Индивидуальное путешествие по городам искусств: Флоренция, Пиза, Сиена
Увидеть самые значимые памятники Тосканы и насладиться скульптурными и архитектурными шедеврами
Тоскана — самое большое хранилище искусства в мире. Здесь есть всё: от уникальных картин и скульптур до фресок и архитектурных шедевров. Мы отправимся в путешествие по трём жемчужинам региона —
Флоренции, Пизе и Сиене.
В столице Ренессанса вы увидите гениальный купол Брунеллески, изысканные скульптуры Лоджии дей Ланци, Старый мост и полюбуетесь панорамой с террасы Микеланджело.
В Пизе прогуляемся по Соборной площади, ощутим гармонию белоснежного мрамора, зелени и неба и сделаем символические фото у легендарной падающей башни.
А в Сиене нас ждёт погружение в атмосферу Средних веков: готические здания, дворцовая строгость, каменные улицы и уникальный дух города, пронёсшего свою идентичность сквозь столетия.
Необходимо учитывать особенности ландшафта, климатические условия сезона и выбирать подходящую одежду: удобную для прогулок и соответствующую дресс-коду католических храмов (закрытые плечи и колени). Рекомендуется взять фотоаппарат.
Программа тура по дням
1 день
Флоренция - сердце Ренессанса
Первая столица искусства, признанная объектом наследия ЮНЕСКО, встречает нас как музей под открытым небом. Гуляя по её улицам, мы окажемся среди произведений зодчества и живописи: от Джотто до Боттичелли, от Микеланджело до Рафаэля. Начнём с площади Дуомо — здесь возвышается величественный собор Санта-Мария-дель-Фьоре с куполом Брунеллески, загадка которого до сих пор не разгадана. Рядом находятся баптистерий с мозаиками и стройная колокольня Джотто.
На площади Синьории мы увидим Палаццо Веккьо — украшенный зубцами дворец, бывшую резиденцию власти — и Лоджию дей Ланци — открытый скульптурный зал под арками, где представлены шедевры, включая знаменитого «Персея с головой Медузы».
Переходя через живописный мост Понте Веккьо, мы выйдем к Палаццо Питти — роскошному дворцу с фасадом из грубого камня, бывшей резиденции Медичи и Савойской династии. Он стал первым местом показа мод и постановки оперы в Европе. После прогулки по ремесленным лавкам в кварталах Ольтрарно поднимемся к смотровой площадке Микеланджело и базилике Сан-Миниато аль Монте, откуда откроется захватывающий вид на весь город.
2 день
Пиза - гармония мрамора и неба
Сегодня мы направимся в Пизу, где на северо-западе города нас ждёт Соборная площадь, известная также как «Площадь Чудес» — ансамбль, признанный шедевром романской архитектуры. Баптистерий, Кафедральный собор и Кампосанто образуют единый символ жизненного пути: рождения, жизни и её окончания.
Белоснежный мрамор зданий контрастирует с зеленью газона и лазурным небом, создавая атмосферу гармонии, которую веками старались уловить художники и архитекторы. Здесь можно прикоснуться к легенде о Галилее, сделать фото с башней и раствориться в пространстве. Площадь вызывает трепет у гостей со всего света и дарит уникальное ощущение причастности к вечному.
3 день
Сиена - средневековая душа Тосканы
Финальный день нашего путешествия посвятим Сиене — городу, пленяющему готической атмосферой. В сопровождении гида мы проникнемся духом гордости горожан и узнаем, почему Сиена стоит особняком в культурной панораме Италии.
Город напоминает каменный лабиринт, где за каждым углом скрываются символы и легенды. Его архитектура хранит отпечаток высокоразвитой цивилизации, сохранившей свою идентичность, несмотря на века. Неспешная прогулка по улочкам позволит не просто увидеть, а почувствовать силу и сдержанное великолепие Сиены.
Начало: Флоренция, время начала - по договорённости
Завершение: Сиена, время окончания - по договорённости
Наталия — ваш гид во Флоренции
Меня зовут Наталия, и я — профессиональный гид. Провожу индивидуальные туры по Флоренции и городам Тосканы (Италия), а также экскурсии по всем музеям и галереям Флоренции. С удовольствием работаю с
семьями и легко нахожу общий язык с маленькими путешественниками.
Быть гидом в городе, с которым у тебя взаимная любовь — неописуемое удовольствие, но и величайшая ответственность, ведь каждое путешествие — это чья-то мечта. Моя цель — сделать так, чтобы знакомство с Флоренцией и пребывание в этом уникальном городе стало ярким событием и в вашей жизни. С радостью встречусь с вами и поделюсь моими знаниями, опытом и энтузиазмом!