Во время индивидуальной экскурсии из Флоренции вы сможете попробовать лучшие вина региона, узнать о процессе их
5 причин купить эту экскурсию
- 🍷 Дегустация знаменитых вин Кьянти
- 🏰 Посещение средневековых городков
- 👨👩👧👦 Индивидуальный подход
- 🌄 Живописные виды Тосканы
- 📚 Исторические и культурные открытия
Что можно увидеть
- Сан Джиминиано
- Чертальдо Альто
- Винное хозяйство Гуиччирдини-Строцци
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Сан Джиминиано
Уникальный по своей архитектуре средневековый город, охраняемый ЮНЕСКО, известный своими башнями и особой атмосферой. Его очень важно посетить, чтобы узнать, чем жил тосканский регион в XV столетии.
Посещение семейной винодельни
Здесь я объясню, что такое Кьянти, чем это вино так знаменито и как правильно его выбрать. А хозяева, в свою очередь, покажут процесс производства тосканского вина от выращивания лозы до бутылирования готового продукта и предложат продегустировать несколько типов вина.
Чертальдо Альто
Этот городок позволит вам проникнуться духом средневековья, насладится тишиной и спокойствием, перед тем как снова окунуться в суету городской жизни. Этот небольшой уютный городок сохранил до нынешних времен свой оригинальный облик. Он связан с именем Джованни Боккаччо, известного писателя эпохи итальянского Возрождения, автора романа «Декамерон», который родился и умер именно здесь.
Винное хозяйство Гуиччирдини-Строцци
Дополнительно (не входит в стандартную экскурсию, нужно заказывать заранее) вы можете посетить винное хозяйство одной из старейших аристократических фамилий в Тоскане — Гуиччирдини-Строцци (о которых Владимир Познер снял фильм “Их Италия”). Князь Строцци — настоящий флорентиец, представитель древнего аристократического рода. Его предки вершили историю не только Тосканы и Италии, но и всей Европы. Вином семья Строцци-Гуиччардини занимается с XV века, о виноградниках поместья писали еще Данте и Петрарка.
Мне бы хотелось, чтобы во время прогулки вы получили как можно больше удовольствия, как эстетического, так и гастрономического, ведь именно итальянцы, как никто другой, умеют радоваться жизни! Любоваться пейзажами, архитектурными памятниками и пить вино – самый лучший из возможных способов на время почувствовать себя местным жителем.
Организационные детали
Экскурсия начинается из города Чертальдо, куда вы можете добраться на электричке (примерно 50 мин, 6 евро в одну сторону из Флоренции), я встречу вас прямо у поезда, и мы поедем на моей машине по всем описанным в экскурсии местам.
Дополнительные расходы
- Дегустация 4-5 вин с типичными тосканскими закусками (сыр, прошутто, брускетта) в семейной винодельне или в средневековом замке-винодельне — 20-25 евро с человека
- Посещение старинного винного погреба и дегустация 4-5 вин знаменитой семьи Гуиччирдини-Строцци — 20 евро/чел.
- Посещение городских музеев Сан Джиминиано и Чертальдо Альто (если будет желание и время) Входной билет — от 4 до 12 евро/чел.
- Можно добавить в экскурсию посещение семейной сыроварни с дегустацией тосканских сыров ручной работы — стоимость 18 евро/чел.
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Ответы на вопросы
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Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
P.s: Если поедете в Сиену, а это обязательно! Закладывайте 3-4 часа, за 2 невозможно насладиться этим городком.
Столько увидели, столько узнали, в стольких местах Тосканы побывали. А какой прекрасный гид, сколько в Татьяне знаний и четкое и последовательное изложение! Все логично. Не было скучно ни минуты!
Татьяна, огромная тебе благодарность🫶🏻⭐️
Вспоминаем с теплотой и улыбкой🙏🏻
P.S. Италия-волшебная страна.