98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Каждое из зданий олицетворяет одну или сразу несколько исторических эпох, я расскажу вам о них.
Маршрут
Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре, который способен вместить одновременно 30 000 человек, что делает его одним из самых больших кафедральных соборов Европы. Его начали строить в XIII веке и закончили только спустя шесть столетий;
район Данте Алигьери — великого флорентийца, поэта, дипломата и политика, где расположены самые колоритные средневековые улицы;
церковь Орсанмикеле XIV века, напоминающую неприступную средневековую крепость;
самый древний мост Понте Веккьо, который туристы прозвали «золотым», с его многочисленными ювелирными лавками. Он сохранился в своем первоначальном виде с XIV века. Полюбуемся на крытый переход, построенный по заказу великого герцога Козимо, чтобы соединить две резиденции семьи.
площадь Синьории, политическое сердце города, где вы поймете, почему Флоренцию называют музеем под открытым небом. Именно там расположен Палаццо Веккьо — построенный на фундаменте древнеримского здания, служивший резиденцией многим правителям города и сейчас выполняющий роль мэрии;
Базилику Святого креста (Санта-Кроче), грандиозная внутренняя часть которой вмещает в себя надгробные памятники Микеланджело, Макиавелли, Галилея и других деятелей, а также капеллы, украшенные восхитительными фресками Джотто и его учеников. Согласно легенде, ее начали строить последователи Франциска Ассизского – святого покровителя Италии. Хотя церковь не раз перестраивалась, ее считают самым крупным пантеоном в Тоскане, вторым после римского.
набережную реки Арно, чтобы полюбоваться её медленно струящимися водами, которые уже не раз смертельно угрожали городу.
Кроме того, я расскажу чем «дышит» современная Флоренция и её жители, подскажу, где полакомиться самым вкусным мороженым и отведать знаменитый бифштекс по-флорентийски. Я постараюсь сделать так, чтобы история и современность города стали вам близки и понятны.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Местов встречи для начала тура Площадь Дуомо кафедральный собор в.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Меня зовут Лидия, вот уже 17 лет я живу и работаю в самом прекрасном городе на земле — Флоренции. Свое первоначальное образование в области культуры я получила в России, окончив Санкт-Петербургский университет культуры. Продолжила повышать свои знания уже в городе-колыбели эпохи Возрождения. Я лицензированный гид по Флоренции и её окрестностям. Считаю, что профессия ГИДА — это призвание. Важно уметь донести информацию до слушателя в интересной и доступной форме!
Лидия - прекрасная рассказчика, найдет подход к любому слушателю. Время экскурсии пролетело как один миг.
Анна
2 марта 2020
Лидия очень интересно нам все рассказала, провела интересными улицами, вся наша семья получила огромное удовольствие!
Елена
27 января 2020
Мы очень довольны!Экскурсия была и познавательной,и увлекательной.Мы погуляли по улицамиФлоренции,узнали много нового,зашли в разные знаковые места,да и еще попробовали местную кухню!Спасибо,Лидия!
Бахтияр
24 января 2020
Очень приятный человек с прекрасными знаниями. Всем рекомендуем, не пожалеете!
Elena
12 января 2020
Приехав во Флоренцию всего на два дня, хотели получить впечатление и узнать историю этого великолепного города! Лидия доброжелательно встретила нас в отёле и начала знакомить с этим удивительным городом. Расположение нашего отеля, дало возможность сразу начать обзор . Нам повезло, и народу в городе было немного, поэтому успели зайти и осмотреть внутрь собора Санта Марии Фиори. . ЛидиЯ прекрасно и подробно рассказала нам об архитектуре и истории построен.Экскурсия живая и интересна составлена , с рассказами и легендами о жизни тех эпох.Нам понравилась подача материала. С собой у Лидии есть наглядный материал, портреты для понимания рассказа. Путешествовала с дочерью 14 лет, и она осталась в восторге от города, благодаря интересного рассказа экскурсовода.. спасибо за прекрасное время проведённое вместе с Лидией, очень приятное общение и получили информацию и рекомендации куда ещё можно сходить после экскурсии. Рекомендую
Андрей
31 декабря 2019
Лидия отличный гид. Отлично знает историю города, адаптирует свой стиль донесения информации до туристов. Дает очень полезные советы по посещению города.
