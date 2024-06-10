Винные сокровища Тосканы

Пожалуйста, обратите внимание, что данную экскурсию лучше бронировать за несколько дней, так как я должна буду бронировать посещение винодельни, ресторан и экскурсию по монастырю заранее.

Если мы едем на вашей машине, то подразумеваются расходы только на бензин. Если мы берём трансфер, то дополнительно оплачиваются услуги водителя (обсуждается в переписке при указании количества человек на экскурсии). В среднем услуги водителя стоят 250-300 евро за день (с группы). Если вам интересен данный тур и у вас остались вопросы, пишите, буду вам рада!

Во время экскурсии мы побываем в одном из самых интересных средневековых городов монастырей Тосканы, который позволит нам мысленно перенестись в прошлое, увидеть, как жили средневековые монахи, которые, помимо всего прочего, были одним из тех, кто помог сохранить культуру выращивания виноградников и производства вина в Тоскане. (Иногда монастырь закрыт, в этом случае мы поедем смотреть красивый средневековый городок Кьянти недалеко от Флоренции). Затем мы отправимся на обед в один из местных уютных ресторанов. Здесь вы сможете отведать знаменитый флорентийский стейк, попробовать типичные блюда тосканской кухни и отведать местное красное вино Кьянти Классико или выбрать другое, на ваш вкус. После обеда нас ждёт тур по атмосферной винодельне, где мы побываем в винных погребах, узнаем историю производства легендарного вина Кьянти Классико, а затем, во время дегустации, отведаем несколько красных вин. Во время экскурсии я расскажу вам любопытные факты о самом регионе, например, знали ли вы, что Тоскана лидирует по количеству кабанов среди всей Италии, поэтому не съесть колбаску из кабанчика или не попробовать мясо из кабана — это почти что как не побывать в Тоскане. Мы поговорим об истории вина и о том, как появилось знаменитое вино Кьянти Классико, чем оно отличается от вина Кьянти, и как зародился знаменитый «открыточный» пейзаж Тосканы. Все это поможет вам ещё лучше почувствовать атмосферу настоящей Тосканы. Важная информация: