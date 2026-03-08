17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

винограда и о славе сухого вина Chianti Classico. А затем продегустируете его и другие виды в одном из замков. И в итоге увидите Тоскану, какую ее ждешь, — сошедшую с идеальной открытки!

Описание экскурсии

Идиллические пейзажи Тосканы

Из Флоренции путь лежит в самую известную часть Тосканы — Кьянти. Дорогу украсят ровные ряды виноградников, серебристые оливковые рощи, стройные кипарисы и огромные сосны. Я расскажу о борьбе Флоренции и Сиены за эту территорию и об ее специфике, почему эта долина полна средневековых замков, и зачем на вершинах холмов в Тоскане расположены крохотные самобытные борго — деревеньки-форты. Мы поедем в самое сердце долины — зону Кьянти Классико — и сделаем 4-5 остановок, чтобы полюбоваться видами и продегустировать местные вина. Вы узнаете о самых знаменитых тосканских винах и почему именно чёрный петух красуется на каждой бутылке вина Кьянти Классико.

Вкусы региона

Мы заедем в городок Греве-ин-Кьянти, где регулярно проводятся винные фестивали и ярмарки, зайдём в старинную мясную лавку, которая принадлежит одной итальянской семье с 1844 года и больше похожа на музей! Вы увидите сырный погреб 13 века и грот для выдержки мяса. Я расскажу о мясных деликатесах и особенностях тосканской кухни. Вы сможете попробовать прошутто из дикого кабана или деликатесной свинки породы чинта сенезе, а так же вкуснейший пекорино — сыр из овечьего молока с фисташками или трюфелем.

Дегустация вина

В зависимости от дня проведения экскурсии я предложу вам на выбор несколько вариантов дегустаций вина: это может быть небольшая семейная винодельня или средневековый замок.

Я расскажу, какими винами знаменита долина Кьянти и об особенностях виноделия в этой зоне. А после вы продегустируете 3-4 вида вина: Chianti Classico Anata, Chianti Classico Reserva и Super Tuscany wines. Дегустация может быть может быть дополнена тосканскими закусками: нежнейшим прошутто, финоккьоной, салями из дикого кабана и кростинни с пате из печени или ароматнейшими помидорами с базиликом.

В большинстве винных хозяйств нас примет сам владелец-винодел, вы сможете задать ему любые вопросы, а также попробовать биологическое оливковое масло и бальзамический соус.

Организационные детали