Сергей
10 ноября 2019
Все понравилось. Лидии большое спасибо. Было интересно. Рекомендую.
Павел
31 октября 2019
Нам очень понравилась экскурсия, охватывает главные места и достопримечательности города, интересная и насыщенная, отдельное спасибо и благодарность гиду Лидии. Мы ошиблись с датой и пришли на день раньше, Лидия вошла в наше положение и буквально через час приехала и провела экскурсию, на следующий день мы с Лидией сходили в галерею Уфицы, это тоже было на высшем уровне. Замечательный экскурсовод, рекомендую.
Арсен
23 октября 2019
Флоренция! Если бы не Лидия то Флоренция так и осталась бы прекрасным загадочным городком! Супер экскурсовод! Настолько легко и очень интересно преподнесла самые яркие моменты в истории Флоренции, что кажется будто всю жизнь там жил и все знаешь! Спасибо огромное! Всем рекомендуем экскурсию по Флоренции с Лидией!
Светлана
30 сентября 2019
Очень грамотно построен маршрут экскурсии. Лидия - профессионал своего дела! Глубокие знания истории. Грамотная речь, красноречивый рассказ невольно окунают в события того времени. Маршрут может быть изменен по вашему желанию. В зависимости от того, что ваш больше интересует. Лидия, человек открытый, коммуникабельный, прекрасный собеседник и внимательный слушатель. Уверена, что она сможет провести экскурсию для людей разных возрастов и интересов.
С уважением,Светлана.
Понятно и интересно о мире шедевров главного музея Флоренции
Великие герцоги Медичи не просто украсили галерею Уффици благородной живописью, статуями и другими ценными работами — они изменили отношение к искусству во всей Европе. Вы поймёте, как это произошло, и соприкоснётесь с шедеврами коллекции музея не как пассивные слушатели, а как исследователи. Специально для этого я припасла «сундучок секретов», который превратит прогулку по Уффици в игру и позволит познакомиться с творениями Филиппо Липпи, Сандро Ботичелли, Леонардо да Винчи, Микеланджело, Рафаэля, Тициана и Караваджо.
Изучить главные достопримечательности на прогулке с акцентом на великой династии
История Флоренции неотделима от жизни могущественной династии Медичи. Вы узнаете, как им удалось создать и сохранить Флоренцию как город-музей. Услышите захватывающие сюжеты о любви, интригах и отравлениях, серьезные и курьезные истории самых выдающихся Медичи — это поможет осознать прошлое города-символа блистательной эпохи Возрождения. При этом я не загружу вас сухими фактами, а маршрут пройдет по всем значимым местам Флоренции.
Познакомиться с творениями Микеланджело и историей самого могущественного рода Флоренции
Капелла Медичи — одно из сокровищ Флоренции, которое просто нельзя обойти вниманием. Здесь соединились потрясающая архитектура итальянского Ренессанса и история самого влиятельного флорентийского рода. На экскурсии вы осмотрите Дворец Медичи, церковь Святого Лаврентия и Капеллу Медичи, узнаете о роли семьи в развитии Флоренции и увидите скульптуры-аллегории, прославившие великого Микеланджело.
Погрузиться в мир изящных искусств и классической скульптуры во втором по важности музее города
Искусство Возрождения — это не только художественные полотна, но и выразительная скульптура. Чтобы составить полное впечатление о творческом наследии того периода во Флоренции, необходимо по меньшей мере посетить галерею Уффици и галерею Академии, которые дополняют друг друга. Последняя была создана в XVI веке и хранит уникальную коллекцию скульптуры, а также живописи. Я проведу вас по залам музея, где выставлены работы лучших мастеров Возрождения и более поздних периодов, а также скульптуры работы Микеланджело и Джамболоньи.
