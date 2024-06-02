Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур

Погрузитесь в атмосферу Тосканы, наслаждаясь вином Кьянти и посещая средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Узнайте больше о вине и его производстве
Тоскана славится своими живописными холмами, покрытыми оливковыми деревьями и виноградниками, а также знаменитым вином Кьянти.

Во время индивидуальной экскурсии из Флоренции вы сможете попробовать лучшие вина региона, узнать о процессе их
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производства и посетить средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо.

Сан Джиминиано, охраняемый ЮНЕСКО, известен своими башнями и уникальной атмосферой, а Чертальдо Альто позволит вам проникнуться духом средневековья и насладиться тишиной и спокойствием.

Дополнительно можно заказать посещение винного хозяйства Гуиччирдини-Строцци, одной из старейших аристократических фамилий в Тоскане. Виноградники этого хозяйства упоминались еще Данте и Петраркой.

Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления, сочетая эстетическое и гастрономическое удовольствие, и позволит почувствовать себя настоящим жителем Тосканы

4.98
174 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  1. 🍷 Дегустация знаменитых вин Кьянти
  2. 🏰 Посещение средневековых городков
  3. 👨‍👩‍👧‍👦 Индивидуальный подход
  4. 🌄 Живописные виды Тосканы
  5. 📚 Исторические и культурные открытия

Что можно увидеть

  • Сан Джиминиано
  • Чертальдо Альто
  • Винное хозяйство Гуиччирдини-Строцци
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сан Джиминиано

Уникальный по своей архитектуре средневековый город, охраняемый ЮНЕСКО, известный своими башнями и особой атмосферой. Его очень важно посетить, чтобы узнать, чем жил тосканский регион в XV столетии.

Посещение семейной винодельни

Здесь я объясню, что такое Кьянти, чем это вино так знаменито и как правильно его выбрать. А хозяева, в свою очередь, покажут процесс производства тосканского вина от выращивания лозы до бутылирования готового продукта и предложат продегустировать несколько типов вина.

Чертальдо Альто

Этот городок позволит вам проникнуться духом средневековья, насладится тишиной и спокойствием, перед тем как снова окунуться в суету городской жизни. Этот небольшой уютный городок сохранил до нынешних времен свой оригинальный облик. Он связан с именем Джованни Боккаччо, известного писателя эпохи итальянского Возрождения, автора романа «Декамерон», который родился и умер именно здесь.

Винное хозяйство Гуиччирдини-Строцци

Дополнительно (не входит в стандартную экскурсию, нужно заказывать заранее) вы можете посетить винное хозяйство одной из старейших аристократических фамилий в Тоскане — Гуиччирдини-Строцци (о которых Владимир Познер снял фильм “Их Италия”). Князь Строцци — настоящий флорентиец, представитель древнего аристократического рода. Его предки вершили историю не только Тосканы и Италии, но и всей Европы. Вином семья Строцци-Гуиччардини занимается с XV века, о виноградниках поместья писали еще Данте и Петрарка.

Мне бы хотелось, чтобы во время прогулки вы получили как можно больше удовольствия, как эстетического, так и гастрономического, ведь именно итальянцы, как никто другой, умеют радоваться жизни! Любоваться пейзажами, архитектурными памятниками и пить вино – самый лучший из возможных способов на время почувствовать себя местным жителем.

Организационные детали

Экскурсия начинается из города Чертальдо, куда вы можете добраться на электричке (примерно 50 мин, 6 евро в одну сторону из Флоренции), я встречу вас прямо у поезда, и мы поедем на моей машине по всем описанным в экскурсии местам.

Дополнительные расходы

  • Дегустация 4-5 вин с типичными тосканскими закусками (сыр, прошутто, брускетта) в семейной винодельне или в средневековом замке-винодельне — 20-25 евро с человека
  • Посещение старинного винного погреба и дегустация 4-5 вин знаменитой семьи Гуиччирдини-Строцци — 20 евро/чел.
  • Посещение городских музеев Сан Джиминиано и Чертальдо Альто (если будет желание и время) Входной билет — от 4 до 12 евро/чел.
  • Можно добавить в экскурсию посещение семейной сыроварни с дегустацией тосканских сыров ручной работы — стоимость 18 евро/чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В городе Чертальдо (Кьянти) или по договоренности во Флоренции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 174 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Полина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Полина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Полина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Полина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Полина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Полина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Полина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Константин)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Константин)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Константин)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Константин)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Константин)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Константин)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Константин)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Константин)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Вера)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Вера)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Вера)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Вера)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Вера)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Вера)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Вера)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Вера)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Вера)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Валентина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Валентина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Валентина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Валентина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Валентина)Из Флоренции в Тоскану на Кьянти Тур (Валентина)
П
2 июня 2024
Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.
Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.Нам очень понравился этот день в Тоскане. С Татьяной было очень интересно, программа была составлена идеально.
М
25 мая 2024
Великолепная экскурсии,за время которой посетили 2 винодельческих хозяйства. Оба расположены в уникальных по красоте местах. Здесь можно наслаждаться прекрасным вином и любоваться живописными окрестностями. Затем побывали в двух средневековых городках:Сан-Джиминьяно
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и Чертальдо,побродить по узким улочкам которых было чрезвычайно приятно. Дополнительный бонус:дегустация вкуснейших сыров и мороженое из известной Gelateria Dondoli. Татьяна-обаятельный и общительный человек. Всё было организовано продумано и чётко. Однозначно рекоменую посещение экскурсии всем,кто хочет увидеть настоящую Тоскану.

Д
17 мая 2024
Остались очень довольны экскурсией, Татьяна чудо❤️ Изумительные пейзажи и незабываемые впечатления гарантированы!
П
8 мая 2024
Отличная экскурсия, очень рекомендую!
А
7 мая 2024
Экскурсия нетривиальная, интересная и вкусная) Приятный бонус - знакомство с княгиней Натальей
К
1 мая 2024
Очень приятная девушка! Сан Джимиано очень красивый и аутентичный город! Рекомендую!
Оксана
26 апр 2024
С Татьяной мы великолепно провели день и посетили такие уголки Тосканы, о которых без ее участия вряд ли бы даже узнали. Было очень интересно, Татьяна прекрасный рассказчик и легкий человек. Смело могу рекомендовать этот тур.
Г
19 апр 2024
Если хотите себе в экскурсоводы приятного, обаятельного и знающего тему человека, то вам точно к Татьяне. Все наши пожелания были учтены! Провели замечательный душевный день в Тоскане. По рекомендации приобрели отличное вино и сыр!!! Спасибо еще
Константин
2 апр 2024
Это тот тур о котором мы мечтали! Все было превосходно, Татьяна, встретила как родных! Я сам гид и я просто отдыхал в тот день. Так приятно, попасть в руки к профессионалу. Нет ни одного недочета, единственное время слишком быстро летит… …
P.s: Если поедете в Сиену, а это обязательно! Закладывайте 3-4 часа, за 2 невозможно насладиться этим городком.
Это тот тур о котором мы мечтали! Все было превосходно, Татьяна, встретила как родных! Я самЭто тот тур о котором мы мечтали! Все было превосходно, Татьяна, встретила как родных! Я самЭто тот тур о котором мы мечтали! Все было превосходно, Татьяна, встретила как родных! Я самЭто тот тур о котором мы мечтали! Все было превосходно, Татьяна, встретила как родных! Я самЭто тот тур о котором мы мечтали! Все было превосходно, Татьяна, встретила как родных! Я самЭто тот тур о котором мы мечтали! Все было превосходно, Татьяна, встретила как родных! Я самЭто тот тур о котором мы мечтали! Все было превосходно, Татьяна, встретила как родных! Я самЭто тот тур о котором мы мечтали! Все было превосходно, Татьяна, встретила как родных! Я сам
Вера
26 фев 2024
Татьяна превратила наш день в бесконечный восторг и восхищение! Рядом с таким замечательным человеком интересно все: и сыроварня, и графский палаццо, винодельня, экоферма, Сан Жеменьяно! Восторг! Спасибо от всего сердца!
Татьяна превратила наш день в бесконечный восторг и восхищение! Рядом с таким замечательным человеком интересно все:Татьяна превратила наш день в бесконечный восторг и восхищение! Рядом с таким замечательным человеком интересно все:Татьяна превратила наш день в бесконечный восторг и восхищение! Рядом с таким замечательным человеком интересно все:Татьяна превратила наш день в бесконечный восторг и восхищение! Рядом с таким замечательным человеком интересно все:Татьяна превратила наш день в бесконечный восторг и восхищение! Рядом с таким замечательным человеком интересно все:Татьяна превратила наш день в бесконечный восторг и восхищение! Рядом с таким замечательным человеком интересно все:Татьяна превратила наш день в бесконечный восторг и восхищение! Рядом с таким замечательным человеком интересно все:Татьяна превратила наш день в бесконечный восторг и восхищение! Рядом с таким замечательным человеком интересно все:Татьяна превратила наш день в бесконечный восторг и восхищение! Рядом с таким замечательным человеком интересно все:
И
6 янв 2024
Офигительеый тур! Эмоции на пике!
Столько увидели, столько узнали, в стольких местах Тосканы побывали. А какой прекрасный гид, сколько в Татьяне знаний и четкое и последовательное изложение! Все логично. Не было скучно ни минуты!
Татьяна, огромная тебе благодарность🫶🏻⭐️
Вспоминаем с теплотой и улыбкой🙏🏻
Ким
26 ноя 2023
Чудесная экскурсия! Прекрасная Татьяна! Дух захватывающие виды Тосканы, вкусный сыр, ароматное оливковое масло, отличная винная дегустация, и вишенкой на торте прелестный городок Сан-Джамильяно с самым вкусным в мире (доказано конкурсами) мороженным.
В
16 окт 2023
Татьяна — замечательный гид и человек. Очень интересно рассказывала и о Тоскане, и о винах, и о сырах. Показала чудесные виды. Спасибо!
R
15 окт 2023
Татьяна большой профессионал своего дела. Большое Ей спасибо за прекрасный день. Все было четко организовано.

P.S. Италия-волшебная страна.
В
7 окт 2023
Эта поездка была для нас - вишенка на торте! Очень приятные воспоминания и интересные фотографии. Стоит поехать, нам понравилось. Мы ездим много, есть с чем сравнить.

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