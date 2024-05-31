Экскурсии в сады Боболи во Флоренции

Найдено 7 экскурсий в категории «Сады Боболи» во Флоренции на русском языке, цены от €40. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
Мини-группа
2 часа
21 отзыв
Палаццо Питти: экскурсия по королевскому дворцу Флоренции
Откройте для себя великолепие Палаццо Питти: от королевских садов до сокровищных галерей искусства
Начало: У входа во дворец Питти
Расписание: в среду, четверг и пятницу в 12:00
12 июня в 12:00
13 июня в 12:00
40 за человека
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
2 отзыва
Сады Боболи - шедевр итальянского Ренессанса
Прогулка по Садам Боболи во Флоренции - это уникальная возможность погрузиться в атмосферу итальянского Ренессанса и узнать историю этого великолепного парка
11 июня в 08:00
12 июня в 08:00
114 за всё до 15 чел.
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
Узнайте, почему Палаццо Питти носит имя Питти и как ему не удалось утереть нос Медичи. Посетите Палатинскую галерею и сады Боболи
Начало: У входа во дворец
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
130 за всё до 10 чел.
Флоренция и мода
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Флоренция и мода
Восхититься почтенным Понте Веккьо и оценить наследие итальянских повелителей стиля
Начало: на площади Синьории
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
150 за всё до 10 чел.
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
6 отзывов
Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
Посетите Палаццо Питти и прогуляйтесь по садам Боболи. Оцените шедевры Рафаэля и других мастеров Возрождения, насладитесь панорамными видами на Флоренцию
Начало: У дворца Палаццо Веккьо
11 июня в 13:00
13 июня в 13:00
127 за всё до 10 чел.
Всё, что вы хотели знать о Флоренции за 2 часа (Индивидуальный тур)
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
59 отзывов
Всё о Флоренции за 2 часа: от Дуомо до статуи Давида
Захватывающая прогулка по Флоренции с личным гидом. Откройте для себя историю и культуру города, погрузитесь в атмосферу Ренессанса
Начало: В 5 минутах ходьбы от Ponte Vecchio
Расписание: Любой день и время по договоренности
1 июля в 09:00
125 за всё до 4 чел.
По ту сторону моста
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
По ту сторону моста
Начало: Палаццо Веккио
Расписание: Летом после 18 часов
75 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • А
    Андрей
    31 мая 2024
    Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
    Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в
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    этом году были во Флоренции и среди всех гидов выбрали именно ее. Как и в Сиене, Ирина была на высоте. Ирина обладает великолепными знаниями и сама проводит экскурсии, а не присылает помощников как многие. Всем рекомендую.

  • K
    Kate
    28 мая 2024
    Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
    Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно
    Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсияПрекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсияПрекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия
  • Э
    Элина
    27 мая 2024
    Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
    Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!
  • D
    Damdin
    6 мая 2024
    Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
    Определённо рекомендую Марину как лучшего гида и искусствоведа по истории Флоренции и работам мастеров эпохи Возрождения. Полностью раскрывает замысел автора
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    картины и объяснит малейшие штрихи и приёмы использованные им. Глубоко эрудированная, интеллегентная, легко и просто поделится с вами с любовью к этому городу. Чему мы были только рады и поддались полному очарованию Флоренцией. Палаццо Питти - впечатляющая коллекция щедевров живописи и скульптуры в роскошно оформленных интерьерах дворца. Легкая прогулка по саду Боболи с рассказами об истории от Марины предворяла великолепный дворец.

  • О
    Ольга
    29 апреля 2024
    Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
    Погода нас несколько подвела, но главное не подвел экскурсовод!) Марина - кладезь исторических фактов, очень эрудированная и интеллигентная. Нам очень понравилась экскурсия в её сопровождении. Рекомендуем!
  • В
    Виктор
    30 марта 2024
    Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
    Всё понравилось, отличный гид, прекрасно и понятно рассказывает, может выслушать и ответит на все вопросы. Спасибо
  • О
    Ольга
    3 марта 2024
    Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции
    Замечательная экскурсия! Спасибо Диане за интересный рассказ!
  • Н
    Николай
    20 ноября 2023
    Флоренция и мода
    Интересный тур, приятный профессиональный гид. Спасибо!
  • Т
    Таисия
    19 мая 2023
    Флоренция и мода
    К сожалению, были закрыты на ремонт музей Гуччи и галерея костюма в наше посещение. Это немного разочаровало, в моменте, когда узнали. Гид хороший По улучшению лично мое впечатление - хотелось бы, чтобы были проверены такие моменты заранее.
  • Е
    Елена
    21 августа 2020
    Палаццо Питти - резиденция великих герцогов
    Прекрасная экскурсия. Ирина замечательный гид, человек влюбленный в свою профессию. Палаццо Питти большой музей с огромным количеством экспонатов. Ирина помогла
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    нам увидеть главные шедевры, рассказала историю их создания. По ходу экскурсии мы услышали много интересных историй о самой Флоренции эпохи возрождения и ее обитателях, освежили в памяти множество мифов и легенд, вдохновивших художников на создание представленных в коллекции картин, скульптур и предметов дворцового интерьера. Рекомендую эту экскурсию всем любителям истории и искусства.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Сады Боболи»

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  5. Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день
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  1. Самое главное
  2. Площадь Синьории
  3. Санта-Мария-дель-Фьоре
  4. Галерея Уффици
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Колокольня Джотто
  8. Палаццо Питти
  9. Базилика Санта-Кроче
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в июне 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Сады Боболи" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 40 до 150. Туристы уже оставили гидам 93 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
Экскурсии на русском языке во Флоренции (Италия 🇮🇹) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Сады Боболи», 93 ⭐ отзыва, цены от €40. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Италии. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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