А Андрей Палаццо Питти - резиденция великих герцогов читать дальше этом году были во Флоренции и среди всех гидов выбрали именно ее. Как и в Сиене, Ирина была на высоте. Ирина обладает великолепными знаниями и сама проводит экскурсии, а не присылает помощников как многие. Всем рекомендую. Ирина прекрасный гид по Италии. В прошлом году познакомились с ней во время экскурсии по Сиене и все прошло великолепно, в

K Kate Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции Прекрасная экскурсия для любителей истории, музеев, живописи и красоты. Посещала Флоренцию в не сезон, поэтому экскурсия по сути получилась индивидуальной. Гид в целом вполне профессиональный, но, к сожалению, не «мой» человек, мне было не совсем комфортно. В остальном все замечательно

Э Элина Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день Спасибо, Марина очень опытный гид, приятное общение. Сады прекрасны, Палаццо красив. Как бонус - выставка православных икон коллекции Габсбургов и интересный музей серебра. Рекомендую!

D Damdin Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день читать дальше картины и объяснит малейшие штрихи и приёмы использованные им. Глубоко эрудированная, интеллегентная, легко и просто поделится с вами с любовью к этому городу. Чему мы были только рады и поддались полному очарованию Флоренцией. Палаццо Питти - впечатляющая коллекция щедевров живописи и скульптуры в роскошно оформленных интерьерах дворца. Легкая прогулка по саду Боболи с рассказами об истории от Марины предворяла великолепный дворец. Определённо рекомендую Марину как лучшего гида и искусствоведа по истории Флоренции и работам мастеров эпохи Возрождения. Полностью раскрывает замысел автора

О Ольга Палаццо Питти и сады Боболи за 1 день Погода нас несколько подвела, но главное не подвел экскурсовод!) Марина - кладезь исторических фактов, очень эрудированная и интеллигентная. Нам очень понравилась экскурсия в её сопровождении. Рекомендуем!

В Виктор Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции Всё понравилось, отличный гид, прекрасно и понятно рассказывает, может выслушать и ответит на все вопросы. Спасибо

О Ольга Палаццо Питти - лучший дворец Флоренции Замечательная экскурсия! Спасибо Диане за интересный рассказ!

Н Николай Флоренция и мода Интересный тур, приятный профессиональный гид. Спасибо!

Т Таисия Флоренция и мода К сожалению, были закрыты на ремонт музей Гуччи и галерея костюма в наше посещение. Это немного разочаровало, в моменте, когда узнали. Гид хороший По улучшению лично мое впечатление - хотелось бы, чтобы были проверены такие моменты заранее.