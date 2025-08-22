Индивидуальное путешествие по городам искусств: Флоренция, Пиза, Сиена
Увидеть самые значимые памятники Тосканы и насладиться скульптурными и архитектурными шедеврами
Начало: Флоренция, время начала - по договорённости
22 авг в 10:00
29 авг в 10:00
€1260 за всё до 6 чел.
Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни
Заглянуть в Галерею Уффици, увидеть Пизанскую башню и узнать традиции тосканского виноделия
Начало: Ж/д вокзал Флоренции, время - по договорённости
2 сен в 10:00
9 сен в 10:00
€700 за всё до 5 чел.
3 города Тосканы и винный вкус региона: индивидуальный тур по Флоренции, Пизе и Лукке
Увидеть творения художников эпохи Ренессанса и посетить семейную винодельню
Начало: Виареджо или Форте-деи-Марми, время - по договорён...
2 сен в 10:00
9 сен в 10:00
€800 за всё до 5 чел.
