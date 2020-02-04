17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Идиллические пейзажи Тосканы

Из Флоренции путь лежит в самую известную часть Тосканы — Кьянти. Дорогу украсят ровные ряды виноградников, серебристые оливковые рощи, стройные кипарисы и огромные сосны, а я расскажу о борьбе Флоренции и Сиены за эту территорию и об ее специфике. Тоскана — это также крохотные самобытные борго (деревеньки). Вы заедете в старинное борго Montefioralle, прогуляетесь по средневековым каменным улочкам и почувствуете спокойствие места, где кажется, что время остановилось.

Вкусы региона в городке Greve-in-Chianti

В городе-сердце Кьянти, где регулярно проводятся винные фестивали и ярмарки, зайдем в старинную мясную лавку с сырным погребом. Вы сможете попробовать колбаску из дикого кабана или породы Cinta senese и вкуснейший пекорино, сыр из овечьего молока.

Дегустация вина в тосканском замке

В зависимости от дня экскурсии я предложу вам на выбор несколько замков. Но в любом случае это будет красивое место, а по дороге к нему вы сможете сделать фото на фоне тосканских холмов, виноградников или дороги с кипарисами. Сначала вы прогуляетесь по замку и узнаете о его истории, об особенностях виноделия в этой зоне. А после продегустируете три вида вина: Chianti Classico, Reserva и Super Tuscany wines. Местный эксперт расскажет об особенностях каждого, а также предложит попробовать биологическое оливковое масло и бальзамический соус.

По желанию дегустацию можно дополнить типичными тосканскими закусками (нежнейшее прошутто, финокьену, салями из дикого кабана и другие угощения, идеально сочетающиеся с предложенными винами) или полноценным обедом.