выбор, пытаетесь объяснить его и догадаться, с каким местом связан данный предмет. И именно этот выбор задаёт направление экскурсии. Например, куда приведёт вас лавровая ветвь или кольцо с бриллиантом? После того, как вы озвучите свои догадки, мы отправимся к достопримечательности, и я расскажу её историю и объясню её связь с выбранным предметом.

Экскурсия построена так, что вы увидите все знаковые места Флоренции: Дуомо Санта Мария дель Фьоре, Баптистерий, дом и церковь Данте, площадь Синьории, галерею Уффици, Понте Веккьо, церковь Сан Лоренцо и капеллы Медичи. Меняться будет только их порядок в соответствии с выбранным вами предметом.