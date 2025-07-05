Первая столица искусства, признанная объектом наследия ЮНЕСКО, встречает нас как музей под открытым небом. Гуляя по её улицам, мы окажемся среди произведений зодчества и живописи: от Джотто до Боттичелли, от Микеланджело до Рафаэля. Начнём с площади Дуомо — здесь возвышается величественный собор Санта-Мария-дель-Фьоре с куполом Брунеллески, загадка которого до сих пор не разгадана. Рядом находятся баптистерий с мозаиками и стройная колокольня Джотто.

На площади Синьории мы увидим Палаццо Веккьо — украшенный зубцами дворец, бывшую резиденцию власти — и Лоджию дей Ланци — открытый скульптурный зал под арками, где представлены шедевры, включая знаменитого «Персея с головой Медузы».

Переходя через живописный мост Понте Веккьо, мы выйдем к Палаццо Питти — роскошному дворцу с фасадом из грубого камня, бывшей резиденции Медичи и Савойской династии. Он стал первым местом показа мод и постановки оперы в Европе. После прогулки по ремесленным лавкам в кварталах Ольтрарно поднимемся к смотровой площадке Микеланджело и базилике Сан-Миниато аль Монте, откуда откроется захватывающий вид на весь город.