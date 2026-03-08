17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи

Продегустировать знаменитое красное и полюбоваться живописными холмами
Навстречу долинам с виноградниками и кипарисами — эта поездка приведет вас в Кьянти, известный винодельческий регион Тосканы.

Вы побываете в старинном борго и средневековом городке, узнаете о вкусах края, местных сортах
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винограда и о славе сухого вина Chianti Classico. А затем продегустируете его и другие виды в одном из замков. И в итоге увидите Тоскану, какую ее ждешь, — сошедшую с идеальной открытки!

4.8
69 отзывов
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи

Описание экскурсии

Идиллические пейзажи Тосканы

Из Флоренции путь лежит в самую известную часть Тосканы — Кьянти. Дорогу украсят ровные ряды виноградников, серебристые оливковые рощи, стройные кипарисы и огромные сосны. Я расскажу о борьбе Флоренции и Сиены за эту территорию и об ее специфике, почему эта долина полна средневековых замков, и зачем на вершинах холмов в Тоскане расположены крохотные самобытные борго — деревеньки-форты. Мы поедем в самое сердце долины — зону Кьянти Классико — и сделаем 4-5 остановок, чтобы полюбоваться видами и продегустировать местные вина. Вы узнаете о самых знаменитых тосканских винах и почему именно чёрный петух красуется на каждой бутылке вина Кьянти Классико.

Вкусы региона

Мы заедем в городок Греве-ин-Кьянти, где регулярно проводятся винные фестивали и ярмарки, зайдём в старинную мясную лавку, которая принадлежит одной итальянской семье с 1844 года и больше похожа на музей! Вы увидите сырный погреб 13 века и грот для выдержки мяса. Я расскажу о мясных деликатесах и особенностях тосканской кухни. Вы сможете попробовать прошутто из дикого кабана или деликатесной свинки породы чинта сенезе, а так же вкуснейший пекорино — сыр из овечьего молока с фисташками или трюфелем.

Дегустация вина

В зависимости от дня проведения экскурсии я предложу вам на выбор несколько вариантов дегустаций вина: это может быть небольшая семейная винодельня или средневековый замок.
Я расскажу, какими винами знаменита долина Кьянти и об особенностях виноделия в этой зоне. А после вы продегустируете 3-4 вида вина: Chianti Classico Anata, Chianti Classico Reserva и Super Tuscany wines. Дегустация может быть может быть дополнена тосканскими закусками: нежнейшим прошутто, финоккьоной, салями из дикого кабана и кростинни с пате из печени или ароматнейшими помидорами с базиликом.
В большинстве винных хозяйств нас примет сам владелец-винодел, вы сможете задать ему любые вопросы, а также попробовать биологическое оливковое масло и бальзамический соус.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером Suzuki Swift Gibrid
  • Визит в выбранный замок или дегустация вин оплачивается дополнительно — от €10 до €35 с чел.
  • Экскурсия начинается и заканчивается в центре Флоренции, т. к. это зона ограниченного движения для машин. Именно поэтому мы с вами встречаемся не у вашего отеля. Если для вас это критично, напишите мне адрес и я постараюсь предложить более близкое место встречи, но это может вызвать дополнительные расходы. Если вы хотите, чтобы я забрала вас из отеля за пределами Флоренции, также пишите заранее
  • В большинстве замков и винных хозяйств я провожу экскурсию для вас сама или перевожу рассказ хозяина/сотрудника винодельни, но в некоторых местах прогулка по замку и дегустация проходит на английском языке. Если для вас и вашей компании это критично, обязательно напишите. Я предложу вам замок, где смогу пойти с вами и переводить
  • Красивые фото на фоне тосканских холмов, виноградников или замка, я с удовольствием сделаю для вас (на телефон)
  • Если вас больше 4 человек, я могу организоваться водителя с микроавтобусом. Стоимость — €320-350
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
piazzale Porta Romana
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов во Флоренции
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 709 туристов
Я на Трипстере с 2018 года. Проведу для вас экскурсию лично или предложу кого-то из моих коллег-единомышленников. Все мы — лицензированные гиды, объединённые любовью к Флоренции и Тоскане. Среди нас есть профессиональные сомелье и фотографы. Работаем только индивидуально. Наша цель — познакомить вас с красотой Тосканы, погрузить в культуру и эногастрономию этой удивительной части Италии.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на последних 30 из 69 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Поездка сегодня прошла чудесно. Олеся рассказывала об истории Тосканы с таким энтузиазмом и так непринужденно. Видно, как любит Флоренцию и все, что с ней связано. Такой неподдельный интерес к предмету
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своего рассказа вдохновляет. Захотелось прочитать Данте "Божественную комедию". Обязательно вернусь в прекрасную Тоскану. Если хочется ощутить размах природных красот Тосканы и продегустировать и узнать о винах Кьянти, специалитеты, рекомендую эту экскурсию!

