Насладиться Кьянти

Из Флоренции - в пеший тур по живописным холмам с дегустацией вин и деликатесов
Давайте сбежим из Флоренции на один день? Прогуляемся среди живописных тосканских холмов и солнечных виноградников. Побродим по улочкам средневекового городка и выясним, какие тайны хранит регион Кьянти. Попробуем местные вина и деликатесы. И на себе почувствуем, что такое «buon vivere toscano» — умение хорошо жить по-тоскански.
Насладиться Кьянти
Насладиться Кьянти
Насладиться Кьянти
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00

Описание экскурсии

Живописный Греве-ин-Кьянти

Пройдём по сказочной центральной площади городка и полюбуемся игрушечными домиками. Заглянем в уютное историческое кафе — выпьем капучино и попробуем миндальные печенья. Зайдём и в атмосферный магазинчик, где вы узнаете кое-что любопытное о традициях региона и находчивости местных жителей.

Тосканские просторы и Монтефьоралле

Отправимся на прогулку среди живописных виноградников Кьянти! Отсюда открываются изумительные панорамы — добавьте к ним аромат кипарисов, яркие краски зелени и неба, средневековые замки — и вы почувствуете себя в самом сердце Тосканы. Прогуляемся и по узким улочкам крошечного средневекового городка, который входит в список самых красивых «борго» в Италии — Монтефьоралле.

Вина и деликатесы

Мы посетим одно из местных винных хозяйств — вас ждёт дегустация нескольких красных вин, мясных и сырных деликатесов. А пока вы наслаждаетесь вкусом, я расскажу, как Кьянти Классико из напитка для крестьян и рабочих превратилось в одно из самых признанных вин в мире.

После экскурсии (по желанию) мы можем заглянуть в энотеку, где собраны вина со всей Италии — и вы сможете отведать ещё несколько бокалов вина.

Организационные детали

  • От Флоренции до места начала экскурсии можно добраться на автобусе — 5 евро/чел. в одну сторону или на такси — от 110 евро в одну сторону, время в пути — около часа. Транспорт в стоимость экскурсии не входит
  • Отдельно оплачивается заказ в кафе, дегустация вин и нарезки из прошутто и сыров — около 35–45 евро/чел. Лучше взять с собой наличные
  • Если вы не пьете вино или не едите мясные/молочные продукты — сообщите об этом заранее, мы найдём решение
  • Пешая часть экскурсии — примерно 6 км, есть несколько небольших подъёмов. Пожалуйста, заранее оцените свои физические возможности
  • Летом рекомендую начинать экскурсию пораньше, чтобы избежать обеденной жары в Кьянти

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В центре Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Флоренции

ИндивидуальныеПешеходныеМожно с детьмиЛетниеПрирода и пейзажиВыездныеГастрономическиеНа весь деньТосканаДегустационные турыИз центраВинные туры

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