Познакомиться с сокровищами главного флорентийского собора и насладиться панорамой города с высоты
Вы увидите кафедральный собор Дуомо и узнаете, как создавался его огромный купол, какие приемы использовал гениальный архитектор Филиппо Брунеллески и как прочитать библейские сюжеты в его работе. Зайдете в Баптистерий и рассмотрите изящные мозаики и мраморные полы, исследуете музей Опера-дель-Дуомо и увидите шедевры Микеланджело и Донателло. А еще подниметесь на купол Дуомо и впечатлитесь великолепной панорамой Флоренции.
Без скуки и занудства об истории и искусстве на активной прогулке по центру и панорамным местам
Есть разные способы составить впечатление о городе: прогуляться пешком по центру, проехать на машине, прокатиться на лодке по реке. А можно увидеть всю картину сразу, поднявшись на смотровые площадки, откуда так хорошо видны черепичные крыши, дворцы, самые красивые здания центра, скульптуры, цветущие деревья и синее небо. На прогулке я познакомлю вас с особенной Флоренцией — сказочной и таинственной, нежной и героической, полной историй и легенд! И, конечно, с несколькими лучшими видовыми площадками.
Главные достопримечательности, скрытые знаки и настоящая жизнь города на групповой экскурсии
Эта прогулка позволит вам увидеть Флоренцию не как набор исторических декораций, а как многослойный и живой город. Вы изучите главные достопримечательности на площадях Дуомо и Синьории, но также обратите внимание на тайные знаки и послания из прошлого. Поймете, как устроена современная жизнь города и обнаружите ее неразрывные связи с историей. А также узнаете, как живут, о чем думают и где едят флорентийцы.
Красоты города, тайные символы, истории великих династий и творцов на прогулке в мини-группе
Вы узнаете о великих людях прошлого, почему город называют «Колыбелью Ренессанса» и «Музеем под открытым небом», о флорентийском характере, особенностях жизни современной Флоренции, а также типичных блюдах и местах, где можно ими насладиться, почувствовав себя местным жителем! Я покажу самое-самое в этом прекрасном городе и поделюсь увлекательными историями о нём.
Увидеть главные объекты исторического центра за 2 часа и погрузиться в атмосферу города
Добро пожаловать в цветущую Флоренцию! За 2 часа я покажу вам самую интересную часть исторического центра города от Дуомо до дворца Питти, не перегружая датами и именами, рассказывая об интересных особенностях флорентийских достопримечательностей. Приготовьтесь увидеть must-see места Флоренции, а еще получить рекомендации от местного жителя о том, где можно попробовать настоящую тосканскую кухню.
Увидеть знаковые локации, услышать историю города и познать менталитет флорентийцев
Флоренция — город художников, коварных Медичи и особой красоты! На групповой прогулке вы проникнетесь её судьбой: узнаете о жестоких заговорах и местном парламенте, средневековых выборах и менталитете современных жителей. Базилика Сан-Лоренцо, площадь Республики, Уффици, баптистерий и церковь Санта-Мария-Новелла — фоном для интереснейшего рассказа станут лучшие места города.
Понять, почему Флоренция — один из самых прекрасных городов в мире
Я с удовольствием расскажу о средневековой Флоренции, познакомлю вас с шедеврами архитектуры Возрождения и покажу самые интересные, характерные улочки древнего города, а также уникальные площади, церкви, старейший мост через реку Арно… Моя экскурсия поможет вам понять, почему Флоренция по праву считается одним из самых прекрасных городов мира.
Представьте, что Флоренция похожа на многослойный пирог — изящный и воздушный. На первый взгляд кажется, что можно познакомиться с этим городом, просто прогулявшись по его улицам. Но на самом деле легко упустить главное: за парадными фасадами, лепниной и архитектурой разных столетий стоит богатая, насыщенная событиями история, и эта экскурсия — шанс всмотреться в облик города пристальнее. Вы встретитесь с красивейшими памятниками Флоренции и узнаете всё про жизнь города в прошлом и сегодня: как флорентийцы завтракают, что говорят, когда хотят обозвать кого-то дураком, и как здесь принято играть в футбол с давних времён.