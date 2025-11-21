Встречаемся и отправляемся на обзорную прогулку по Флоренции, одному из величайших городов эпохи Ренессанса. Во время 2-часовой экскурсии вы познакомитесь с главными архитектурными шедеврами центра. Увидите собор Санта-Мария-дель-Фьоре с грандиозным куполом, пройдётесь по площади Синьории, где на открытом воздухе размещены копии величайших скульптур, и узнаете, как Флоренция стала колыбелью европейского искусства.

Во второй половине дня нас ждёт погружение в мир живописи в музее Уффици, хранящему коллекцию произведений итальянских мастеров. Мы увидим работы Боттичелли, Леонардо да Винчи, Тициана, Микеланджело и других великих художников, а также поговорим о контексте их создания и влиянии на искусство будущих эпох.