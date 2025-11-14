Прогулка по Флоренции — это путешествие в сердце Ренессанса, погружение в эпоху, где каждый камень дышит историей и вдохновением. Вы увидите величественный собор Санта-Мария-дель-Фьоре с грандиозным куполом Брунеллески и площадь Синьории, где оживают легенды о власти и искусстве. Пройдётесь по старинному мосту Понте-Веккьо, хранящему тайны ювелиров. Узнаете секреты династии Медичи, поговорите о гениальности Микеланджело и поймёте, как Флоренция стала колыбелью мировой культуры.
2 день
Искусство и чудеса - Пиза
Пиза — это город, где каждый уголок пропитан удивительным. Вы увидите знаменитую башню, чей наклон восхищает мир, монументальный собор Санта-Мария-Ассунта и изящный Баптистерий. Узнаете о средневековой славе и инженерных загадках и поймёте, почему Пизу называют восьмым чудом света. И, возможно, даже перенесётесь в будущее!
3 день
Жемчужина Тосканы - Лукка
Лукка — это жемчужина Тосканы. Вы пройдёте по средневековым улочкам, окружённым мощными стенами. Увидите элегантную площадь Амфитеатра, построенную на руинах римского прошлого, и грандиозный собор Сан-Мартино с его изысканным фасадом. Полюбуетесь башней Гуиниджи, увенчанной садом из дубов, и узнаете биографию знаменитого горожанина — Пуччини.
Билеты во Флоренцию и обратно в ваш город из Лукки
Билеты на поезда между городами по маршруту
Проживание
Питание
Виза
Где начинаем и завершаем?
Начало: Флоренция, площадь Санта-Мария-Новелла, время - по договорённости
Завершение: Лукка, площадь Наполеона, время - по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 30 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Светлана — ваш гид во Флоренции
Провела экскурсии для 60 туристов
Меня зовут Светлана. Я гид, живу в Тоскане более 20 лет. В отношениях с этой прекрасной страной я прошла всю гамму чувств — от восхищения до непонимания, от удивления до читать дальше
отторжения, от любви до ненависти. Говорят: «Читайте классиков». И это как раз мой случай. Только прочитав Данте и Бокаччо, я поняла всё величие и святость мест, где мне посчастливилось жить.
Сейчас я чувствую себя частью этого рая на земле. Здесь каждый камень пропитан историей. На моих экскурсиях вы услышите интересные факты, которые не найдёте ни в одном русском источнике. Я прекрасно понимаю, что для вас будет интересно и что не очень. Никаких банальностей и штампов. Мои экскурсии лёгкие и нескучные.