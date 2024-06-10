На один день мы отправимся из Флоренции в знаменитый на весь мир регион Кьянти, где вы побываете на одной из местных виноделен, попробуете вина «Кьянти Классико», пообедаете в местном уютном
Ближайшие даты:
Время начала: 07:30, 08:30, 09:30, 10:30, 11:30, 12:30, 13:30, 14:30, 15:30
Что вас ожидает:
- Средневековые городки
- Винодельня
- Монастырь
- Природные достопримечательности
Описание экскурсии
Винные сокровища ТосканыВо время экскурсии мы побываем в одном из самых интересных средневековых городов монастырей Тосканы, который позволит нам мысленно перенестись в прошлое, увидеть, как жили средневековые монахи, которые, помимо всего прочего, были одним из тех, кто помог сохранить культуру выращивания виноградников и производства вина в Тоскане. (Иногда монастырь закрыт, в этом случае мы поедем смотреть красивый средневековый городок Кьянти недалеко от Флоренции). Затем мы отправимся на обед в один из местных уютных ресторанов. Здесь вы сможете отведать знаменитый флорентийский стейк, попробовать типичные блюда тосканской кухни и отведать местное красное вино Кьянти Классико или выбрать другое, на ваш вкус. После обеда нас ждёт тур по атмосферной винодельне, где мы побываем в винных погребах, узнаем историю производства легендарного вина Кьянти Классико, а затем, во время дегустации, отведаем несколько красных вин. Во время экскурсии я расскажу вам любопытные факты о самом регионе, например, знали ли вы, что Тоскана лидирует по количеству кабанов среди всей Италии, поэтому не съесть колбаску из кабанчика или не попробовать мясо из кабана — это почти что как не побывать в Тоскане. Мы поговорим об истории вина и о том, как появилось знаменитое вино Кьянти Классико, чем оно отличается от вина Кьянти, и как зародился знаменитый «открыточный» пейзаж Тосканы. Все это поможет вам ещё лучше почувствовать атмосферу настоящей Тосканы. Важная информация:
- Пожалуйста, обратите внимание, что данную экскурсию лучше бронировать за несколько дней, так как я должна буду бронировать посещение винодельни, ресторан и экскурсию по монастырю заранее.
- Если мы едем на вашей машине, то подразумеваются расходы только на бензин. Если мы берём трансфер, то дополнительно оплачиваются услуги водителя (обсуждается в переписке при указании количества человек на экскурсии). В среднем услуги водителя стоят 250-300 евро за день (с группы). Если вам интересен данный тур и у вас остались вопросы, пишите, буду вам рада!
С понедельника по воскресенье с 7:30 до 16 часов.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Средневековые городки
- Винодельня
- Монастырь
- Природные достопримечательности
Что включено
- Экскурсия, перевод с итальянского на русский
Что не входит в цену
- Экскурсия по монастырю (проводится монахами, я перевожу): около 5 евро на одного человека
- Обед в ресторане: средний чек от 45 евро на одного человека
- Тур по винодельне с дегустацией трёх вин: от 25 до 45 евро на одного человека
Место начала и завершения?
По договоренности
Когда и сколько длится?
Когда: С понедельника по воскресенье с 7:30 до 16 часов.
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Отвечу на любые вопросы по номеру +393895671041 WhatsApp
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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