Мы начнём с прогулки по историческим улочкам Флоренции, восхитимся гениальностью Боттичелли и Леонардо в галереях Уффици, а на следующий день отправимся
Описание тура
Организационные детали
Билеты в музей Уффици необходимо бронировать заранее (можно с помощью гида).
Проживание. Не входит в стоимость.
Питание. В стоимость включены во 2-й день дегустация трюфелей и обед с пастой после трюфельного тура, в 3-й день дегустация вин на двух винодельнях. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Личное авто гида — Volvo V40.
Возраст участников. 18-70 лет.
Виза. Необходима шенгенская виза.
Уровень сложности. Лёгкий. Физическая активность низкая.
Проведение тура возможно ежедневно, кроме понедельников, в любые удобные вам даты.
Программа тура по дням
Искусство и история Флоренции
Встречаемся и отправляемся на обзорную прогулку по Флоренции, одному из величайших городов эпохи Ренессанса. Во время 2-часовой экскурсии вы познакомитесь с главными архитектурными шедеврами центра. Увидите собор Санта-Мария-дель-Фьоре с грандиозным куполом, пройдётесь по площади Синьории, где на открытом воздухе размещены копии величайших скульптур, и узнаете, как Флоренция стала колыбелью европейского искусства.
Во второй половине дня нас ждёт погружение в мир живописи в музее Уффици, хранящему коллекцию произведений итальянских мастеров. Мы увидим работы Боттичелли, Леонардо да Винчи, Тициана, Микеланджело и других великих художников, а также поговорим о контексте их создания и влиянии на искусство будущих эпох.
В поисках трюфеля в холмах Тосканы
Утром отправимся в гастрономическое путешествие из Флоренции в город Сан-Миньято, известный своими белыми и чёрными трюфелями. Здесь нас ждёт трюфельный тур — в сопровождении опытного проводника и специально обученной собаки мы пройдём по лесным тропам в поисках ароматных трофеев.
После прогулки нас ждёт дегустация и обед, в котором центральное место займёт паста с трюфелем — простое, но изысканное блюдо, раскрывающее богатство вкуса этого деликатеса. Также поговорим о традициях трюфельного промысла и особенностях региона.
В сердце тосканского виноделия
Сегодня мы отправимся в регион Кьянти, сердце тосканского виноделия. Посетим два семейных винодельческих хозяйства, где нам расскажут об этапах производства вина — от виноградной лозы до бутылки.
Вы продегустируете несколько сортов вин, узнаете, чем отличается кьянти классико от других видов, и откроете для себя секреты выдержки, ароматов и баланса вкуса. День будет наполнен ароматами погребов, зеленью виноградников и тёплым гостеприимством тосканских виноделов. К вечеру вернёмся во Флоренцию.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€1390
Ответы на вопросы
Что включено
- Трюфельный тур с обедом из пасты и дегустацией
- Дегустация вин на двух винодельнях
- Услуги лицензированного гида
- Трансферы по программе
- Обзорная экскурсия по Флоренции (2 часа)
- Экскурсия по музею Уффици (2 часа)
Что не входит в цену
- Проезд из вашего города до Флоренции и обратно
- Проживание
- Питание вне программы
- Билеты в музей Уффици - €30 (бронировать рекомендуем заранее через официальный сайт или через гида)
- Внимание: стоимость тура указана при 2 участниках
- Также возможно проведение тура и для большего количества человек (до 4)
- При 3 участниках стоимость тура - €1518 с человека
- При 4 участниках - €1680
- При индивидуальном проведении тура для 1 человека его стоимость составит €1195