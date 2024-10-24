6 часов
Индивидуальная
до 10 чел.
Расширенная обзорная экскурсия по Флоренции
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 18:00
Завтра в 09:00
€450 за всё до 10 чел.
3 часа
Индивидуальная
Энергия флорентийских впечатлений
Начало: Площадь Santa Maria Novella
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€150 за всё до 30 чел.
2 часа
Индивидуальная
до 3 чел.
Флоренция как на ладони
Начало: Площадь piazza della Reppublica
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
25 ноя в 09:00
€130 за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ДДенис24 октября 2024Экскурсия по Флоренции с Наташей в сентябре 2024 г. -это одно из самых ярких впечатлений об Италии. 6-часовая прогулка превратилась
- ИИбрагим29 сентября 2023Обзорная экскурсия по ФлоренцииОчень хороший и активный гид. Всё рассказала,показала и ответила на все наши вопросы и не только о экскурсии
- ИИлона15 апреля 2022Обзорная экскурсия по ФлоренцииЭкскурсия прошла идеально! Мы провели замечательно 2 часа с Натальей, очень интересно рассказывала и показала нам основные достопримечательности Флоренции.
Ответы на вопросы от путешественников по Флоренции в категории «Набережная реки Арно»
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