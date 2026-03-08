17 отзывов от туристов посетивших эту экскурсию

Вы побываете в старинном борго и средневековом городке, узнаете о вкусах края, местных сортах
Описание экскурсии
Идиллические пейзажи Тосканы
Из Флоренции путь лежит в самую известную часть Тосканы — Кьянти. Дорогу украсят ровные ряды виноградников, серебристые оливковые рощи, стройные кипарисы и огромные сосны. Я расскажу о борьбе Флоренции и Сиены за эту территорию и об ее специфике, почему эта долина полна средневековых замков, и зачем на вершинах холмов в Тоскане расположены крохотные самобытные борго — деревеньки-форты. Мы поедем в самое сердце долины — зону Кьянти Классико — и сделаем 4-5 остановок, чтобы полюбоваться видами и продегустировать местные вина. Вы узнаете о самых знаменитых тосканских винах и почему именно чёрный петух красуется на каждой бутылке вина Кьянти Классико.
Вкусы региона
Мы заедем в городок Греве-ин-Кьянти, где регулярно проводятся винные фестивали и ярмарки, зайдём в старинную мясную лавку, которая принадлежит одной итальянской семье с 1844 года и больше похожа на музей! Вы увидите сырный погреб 13 века и грот для выдержки мяса. Я расскажу о мясных деликатесах и особенностях тосканской кухни. Вы сможете попробовать прошутто из дикого кабана или деликатесной свинки породы чинта сенезе, а так же вкуснейший пекорино — сыр из овечьего молока с фисташками или трюфелем.
Дегустация вина
В зависимости от дня проведения экскурсии я предложу вам на выбор несколько вариантов дегустаций вина: это может быть небольшая семейная винодельня или средневековый замок.
Я расскажу, какими винами знаменита долина Кьянти и об особенностях виноделия в этой зоне. А после вы продегустируете 3-4 вида вина: Chianti Classico Anata, Chianti Classico Reserva и Super Tuscany wines. Дегустация может быть может быть дополнена тосканскими закусками: нежнейшим прошутто, финоккьоной, салями из дикого кабана и кростинни с пате из печени или ароматнейшими помидорами с базиликом.
В большинстве винных хозяйств нас примет сам владелец-винодел, вы сможете задать ему любые вопросы, а также попробовать биологическое оливковое масло и бальзамический соус.
Организационные детали
- Транспортные расходы включены в стоимость. Экскурсия проводится на комфортабельном автомобиле с кондиционером Suzuki Swift Gibrid
- Визит в выбранный замок или дегустация вин оплачивается дополнительно — от €10 до €35 с чел.
- Экскурсия начинается и заканчивается в центре Флоренции, т. к. это зона ограниченного движения для машин. Именно поэтому мы с вами встречаемся не у вашего отеля. Если для вас это критично, напишите мне адрес и я постараюсь предложить более близкое место встречи, но это может вызвать дополнительные расходы. Если вы хотите, чтобы я забрала вас из отеля за пределами Флоренции, также пишите заранее
- В большинстве замков и винных хозяйств я провожу экскурсию для вас сама или перевожу рассказ хозяина/сотрудника винодельни, но в некоторых местах прогулка по замку и дегустация проходит на английском языке. Если для вас и вашей компании это критично, обязательно напишите. Я предложу вам замок, где смогу пойти с вами и переводить
- Красивые фото на фоне тосканских холмов, виноградников или замка, я с удовольствием сделаю для вас (на телефон)
- Если вас больше 4 человек, я могу организоваться водителя с микроавтобусом. Стоимость — €320-350
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Останавливались в красивых местах для фото, продегустировали вино и отобедали у Маурисио - было шикарно! Взяли бутылочку вина и оливковое масло - уж очень понравилось)
Елена забрала нас в назначенном месте и повезла по нереально красивым местам!
Очень много рассказывала об исторических фактах. Много где останавливались и фотографировались!
Посетили магазины, ферму винодела! Продегустировали различные вида вин в сочетании с пастой и закусками.
Спасибо вам большое за такую организацию, мы остались довольны ❤️
Мы заранее не посмотрели маршрут, в нем к сожалению нет дороги Гладиатора, туда лучше ехать самостоятельно из Сиены, но это нас не сильно расстроило, будет повод вернуться в Италию.