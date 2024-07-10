Из Флоренции - в пеший тур по живописным холмам с дегустацией вин и деликатесов
Давайте сбежим из Флоренции на один день? Прогуляемся среди живописных тосканских холмов и солнечных виноградников. Побродим по улочкам средневекового городка и выясним, какие тайны хранит регион Кьянти. Попробуем местные вина и деликатесы. И на себе почувствуем, что такое «buon vivere toscano» — умение хорошо жить по-тоскански.
Пройдём по сказочной центральной площади городка и полюбуемся игрушечными домиками. Заглянем в уютное историческое кафе — выпьем капучино и попробуем миндальные печенья. Зайдём и в атмосферный магазинчик, где вы узнаете кое-что любопытное о традициях региона и находчивости местных жителей.
Тосканские просторы и Монтефьоралле
Отправимся на прогулку среди живописных виноградников Кьянти! Отсюда открываются изумительные панорамы — добавьте к ним аромат кипарисов, яркие краски зелени и неба, средневековые замки — и вы почувствуете себя в самом сердце Тосканы. Прогуляемся и по узким улочкам крошечного средневекового городка, который входит в список самых красивых «борго» в Италии — Монтефьоралле.
Вина и деликатесы
Мы посетим одно из местных винных хозяйств — вас ждёт дегустация нескольких красных вин, мясных и сырных деликатесов. А пока вы наслаждаетесь вкусом, я расскажу, как Кьянти Классико из напитка для крестьян и рабочих превратилось в одно из самых признанных вин в мире.
После экскурсии (по желанию) мы можем заглянуть в энотеку, где собраны вина со всей Италии — и вы сможете отведать ещё несколько бокалов вина.
Организационные детали
От Флоренции до места начала экскурсии можно добраться на автобусе — 5 евро/чел. в одну сторону или на такси — от 110 евро в одну сторону, время в пути — около часа. Транспорт в стоимость экскурсии не входит
Отдельно оплачивается заказ в кафе, дегустация вин и нарезки из прошутто и сыров — около 35–45 евро/чел. Лучше взять с собой наличные
Если вы не пьете вино или не едите мясные/молочные продукты — сообщите об этом заранее, мы найдём решение
Пешая часть экскурсии — примерно 6 км, есть несколько небольших подъёмов. Пожалуйста, заранее оцените свои физические возможности
Летом рекомендую начинать экскурсию пораньше, чтобы избежать обеденной жары в Кьянти
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Надежда — ваш гид во Флоренции
Привет! Я Надя, русскоговорящий лицензированный гид в Италии, в прошлом — телевизионный журналист. Я бы хотела, чтобы вы почувствовали атмосферу настоящей, а не только туристической Италии, поэтому предлагаю экскурсии по читать дальше
Флоренции, которые несколько отличаются от стандартных маршрутов. Мы побываем в атмосферных и живописных местах, связанных с историей города. И в то же время вы увидите Флоренцию с неожиданной стороны. А ещё я приглашаю вас отправиться со мной за пределы Флоренции — в регион Кьянти, знаменитый производством красных вин.