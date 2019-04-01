4 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас принять участие в интерактивном обзорном туре по Флоренции. В обычных экскурсиях направление задает гид. На этой экскурсии, каким будет следующий объект, решаете вы или, лучше сказать, за вас решает случай в виде различных предметов, связанных с тем или иным местом Флоренции. В итоге вы увидите основные достопримечательности города, истории которых надолго останутся в памяти, благодаря ассоциации с этими самыми предметами.

Программа

На каждой остановке вам будет предложено несколько знаковых вещей на выбор, например, флорентийская золотая монета флорин, герб одного из влиятельнейших флорентийских семейств, цветок лилии. Вы делает выбор, пытаетесь объяснить его и догадаться, с каким местом связан данный предмет. И именно этот выбор задает направление экскурсии. Например, куда приведет вас лавровая ветвь или кольцо с бриллиантом? После того, как вы озвучите свои догадки, мы отправимся к достопримечательности, и я расскажу ее историю и объясню ее связь с выбранным предметом.

Экскурсия построена так, что вы увидите все знаковые места Флоренции: Дуомо Санта Мария дель Фьоре, Баптистерий, дом и церковь Данте, площадь Синьории, галерею Уффици, Понте Веккьо, церковь Сан Лоренцо и капеллы Медичи. Меняться будет только их порядок в соответствии с выбранным вами предметом.

Кто в большинстве случаев сможет догадаться по выбранному предмету, каким будет следующий объект, получит в конце экскурсии небольшой приз.