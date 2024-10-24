Набережная реки Арно – экскурсии во Флоренции

Найдено 3 экскурсии в категории «Набережная реки Арно» во Флоренции на русском языке, цены от €130. Расписание для бронирования на ноябрь, декабрь и январь в 2024 году
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Пешая
1 отзыв
6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
450 за всё до 10 чел.
Энергия флорентийских впечатлений
Пешая
3 часа
Индивидуальная
Энергия флорентийских впечатлений
Начало: Площадь Santa Maria Novella
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
150 за всё до 30 чел.
Флоренция как на ладони
Пешая
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Флоренция как на ладони
Начало: Площадь piazza della Reppublica
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
130 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Д
    Денис
    24 октября 2024
    Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
    Экскурсия по Флоренции с Наташей в сентябре 2024 г. -это одно из самых ярких впечатлений об Италии. 6-часовая прогулка превратилась
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    в увлекательное приключение, где зачастую мы сами становились героями исторических событий) Наталья, не перегружая датами, влюбила нас в этот потрясающий город с первых минут. Искрометное чувство юмора, увлеченность своим делом и голова-энциклопедия- это Наташа! Спасибо Наталье, за такую прекрасную экскурсию. Рекомендуем!

  • И
    Ибрагим
    29 сентября 2023
    Обзорная экскурсия по Флоренции
    Очень хороший и активный гид. Всё рассказала,показала и ответила на все наши вопросы и не только о экскурсии
  • И
    Илона
    15 апреля 2022
    Обзорная экскурсия по Флоренции
    Экскурсия прошла идеально! Мы провели замечательно 2 часа с Натальей, очень интересно рассказывала и показала нам основные достопримечательности Флоренции.

Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Набережная реки Арно»

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  2. Площадь Синьории
  3. Галерея Уффици
  4. Санта-Мария-дель-Фьоре
  5. Палаццо Веккьо
  6. Баптистерий
  7. Базилика Санта-Кроче
  8. Колокольня Джотто
  9. Палаццо Питти
  10. Площадь Республики
Сколько стоит экскурсия по Флоренции в ноябре 2024
Сейчас во Флоренции в категории "Набережная реки Арно" можно забронировать 3 экскурсии от 130 до 450. Туристы уже оставили гидам 1 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.94 из 5
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