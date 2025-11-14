Мои заказы

Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)

Рассмотреть шедевры Ренессанса, поговорить о Медичи и Микеланджело, сделать то самое фото с башней
Тоскана — это не только залитые солнцем открыточные пейзажи, уходящие за горизонт виноградники и вьющиеся вдоль дорог змейки кипарисов.

Это ещё и непревзойдённые шедевры архитектуры, рассыпанные на каждом шагу, и я
читать дальше

покажу вам прекраснейшие из них.

Мы начнём во Флоренции: перенесёмся в эпоху Возрождения, рассматривая изящные соборы, скульптуры, мосты, поговорим об интригах и заговорах Медичи и гении с крутым нравом Микеланджело.

Съездим в Пизу, чтобы сделать классический кадр с падающей башней, вошедшей в число символов всей страны, и погрузимся в чудеса инженерии.

Завершим в Лукке, пропитанной атмосферой Средневековья, и вспомним о ещё одном выдающемся итальянце — Пуччини.

Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
Города ожившего искусства: Флоренция, Пиза, Лукка (индивидуальный тур)
Ближайшие даты:
6
дек13
дек20
дек27
дек
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Возраст участников — 2+

Программа тура по дням

1 день

Сердце Ренессанса - Флоренция

Прогулка по Флоренции — это путешествие в сердце Ренессанса, погружение в эпоху, где каждый камень дышит историей и вдохновением. Вы увидите величественный собор Санта-Мария-дель-Фьоре с грандиозным куполом Брунеллески и площадь Синьории, где оживают легенды о власти и искусстве. Пройдётесь по старинному мосту Понте-Веккьо, хранящему тайны ювелиров. Узнаете секреты династии Медичи, поговорите о гениальности Микеланджело и поймёте, как Флоренция стала колыбелью мировой культуры.

Сердце Ренессанса - ФлоренцияСердце Ренессанса - ФлоренцияСердце Ренессанса - ФлоренцияСердце Ренессанса - Флоренция
2 день

Искусство и чудеса - Пиза

Пиза — это город, где каждый уголок пропитан удивительным. Вы увидите знаменитую башню, чей наклон восхищает мир, монументальный собор Санта-Мария-Ассунта и изящный Баптистерий. Узнаете о средневековой славе и инженерных загадках и поймёте, почему Пизу называют восьмым чудом света. И, возможно, даже перенесётесь в будущее!

Искусство и чудеса - ПизаИскусство и чудеса - ПизаИскусство и чудеса - ПизаИскусство и чудеса - Пиза
3 день

Жемчужина Тосканы - Лукка

Лукка — это жемчужина Тосканы. Вы пройдёте по средневековым улочкам, окружённым мощными стенами. Увидите элегантную площадь Амфитеатра, построенную на руинах римского прошлого, и грандиозный собор Сан-Мартино с его изысканным фасадом. Полюбуетесь башней Гуиниджи, увенчанной садом из дубов, и узнаете биографию знаменитого горожанина — Пуччини.

Жемчужина Тосканы - ЛуккаЖемчужина Тосканы - ЛуккаЖемчужина Тосканы - ЛуккаЖемчужина Тосканы - Лукка

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Сопровождение гидом и экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Билеты во Флоренцию и обратно в ваш город из Лукки
  • Билеты на поезда между городами по маршруту
  • Проживание
  • Питание
  • Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Флоренция, площадь Санта-Мария-Новелла, время - по договорённости
Завершение: Лукка, площадь Наполеона, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана
Светлана — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Светлана. Я гид, живу в Тоскане более 20 лет. В отношениях с этой прекрасной страной я прошла всю гамму чувств — от восхищения до непонимания, от удивления до
читать дальше

отторжения, от любви до ненависти. Говорят: «Читайте классиков». И это как раз мой случай. Только прочитав Данте и Бокаччо, я поняла всё величие и святость мест, где мне посчастливилось жить. Сейчас я чувствую себя частью этого рая на земле. Здесь каждый камень пропитан историей. На моих экскурсиях вы услышите интересные факты, которые не найдёте ни в одном русском источнике. Я прекрасно понимаю, что для вас будет интересно и что не очень. Никаких банальностей и штампов. Мои экскурсии лёгкие и нескучные.

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Флоренции

Похожие туры из Флоренции

Индивидуальное путешествие по городам искусств: Флоренция, Пиза, Сиена
Пешая
3 дня
1 отзыв
Индивидуальное путешествие по городам искусств: Флоренция, Пиза, Сиена
Увидеть самые значимые памятники Тосканы и насладиться скульптурными и архитектурными шедеврами
Начало: Флоренция, время начала - по договорённости
14 ноя в 10:00
21 ноя в 10:00
€1260 за всё до 6 чел.
Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни
На машине
2 дня
Ренессанс и «Кьянти»: персональный экспресс-тур по Флоренции и Пизе с посещением частной винодельни
Заглянуть в Галерею Уффици, увидеть Пизанскую башню и узнать традиции тосканского виноделия
Начало: Ж/д вокзал Флоренции, время - по договорённости
3 дек в 08:00
4 дек в 08:00
€700 за всё до 5 чел.
3 города Тосканы и винный вкус региона: индивидуальный тур по Флоренции, Пизе и Лукке
На машине
2 дня
3 города Тосканы и винный вкус региона: индивидуальный тур по Флоренции, Пизе и Лукке
Увидеть творения художников эпохи Ренессанса и посетить семейную винодельню
Начало: Виареджо или Форте-деи-Марми, время - по договорён...
3 дек в 08:00
4 дек в 08:00
€800 за всё до 5 чел.
На нашем сайте есть и другие авторские туры во Флоренции
Все туры из Флоренции