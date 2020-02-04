17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи

Продегустировать знаменитое красное и полюбоваться живописными холмами

Елена
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Елена – ваш гид
Навстречу долинам с виноградниками и кипарисами — эта поездка приведет вас в Кьянти, известный винодельческий регион Тосканы.

Вы побываете в старинном борго и средневековом городке, узнаете о вкусах края, местных сортах винограда и о славе сухого вина Chianti Classico.

А затем продегустируете его и другие виды в одном из замков.

И в итоге увидите Тоскану, какую ее ждешь, — сошедшую с идеальной открытки!
От 120 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
На автомобиле
Продолжительность 5 часов
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча piazzale Porta Romana
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У этой экскурсии17 отзывов
4.88
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи

Что вас ожидает

Идиллические пейзажи Тосканы
Из Флоренции путь лежит в самую известную часть Тосканы — Кьянти. Дорогу украсят ровные ряды виноградников, серебристые оливковые рощи, стройные кипарисы и огромные сосны, а я расскажу о борьбе Флоренции и Сиены за эту территорию и об ее специфике. Тоскана — это также крохотные самобытные борго (деревеньки). Вы заедете в старинное борго Montefioralle, прогуляетесь по средневековым каменным улочкам и почувствуете спокойствие места, где кажется, что время остановилось.

Вкусы региона в городке Greve-in-Chianti
В городе-сердце Кьянти, где регулярно проводятся винные фестивали и ярмарки, зайдем в старинную мясную лавку с сырным погребом. Вы сможете попробовать колбаску из дикого кабана или породы Cinta senese и вкуснейший пекорино, сыр из овечьего молока.

Дегустация вина в тосканском замке
В зависимости от дня экскурсии я предложу вам на выбор несколько замков. Но в любом случае это будет красивое место, а по дороге к нему вы сможете сделать фото на фоне тосканских холмов, виноградников или дороги с кипарисами. Сначала вы прогуляетесь по замку и узнаете о его истории, об особенностях виноделия в этой зоне. А после продегустируете три вида вина: Chianti Classico, Reserva и Super Tuscany wines. Местный эксперт расскажет об особенностях каждого, а также предложит попробовать биологическое оливковое масло и бальзамический соус.

По желанию дегустацию можно дополнить типичными тосканскими закусками (нежнейшее прошутто, финокьену, салями из дикого кабана и другие угощения, идеально сочетающиеся с предложенными винами) или полноценным обедом.

Организационные детали

  • Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проводится на моем автомобиле Citroen Picasso.
  • Выбранная дегустация оплачивается дополнительно (от 15 до 32€ с человека).
  • Прогулка по замку и дегустация проходит на английском языке, если для вас и вашей компании это критично, обязательно напишите. Я предложу вам замок, где смогу пойти с вами и переводить.
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи
Та самая Тоскана: вино в замке Кьянти и пейзажи

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура piazzale Porta Romana.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Елена
Елена
Всем привет! Меня зовут Елена, родилась в Москве, большую часть жизни провела в Одессе и, однажды приехав во Флоренцию, влюбилась в этот удивительный город. Здесь я встретила свою любовь и резко поменяла профессию скучного банкира на жизнерадостного гида. Я люблю кухню Тосканы, ее вина, знаю о регионе уже чуть больше, чем муж-флориентиец. Мне нравится знакомить людей с удивительным городом, богатым самобытной историей и вкусной едой. Каждая прогулка индивидуальна и зависит от ваших предпочтений, но не влюбиться во Флоренцию после нее вы точно не сможете!
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17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

4 февраля 2020
Отличная экскурсия, спасибо Елене. Все как мы и хотели- красивые пейзажи, прекрасное вино, отличный ресторан с тосканскими видами и интересные факты.
17 октября 2019
Были на экскурсии 8 октября 2019г. остались в полном восторге., Елена прекрасный гид, очень интересный продуманный маршрут, организация дегустации на высшем уровне. Регион Тоскана - оставляет невероятные впечатления. Рекомендую !!!!
16 октября 2019
Елена, спасибо вам за прекрасную экскурсию! вспоминаем с любовью!)
23 августа 2019
Весело, интересно, ВКУСНО!!! Рекомендуем!
13 июня 2019
Хочется поблагодарить Елену за экскурсию - это было то самое начало знакомство с Тосканой, как я себе и представляла :) посмотрели красивейшие пейзажи, посетили настоящую винодельню и прониклись атмосферой средневековья. Впечатлений много, с удовольствием порекомендую экскурсию и экскурсовода!
11 июня 2019
замечательно было уехать из томящайся от жары Флоренции в холмы и виноградники. А в замке Елена нам рассказала намного больше и интереснее, чем местный гид. От всего сердца спасибо за этот замечательный день :)
4 июня 2019
Если вы хотите провести отличный день за непринуждённой беседой, увидеть потрясающие виды Тосканы, продегустировать различные вина долины Кьянти, то вам обязательно сюда! Елена, большое спасибо за профессиональный подход к своему делу!
21 мая 2019
Елена отлично организовала экскурсию. Об’ект для посещения был выбран в соответствии с нашими пожеланиями. В ходе посещения виллы Виньямаджо много интересной информации. Именно от гида, а не от сотрудников на вилле, получили мастер-класс по дегустации вина. Вилла расположена на холме. На территории красивый небольшой сад. Дегустацию можно считать полноценным ланчем. Кьянти классико (два вида), домашний хлеб, масло, мясные закуски, сыр и десертное вино с кантучини. Поскольку, как и многие, планировали привезти из поездки домой дары Тосканы, все покупали на месте после дегустации, а не во Флоренции, где жили. После виллы посетили очаровательный городок Монтефьоралле. Застывшее средневековье, узкие каменные улочки между каменными домами. Конечно, в Тоскане огромное количество таких деревенек. Но эта выглядит одной из наиболее уютных, возможно, благодаря небольшому размеру. Но обращаю внимание, что в пасмурную и ветреную погоду может быть прохладно. Хотя мы были в мае, который выдался не самым тёплым. Летом, наверное, все иначе. Спасибо Елене за интересное путешествие и интеллигентную подачу материала!
19 мая 2019
Экскурсия очень понравилась! Гид всё очень хорошо рассказала и показала. Увидели красивые места, узнали много интересного. Рекомендуем!
9 мая 2019
Спасибо Лене за доставленное удовольствие! С её лёгкой руки мы тоже влюбились в Тоскану!
В экскурсии понравилось всё! Выбор маршрута, стремление показать красоту Тосканы и сделать понятной жизнь в замке. Замок очень красив! Приветливые хозяева! Замечательная дегустация!
А уж Греве-ин-Кьянти покорил навсегда!
Огромное спасибо Лене за профессионализм и доброжелательность!
Ещё 7 отзывов

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