98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента.
Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего
Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего
Описание экскурсии
Каждое из зданий олицетворяет одну или сразу несколько исторических эпох, и я расскажу вам о них. Вот наш маршрут:
- Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре, который способен вместить одновременно 30 000 человек, что делает его одним из самых больших кафедральных соборов Европы. Его начали строить в XIII веке и закончили только спустя шесть столетий;
- район Данте Алигьери — великого флорентийца, поэта, дипломата и политика, где расположены самые колоритные средневековые улицы;
- церковь Орсанмикеле XIV века, напоминающую неприступную средневековую крепость;
- самый древний мост Понте Веккьо, который туристы прозвали «золотым», с его многочисленными ювелирными лавками. Он сохранился в своем первоначальном виде с XIV века. Полюбуемся на крытый переход, построенный по заказу великого герцога Козимо, чтобы соединить две резиденции семьи.
- площадь Синьории, политическое сердце города, где вы поймете, почему Флоренцию называют музеем под открытым небом. Именно там расположен Палаццо Веккьо — построенный на фундаменте древнеримского здания, служивший резиденцией многим правителям города и сейчас выполняющий роль мэрии;
- Базилика Святого креста (Санта-Кроче), грандиозная внутренняя часть которой вмещает надгробные памятники Микеланджело, Макиавелли, Галилея и других деятелей, а также капеллы, украшенные восхитительными фресками Джотто и его учеников. Согласно легенде, ее начали строить последователи Франциска Ассизского — святого покровителя Италии. Хотя церковь не раз перестраивалась, ее считают самым крупным пантеоном в Тоскане, вторым после римского.
- набережная реки Арно, чтобы полюбоваться её медленно струящимися водами, которые уже не раз смертельно угрожали городу.
Кроме того, я расскажу, чем «дышит» современная Флоренция и её жители, подскажу, где полакомиться самым вкусным мороженым и отведать знаменитый бифштекс по-флорентийски. Я постараюсь сделать так, чтобы история и современность города стали вам близки и понятны.
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Дуомо
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лидия — ваш гид во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2015 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 5024 туристов
Меня зовут Лидия, с 2000 года я живу и работаю в самом прекрасном городе на земле — Флоренции. Свое первоначальное образование в области культуры я получила в России, окончив Санкт-Петербургский
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 227 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Огромное спасибо за прекрасную экскурсию по Флоренции!
Это было не просто знакомство с городом, а настоящее погружение в его историю, атмосферу и характер. Вы рассказывали очень живо, интересно и с большой
Это было не просто знакомство с городом, а настоящее погружение в его историю, атмосферу и характер. Вы рассказывали очень живо, интересно и с большой
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И
Прекрасная экскурсия!!!
Лидия - Великолепна! Настолько легко и интересно все было, что не передать словами!:)
Все прошло на одном дыхании. Лидия очень эмоционально и интересно рассказывала. Сама подача информации очень легкая. Ребенок 12 лет с удовольствием слушал. Узнали много интересных фактов, которые действительно запомнились. Лидия профессионал своего дела! Рекомендую!
Лидия - Великолепна! Настолько легко и интересно все было, что не передать словами!:)
Все прошло на одном дыхании. Лидия очень эмоционально и интересно рассказывала. Сама подача информации очень легкая. Ребенок 12 лет с удовольствием слушал. Узнали много интересных фактов, которые действительно запомнились. Лидия профессионал своего дела! Рекомендую!
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Очень интересная экскурсия. Бонусом то, что Лидия проводит ещё экскурсии в музей, поэтому может более глубоко погрузить параллельно в искусство. А так в целом, Лидия излагает материал последовательно и доступно, легко усвоить и проследить закономерность. Мы были с тремя детьми 18, 14 и 11 лет, всем было интересно, хотя и тяжеловато немного из за жары.
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E
Экскурсия прошла отлично! Всё было прекрасно организовано, гид очень профессиональный, дружелюбный и интересно рассказывала. Узнали много нового, маршрут был хорошо продуман. Спасибо за замечательную экскурсию и приятную атмосферу! Рекомендуем всем!
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П
Экскурсия по Флоренции была очень интересна и увлекательна много фактов и историй рассказано о достопримечательнастях Флоренции. Посетили много исторических мест, о каждом месте был подробный и интересный рассказ. Хорошо что во Флоренции
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О
очень понравилась экскурсия с Лидией. было информативно, интересно, и не как по учебнику истории. узнали много интересного об истории города и семьи Медичи. Лидия замечательная, легкая и мы замечательно и интересно провели время
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