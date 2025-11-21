Мои заказы

Индивидуальное знакомство с Флоренцией, искусством и вкусами Тосканы

Поискать трюфель, попробовать кьянти на винодельнях и увидеть шедевры архитектуры и живописи
Вас ждут 3 дня, наполненных вкусами, ароматами и красотой Тосканы.

Мы начнём с прогулки по историческим улочкам Флоренции, восхитимся гениальностью Боттичелли и Леонардо в галереях Уффици, а на следующий день отправимся
в леса Сан-Миньято на поиски настоящего белого или чёрного трюфеля — одного из самых редких гастрономических сокровищ.

Завершит путешествие поездка по винодельческим холмам Кьянти, где в тишине тосканских долин вы продегустируете изысканные вина прямо на семейных хозяйствах и услышите истории тех, кто с душой создаёт легендарное вино. Эта поездка — идеальное сочетание искусства, вкусов и атмосферы Италии.

Описание тура

Организационные детали

Билеты в музей Уффици необходимо бронировать заранее (можно с помощью гида).

Проживание. Не входит в стоимость.

Питание. В стоимость включены во 2-й день дегустация трюфелей и обед с пастой после трюфельного тура, в 3-й день дегустация вин на двух винодельнях. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Личное авто гида — Volvo V40.

Возраст участников. 18-70 лет.

Виза. Необходима шенгенская виза.

Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.

Проведение тура возможно ежедневно, кроме понедельников, в любые удобные вам даты.

Программа тура по дням

1 день

Искусство и история Флоренции

Встречаемся и отправляемся на обзорную прогулку по Флоренции, одному из величайших городов эпохи Ренессанса. Во время 2-часовой экскурсии вы познакомитесь с главными архитектурными шедеврами центра. Увидите собор Санта-Мария-дель-Фьоре с грандиозным куполом, пройдётесь по площади Синьории, где на открытом воздухе размещены копии величайших скульптур, и узнаете, как Флоренция стала колыбелью европейского искусства.

Во второй половине дня нас ждёт погружение в мир живописи в музее Уффици, хранящему коллекцию произведений итальянских мастеров. Мы увидим работы Боттичелли, Леонардо да Винчи, Тициана, Микеланджело и других великих художников, а также поговорим о контексте их создания и влиянии на искусство будущих эпох.

2 день

В поисках трюфеля в холмах Тосканы

Утром отправимся в гастрономическое путешествие из Флоренции в город Сан-Миньято, известный своими белыми и чёрными трюфелями. Здесь нас ждёт трюфельный тур — в сопровождении опытного проводника и специально обученной собаки мы пройдём по лесным тропам в поисках ароматных трофеев.

После прогулки нас ждёт дегустация и обед, в котором центральное место займёт паста с трюфелем — простое, но изысканное блюдо, раскрывающее богатство вкуса этого деликатеса. Также поговорим о традициях трюфельного промысла и особенностях региона.

3 день

В сердце тосканского виноделия

Сегодня мы отправимся в регион Кьянти, сердце тосканского виноделия. Посетим два семейных винодельческих хозяйства, где нам расскажут об этапах производства вина — от виноградной лозы до бутылки.

Вы продегустируете несколько сортов вин, узнаете, чем отличается кьянти классико от других видов, и откроете для себя секреты выдержки, ароматов и баланса вкуса. День будет наполнен ароматами погребов, зеленью виноградников и тёплым гостеприимством тосканских виноделов. К вечеру вернёмся во Флоренцию.

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€1390
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трюфельный тур с обедом из пасты и дегустацией
  • Дегустация вин на двух винодельнях
  • Услуги лицензированного гида
  • Трансферы по программе
  • Обзорная экскурсия по Флоренции (2 часа)
  • Экскурсия по музею Уффици (2 часа)
Что не входит в цену
  • Проезд из вашего города до Флоренции и обратно
  • Проживание
  • Питание вне программы
  • Билеты в музей Уффици - €30 (бронировать рекомендуем заранее через официальный сайт или через гида)
  • Внимание: стоимость тура указана при 2 участниках
  • Также возможно проведение тура и для большего количества человек (до 4)
  • При 3 участниках стоимость тура - €1518 с человека
  • При 4 участниках - €1680
  • При индивидуальном проведении тура для 1 человека его стоимость составит €1195
Где начинаем и завершаем?
Начало: Флоренция, 9:30
Завершение: Флоренция, около 16:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 2 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина
Ирина — ваш гид во Флоренции
Здравствуйте! Меня зовут Ирина, я лицензированный гид по Тоскане и Флоренции, где живу с 2012 года. За эти годы Флоренция стала для меня не просто местом проживания — я по-настоящему
влюбилась в её историю, культуру и атмосферу. Я получила официальную аккредитацию гида, что позволяет заниматься моим самым любимым делом — проводить экскурсии профессионально и с глубоким знанием материала. Мне важно не просто рассказывать факты, а передавать дух и характер города. Работая с гостями, я стремлюсь сделать каждую экскурсию или тур особенным — будь то короткая прогулка или насыщенная недельная программа. Мои туры помогают взглянуть на Флоренцию и Тоскану с новой стороны и открыть тайны, недоступные на стандартных маршрутах. Буду рада помочь вам открыть этот удивительный регион и сделать вашу поездку по-настоящему запоминающейся!

