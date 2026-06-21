98 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

У Флоренции много лиц, она открывается вам постепенно, и каждое здание в центре является ярким свидетельством того или иного исторического момента.Я познакомлю вас с главными событиями и достопримечательностями города, подарившего

миру таких талантливых людей, как Данте, Микеланджело, Галилея, Макиавелли и Леонардо да Винчи. Вы узнаете о развитии города в Средние века и о могущественном роде Медичи, а также поймёте, почему именно Флоренция в 1865 году стала столицей Итальянского королевства.

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Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Каждое из зданий олицетворяет одну или сразу несколько исторических эпох, и я расскажу вам о них. Вот наш маршрут:

Кафедральный собор Санта Мария дель Фьоре, который способен вместить одновременно 30 000 человек, что делает его одним из самых больших кафедральных соборов Европы. Его начали строить в XIII веке и закончили только спустя шесть столетий;

район Данте Алигьери — великого флорентийца, поэта, дипломата и политика, где расположены самые колоритные средневековые улицы;

церковь Орсанмикеле XIV века, напоминающую неприступную средневековую крепость;

самый древний мост Понте Веккьо, который туристы прозвали «золотым», с его многочисленными ювелирными лавками. Он сохранился в своем первоначальном виде с XIV века. Полюбуемся на крытый переход, построенный по заказу великого герцога Козимо, чтобы соединить две резиденции семьи.

площадь Синьории, политическое сердце города, где вы поймете, почему Флоренцию называют музеем под открытым небом. Именно там расположен Палаццо Веккьо — построенный на фундаменте древнеримского здания, служивший резиденцией многим правителям города и сейчас выполняющий роль мэрии;

Базилика Святого креста (Санта-Кроче), грандиозная внутренняя часть которой вмещает надгробные памятники Микеланджело, Макиавелли, Галилея и других деятелей, а также капеллы, украшенные восхитительными фресками Джотто и его учеников. Согласно легенде, ее начали строить последователи Франциска Ассизского — святого покровителя Италии. Хотя церковь не раз перестраивалась, ее считают самым крупным пантеоном в Тоскане, вторым после римского.

набережная реки Арно, чтобы полюбоваться её медленно струящимися водами, которые уже не раз смертельно угрожали городу.

Кроме того, я расскажу, чем «дышит» современная Флоренция и её жители, подскажу, где полакомиться самым вкусным мороженым и отведать знаменитый бифштекс по-флорентийски. Я постараюсь сделать так, чтобы история и современность города стали вам близки и понятны.