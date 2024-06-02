Тоскана славится своими живописными холмами, покрытыми оливковыми деревьями и виноградниками, а также знаменитым вином Кьянти.Во время индивидуальной экскурсии из Флоренции вы сможете попробовать лучшие вина региона, узнать о процессе их

производства и посетить средневековые городки Сан Джиминиано и Чертальдо. Сан Джиминиано, охраняемый ЮНЕСКО, известен своими башнями и уникальной атмосферой, а Чертальдо Альто позволит вам проникнуться духом средневековья и насладиться тишиной и спокойствием. Дополнительно можно заказать посещение винного хозяйства Гуиччирдини-Строцци, одной из старейших аристократических фамилий в Тоскане. Виноградники этого хозяйства упоминались еще Данте и Петраркой. Экскурсия подарит вам незабываемые впечатления, сочетая эстетическое и гастрономическое удовольствие, и позволит почувствовать себя настоящим жителем Тосканы

за 1 человека или €130 за человека, если вас больше

от €150 за 1 человека или €130 за человека, если вас больше

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Сан Джиминиано

Уникальный по своей архитектуре средневековый город, охраняемый ЮНЕСКО, известный своими башнями и особой атмосферой. Его очень важно посетить, чтобы узнать, чем жил тосканский регион в XV столетии.

Посещение семейной винодельни

Здесь я объясню, что такое Кьянти, чем это вино так знаменито и как правильно его выбрать. А хозяева, в свою очередь, покажут процесс производства тосканского вина от выращивания лозы до бутылирования готового продукта и предложат продегустировать несколько типов вина.

Чертальдо Альто

Этот городок позволит вам проникнуться духом средневековья, насладится тишиной и спокойствием, перед тем как снова окунуться в суету городской жизни. Этот небольшой уютный городок сохранил до нынешних времен свой оригинальный облик. Он связан с именем Джованни Боккаччо, известного писателя эпохи итальянского Возрождения, автора романа «Декамерон», который родился и умер именно здесь.

Винное хозяйство Гуиччирдини-Строцци

Дополнительно (не входит в стандартную экскурсию, нужно заказывать заранее) вы можете посетить винное хозяйство одной из старейших аристократических фамилий в Тоскане — Гуиччирдини-Строцци (о которых Владимир Познер снял фильм “Их Италия”). Князь Строцци — настоящий флорентиец, представитель древнего аристократического рода. Его предки вершили историю не только Тосканы и Италии, но и всей Европы. Вином семья Строцци-Гуиччардини занимается с XV века, о виноградниках поместья писали еще Данте и Петрарка.

Мне бы хотелось, чтобы во время прогулки вы получили как можно больше удовольствия, как эстетического, так и гастрономического, ведь именно итальянцы, как никто другой, умеют радоваться жизни! Любоваться пейзажами, архитектурными памятниками и пить вино – самый лучший из возможных способов на время почувствовать себя местным жителем.

Организационные детали

Экскурсия начинается из города Чертальдо, куда вы можете добраться на электричке (примерно 50 мин, 6 евро в одну сторону из Флоренции), я встречу вас прямо у поезда, и мы поедем на моей машине по всем описанным в экскурсии местам.

Дополнительные расходы