4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Интерактивный обзорный тур по Флоренции

Выбирайте предметы, связанные с историей достопримечательностей, и задавайте свой маршрут прогулки

Ольга
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Ольга – ваш гид
Приглашаю вас принять участие в интерактивном обзорном туре по Флоренции.

В обычных экскурсиях направление задает гид.

На этой экскурсии, каким будет следующий объект, решаете вы или, лучше сказать, за вас решает случай в виде различных предметов, связанных с тем или иным местом Флоренции.

В итоге вы увидите основные достопримечательности города, истории которых надолго останутся в памяти, благодаря ассоциации с этими самыми предметами.
111 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии4 отзыва
5
Интерактивный обзорный тур по Флоренции
Интерактивный обзорный тур по Флоренции

Программа

На каждой остановке вам будет предложено несколько знаковых вещей на выбор, например, флорентийская золотая монета флорин, герб одного из влиятельнейших флорентийских семейств, цветок лилии. Вы делает выбор, пытаетесь объяснить его и догадаться, с каким местом связан данный предмет. И именно этот выбор задает направление экскурсии. Например, куда приведет вас лавровая ветвь или кольцо с бриллиантом? После того, как вы озвучите свои догадки, мы отправимся к достопримечательности, и я расскажу ее историю и объясню ее связь с выбранным предметом.

Экскурсия построена так, что вы увидите все знаковые места Флоренции: Дуомо Санта Мария дель Фьоре, Баптистерий, дом и церковь Данте, площадь Синьории, галерею Уффици, Понте Веккьо, церковь Сан Лоренцо и капеллы Медичи. Меняться будет только их порядок в соответствии с выбранным вами предметом.

Кто в большинстве случаев сможет догадаться по выбранному предмету, каким будет следующий объект, получит в конце экскурсии небольшой приз.

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Ольга
Ольга
Я - лицензированный гид по Флоренции и Тоскане. По первой профессии филолог, кандидат наук. Предлагаю широкий спектр самых различных путешествий по Тоскане, по ее городам - Флоренции, Пизе, Сиене, Сан Джиминьяно, Вольтерре и по малым, почти неизвестным местам и борго - Сан Гальгано, Монтериджони, Бадия а Кольтибуоно. Предлагаю также гастрономические и винные туры.
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4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 апреля 2019
Очень интересная подача материала, со шкатулкой и предметами в ней, очень хорошо запоминается материал. Мы заказывали экскурсию для школьников 8 и 9 класса, всем понравилось.
21 августа 2017
Ольга, очень профессионально и хорошо рассказывает экскурсию.
Все было замечательно, но времени для такой экскурсии маловато.
Из-за интерактива, если не так выбрать предмет, то в какие нибудь места можно не попасть, но она по желанию сама подсказывает, что лучше выбрать.
Все очень хорошо, спасибо Ей.
27 июля 2017
Чем можно удивить бывалых путешественников на 6-й день пребывания во Флоренции? Но... В форме занимательной игры-путешествия Ольга провела нас по знакомым улочкам этого удивительного города и открыла его малоизвестные страницы. Спасибо, Ольга, за Вашу эрудицию и искреннюю любовь к Италии. Всегда приятно встретить человека, который не формально относиться к своей профессии.
11 июля 2017
Тур прошёл превосходно, гид знает всё прекрасно, экскурсия очень интересная. Обошли много всего и конечно под конец устали и были довольны)

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