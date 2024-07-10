Давайте сбежим из Флоренции на один день? Прогуляемся среди живописных тосканских холмов и солнечных виноградников. Побродим по улочкам средневекового городка и выясним, какие тайны хранит регион Кьянти. Попробуем местные вина и деликатесы. И на себе почувствуем, что такое «buon vivere toscano» — умение хорошо жить по-тоскански.

Описание экскурсии

Живописный Греве-ин-Кьянти

Пройдём по сказочной центральной площади городка и полюбуемся игрушечными домиками. Заглянем в уютное историческое кафе — выпьем капучино и попробуем миндальные печенья. Зайдём и в атмосферный магазинчик, где вы узнаете кое-что любопытное о традициях региона и находчивости местных жителей.

Тосканские просторы и Монтефьоралле

Отправимся на прогулку среди живописных виноградников Кьянти! Отсюда открываются изумительные панорамы — добавьте к ним аромат кипарисов, яркие краски зелени и неба, средневековые замки — и вы почувствуете себя в самом сердце Тосканы. Прогуляемся и по узким улочкам крошечного средневекового городка, который входит в список самых красивых «борго» в Италии — Монтефьоралле.

Вина и деликатесы

Мы посетим одно из местных винных хозяйств — вас ждёт дегустация нескольких красных вин, мясных и сырных деликатесов. А пока вы наслаждаетесь вкусом, я расскажу, как Кьянти Классико из напитка для крестьян и рабочих превратилось в одно из самых признанных вин в мире.

После экскурсии (по желанию) мы можем заглянуть в энотеку, где собраны вина со всей Италии — и вы сможете отведать ещё несколько бокалов вина.

Организационные детали