Поездка сегодня прошла чудесно. Олеся рассказывала об истории Тосканы с таким энтузиазмом и так непринужденно. Видно,
Поездка сегодня прошла чудесно. Олеся рассказывала об истории Тосканы с таким энтузиазмом и так непринужденно. Видно,
Поездка сегодня прошла чудесно. Олеся рассказывала об истории Тосканы с таким энтузиазмом и так непринужденно. Видно,
Поездка сегодня прошла чудесно. Олеся рассказывала об истории Тосканы с таким энтузиазмом и так непринужденно. Видно,
Поездка сегодня прошла чудесно. Олеся рассказывала об истории Тосканы с таким энтузиазмом и так непринужденно. Видно,
Поездка сегодня прошла чудесно. Олеся рассказывала об истории Тосканы с таким энтузиазмом и так непринужденно. Видно,
Поездка сегодня прошла чудесно. Олеся рассказывала об истории Тосканы с таким энтузиазмом и так непринужденно. Видно,
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Руслан
Очень красивая и вкусная поездка)
Останавливались в красивых местах для фото, продегустировали вино и отобедали у Маурисио - было шикарно! Взяли бутылочку вина и оливковое масло - уж очень понравилось)
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Natalia
Мы остались в полном восторге от данной экскурсии!
Елена забрала нас в назначенном месте и повезла по нереально красивым местам!

Очень много рассказывала об исторических фактах. Много где останавливались и фотографировались!

Посетили магазины, ферму винодела! Продегустировали различные вида вин в сочетании с пастой и закусками.

Спасибо вам большое за такую организацию, мы остались довольны ❤️
Мы остались в полном восторге от данной экскурсии!
Мы остались в полном восторге от данной экскурсии!
Мы остались в полном восторге от данной экскурсии!
Мы остались в полном восторге от данной экскурсии!
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А
Елена - отличный гид и пунктуальный человек, влюбила нас в Тоскану, рассказала много интересного о вине, о жизни в Италии в целом, об итальянцах и конечно показала красивые места.
Мы заранее не посмотрели маршрут, в нем к сожалению нет дороги Гладиатора, туда лучше ехать самостоятельно из Сиены, но это нас не сильно расстроило, будет повод вернуться в Италию.
Елена - отличный гид и пунктуальный человек, влюбила нас в Тоскану, рассказала много интересного о вине,
Елена - отличный гид и пунктуальный человек, влюбила нас в Тоскану, рассказала много интересного о вине,
Елена - отличный гид и пунктуальный человек, влюбила нас в Тоскану, рассказала много интересного о вине,
Елена - отличный гид и пунктуальный человек, влюбила нас в Тоскану, рассказала много интересного о вине,
Елена - отличный гид и пунктуальный человек, влюбила нас в Тоскану, рассказала много интересного о вине,
Елена - отличный гид и пунктуальный человек, влюбила нас в Тоскану, рассказала много интересного о вине,
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В
Прекрасный вариант экскурсии по холмам Тосканы
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Michael
Очень приятно было познакомиться с Еленой. Хороший рассказчик, все было прекрасно. Нас ждали на винодельне, очень хорошая организация на всем протяжение дня.
Очень приятно было познакомиться с Еленой. Хороший рассказчик, все было прекрасно. Нас ждали на винодельне, очень
Очень приятно было познакомиться с Еленой. Хороший рассказчик, все было прекрасно. Нас ждали на винодельне, очень
Очень приятно было познакомиться с Еленой. Хороший рассказчик, все было прекрасно. Нас ждали на винодельне, очень
Очень приятно было познакомиться с Еленой. Хороший рассказчик, все было прекрасно. Нас ждали на винодельне, очень
Очень приятно было познакомиться с Еленой. Хороший рассказчик, все было прекрасно. Нас ждали на винодельне, очень
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